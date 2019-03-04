網美注意！台中「囍歡食茶」新開幕　喝的到會辣的可可

點評：一起辣一波～

文、圖／橘子狗愛吃糖

來到逢甲夜市永遠都有最新奇好吃好喝的美食飲料新開張！在至善路的MR.38咖哩隔壁就有一家飲料囍歡食茶在新年新開張！現在開飲料店很不容易，店面要有設計感，要有能拍照的網美牆！飲料品項不能只有一般的紅綠烏青珍珠奶茶，總要更有獨特性的視覺創意飲料，這家囍歡食茶就是讓人目光為之一亮的黑白簡約色調文青風手搖飲料店！

我還蠻喜歡逢甲至善路這段，綠蔭河堤邊下午兩點多走在這就已經不太會覺得熱，路上還有不少椅子可以坐下來喝個飲料滑滑手機，不少伯伯阿嬤下午都會坐在這聊天，囍歡食茶就開在這裡，旁邊是我很愛的亞標牛肉麵（肉絲炒麵整個大推啊）





在櫃檯旁邊有個玻璃牆背板，畢竟現在不管開什麼店都要留一面牆當作拍照背板啊！





所以想打卡的就能站在這裡拍照，半透明玻璃可以看到後面的工作空間。





這裡除了賣飲料以外，還賣一種屬於湖北麵食的「現烤鍋盔餅」，看得到烤製過程，兩個烤爐就擺在裡面，總共有甜鹹四種口味，下午茶剛好有得吃又有得喝！





賣這種現點現烤的傳統中式點心的飲料並不多見，吃過以後我還蠻推薦鹹口味的。飲料的話雖然也有基本款紅綠青茶，價位也不貴，但其實我蠻推薦珍珠跟特調類飲料，不只是好看好拍而已，搭配的口味也蠻不錯相當有特色，但大杯價位稍微偏高就是。

鐵娘子辣可可 大杯70元 淡雅仙菊蜜 大杯65元

台灣不只珍珠奶茶很紅，各種口味的珍珠粉圓也是台灣發明，現在連辣椒珍珠都有了，整個分層是冰可可+虎山鮮奶，然後沉底就是紅色辣珍珠，現在飲料店的鮮奶都不能隨便，市面上比較常見的都是鮮乳坊居多，不然就是各種小農鮮奶，囍歡用的是南部的虎山鮮奶。





在南部的評價還挺不錯，整杯純粹以可可加鮮奶，不再加多餘的水去充量算是很紮實！微微苦甜加香濃鮮奶，珍珠軟Q但其實只有微微辣感，搭配起來沒有違和感視覺也不錯！另一杯「淡雅仙菊蜜」本來沒有特別期待，畢竟想說就菊花茶嘛！但實際賣相我很愛啊…半透明的茶色，裡面看得到菊花跟仙草凍，喝起來有清爽花香，仙草凍滑嫩口感好吃也好喝。

起司特務奶蓋 大杯65元 萬古流芳麵奶茶 大杯65元

這杯奶蓋我蠻喜歡的，用了綠茶加鮮奶，還有一層奶蓋，上面加了可樂果碎片，奶蓋跟一般不太一樣，雖然也帶鹹味，不過是起司味的鹹香，加上碎片的爽脆口感，下層是爽口的綠奶風味，不要混和它會比較好喝有次分明的口感！「萬古流芳麵奶茶」算是它們獨家的飲料，用了台灣傳統的麵茶來搭配，但組合的是奶茶，有傳統麵茶香又有現代奶茶風味，結合起來還蠻順口的！

淑女青梅鳳 大杯60元 紳士覓蜜花茶 大杯45元

「淑女青梅鳳」以綠茶為底，加進青梅汁與蜜鳳梨，綠茶讓青梅的酸味不會太過，鳳梨比較偏甜味跟香氣的呈現，算是還不錯；「紳士覓蜜花茶」就是洛神花茶，不過加了蜂蜜讓它有自然些的甜味，寶石紅的賣相不過喝起來倒是沒有太大驚喜。





如果喜歡喝珍珠奶茶的話，這裡也有賣「小男爵珍珠奶茶」，好看又好喝，珍珠口感也不錯。

囍歡小食 搖滾綠豆沙45元 嘻哈蔥豬肉45元

這個就是前面提到的「鍋盔餅」，據說是在大陸西北很普遍的小吃，起源自武則天時期，士兵以鍋盔來烤餅而得名，現在當然是民間相當傳統的小吃；烤餅本身大而薄，外層灑滿芝麻，餡料包在餅中一起烤製，甜的綠豆沙口味不會太過甜膩但我覺得還OK，但是我更愛鹹口味的豬肉蔥餡，餅皮烤得微酥微焦，吃起來鹹香味剛好很不賴！