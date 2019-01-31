台中旱溪臭豆腐天天客滿　炸蝦捲、豬血湯也是人氣必點！　

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：不只有好吃的臭豆腐，還有魚頭、鵝肉等等小菜，一次吃好！

文、圖／橘子狗愛吃糖

有宮廟的地方就有人群信眾聚集，有人群自然各種美食就群聚而生，至少看看大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮跟台北龍山寺皆是如此，而台中樂成宮其實也是台中數一數二香火鼎盛頗具代表性的寺廟，它的週邊卻沒有太多的美食小吃聚集於此，只有前面廟埕廣場寥寥幾攤，一開始難免讓我覺得可能就讓信眾吃個止餓而已，要說美味度以為相距甚遠，就在某次想順便填飽肚子吃碗肉羹後才發現…原來跟我想的完全不一樣啊！

來到廟邊找尋美食有個優點，大部份價位都蠻便宜的，樂成宮這邊也是不例外，而且這邊的商家都相當親切，多來個兩三趟不知不覺跟店家聊幾句就記得你了。

早上六點半到下午兩點是炒麵肉羹當家，下午一點半後廟口【旱溪臭豆腐】開張！在地已經開了35年，都在這個廟埕戲棚下，阿姨總邊聊邊感嘆家裡小朋友都沒人要接棒。

營業時間也很特別，硬是要挑週一和週四休息，讓我先前老是搞不清楚一直撲空，老客人幾乎都是自動聞香報到，整個坐到一位難求滿滿，邊吃邊聊天相當悠閒啊。

在我們鄉下這種廟埕前的小吃攤，都還會有叔叔伯伯在那邊吃邊喝酒划拳很熱鬧，這裡下午也偶有一兩桌有邊吃邊喝酒聊天的，讓我覺得很有家鄉的感覺。

一個黃色招牌小攤子，幾張桌椅擺開在廟埕大樹下，聽說也是賣了十多年以上，完全沒有屋頂，抬頭就是大樹遮蔭，下雨時會打傘擋雨，也不用擔心大太陽，到下午就幾乎都被大樹擋住陽光了，就是吃的時候偶爾會飄樹葉下來就是了。

雖然招牌寫著「旱溪臭豆腐」，但其實賣的還有幾種傳統炸物跟簡單炒麵、豬血湯，上次來就有稍微點了幾樣來吃過覺得蠻喜歡的，所以特地想再來試試其他東西。

【炸蝦捲30元│臭豆腐40元│炒米粉25元】

它們家的蝦捲雖然不是我吃過最喜歡的，但算是蠻好吃的，外層的麵衣相當不錯。

酥薄不油膩還吃得到蝦子，都要點兩份才滿足；炒米粉的話就是一般的小碗份量，口味重夠味，是稍粗的米粉，會再加上蒜泥跟肉燥，但炒米粉不是天天有。

好像只有星期二供應，週二以外就改賣炒麵了；臭豆腐的話是它們家的招牌，一份40元，但三年前是五塊，現在沒漲價不過剩四塊，泡菜跟小黃瓜絲給得挺多的。

它們家臭豆腐蠻好吃的，外酥但內裡板豆腐非常紮實，吃起來還是相當有臭味的，不加蒜泥跟辣椒時，本身淋的醬汁味道還不錯，我覺得是蠻好吃的臭豆腐。

【滷魚頭30元│炸燒肉(小份40元)│鵝肉100元】

滷虱目魚頭蠻好吃的，滷汁口味不過重又夠味，魚頭不算大一人份剛剛好，刺稍微多但肉嫩無腥味好吃，只是魚頭這部位比較看個人喜好。

炸燒肉可以選肥瘦，麵衣或肉質都OK；倒是有賣鵝肉讓我有點意外，一個小小路邊攤整個賣的餐點好多元，而且現在鵝肉並不便宜。

一盤100元份量還不錯，肉質不到極嫩但也完全不柴，依舊有著鵝肉的油香。

【菜頭湯20元│豬血湯20元│肉羹麵50元+滷蛋10元】

湯也算不錯喝，白蘿蔔給得挺多塊還有一點點豆皮加香菜。

豬血湯給得大塊是Q嫩那種口感，些許酸菜提味，我也覺得不錯。

肉羹麵是點隔壁攤的，畢竟這家臭豆腐其實沒什麼主食類的東西，（我去隔壁吃肉羹的時候偶爾也會跑來點份蝦捲跟燒肉），兩攤也都可以點東西過去吃，賣了40年的廟肉羹老味道真的是好吃推薦！

講到旱溪一帶的臭豆腐，最有名的應該是「臭霸王臭豆腐」了（我也覺得不錯但不夠臭），（但真心說這附近一帶臭豆腐我還是最愛花蓮瑞穗臭豆腐的口味，不過這家豆腐更紮實），以臭度來說樂成宮這家更重些，但辣椒是臭霸王的辣更好吃，各有千秋啦我覺得，但我蠻喜歡樂成宮這家坐在樹下路邊吃東西的感覺，很推薦有來拜月老可以順便試試！

樂成宮旱溪臭豆腐

地址：台中市東區旱溪街52-3號

營業時間：13:30-18:00（週一和週四店休）