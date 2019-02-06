鎮瀾宮4.4星評價碳烤玉米　在地人指定推薦的30年排隊美食

點評：玉米烤得金黃，看起來好好吃～





文、圖／橘子狗愛吃糖

每次講到傳統烤玉米最兩極的爭論便是在於販售價格貴或便宜的問題，一個自助餐便當往往只賣70到90元，但碳烤玉米一根動輒就是90到100多塊錢，往往只是火鍋或餐桌配角的玉米，到了碳烤爐上變成主角身價就翻了好幾倍，但這篇不是想討論烤玉米該值多少價，畢竟我也大概能理解那背後所付出的成本，其實只要是好吃的傳統烤玉米，貴在我能接受的價位範圍內，我都會跑去試看看，去年整年吃過台中6家傳統烤玉米，唯獨大甲這家【黑石頭碳烤玉米】撲空三次，原來一年365天剛好店休暑假兩個月，所以這天來到大甲特地再繞過來看看有沒有營業。

鎮瀾宮創建至今兩百多年，進香信徒絡繹不絕，每到假日週邊美食更是大排長龍，這家大甲黑石頭碳烤玉米也是其一，加上距離鎮瀾宮又非常近(約莫只要3分鐘腳程)，講到台中烤玉米網友會推薦這家，講到大甲美食網友也會推薦這家，相當受到歡迎，創業自1988年，至今約莫30個年頭，GOOGLE評價有著4.4高分，感覺不吃不可。

一個小小路邊攤卻是人潮不斷，看見排隊先跟著排上去就對了，跟一般的傳統烤玉米不同，

它是先用特製的小黑石加熱後，擺生玉米燜到裡面，利用高溫將玉米們都悶熟，

然後再挖出來擺在保麗龍箱內保溫，接著等客人點單後輪流擺上旋轉烤檯。





店家人手算是相當多，所以排隊前進速度也是蠻快的，等輪到說「要幾支？加辣否？」就可以結帳拿玉米，烤檯邊的抹醬速度也是挺快的，另外計價好像有秤重我沒看仔細。





【招牌石頭碳烤玉米│兩支支150元│可選軟硬秤重計價】

玉米的份量微沉甸拿在手上，比起一般由生烤到熟的傳統白玉米來說便宜些，可是如果以事先以熱石頭燜熟的玉米手法來說，台南也有家烤玉米是這樣的，不過比這裡便宜些，當然中部跟南部物價租金都有差啦！外層的烤醬抹得挺厚的。





(素食的話有另外素食的醬料要另外講)，網路介紹是說有抹醬有蒜頭、醬油跟特製醬料，吃起來我倒覺得沒太明顯的蒜香，不過鹹香好吃倒不會太死鹹，還帶點微微甜味這樣，玉米本身可選軟硬度，我點的是普通吃起來軟Q也保有完整玉米口感，但感覺醬料沒進去，就是烤一圈巴在玉米外面這樣，和傳統的是邊烤邊刷讓醬料烤進去還是稍有不同。





加辣的話我選的是中辣，結果用的是東泉辣椒醬吃起來幾乎無辣感(聽說大辣才灑辣椒粉)，整體沒有覺得不好吃，其實還OK吃，加上燜熟的關係玉米粒也比那種三支100的好吃很多。只是距離我期望的以為是那種邊烤邊刷又是偏硬的傳統烤玉米風味感覺有點差距…不過我覺得是大人小孩吃了都會喜歡的烤玉米，75元的份量算是蠻粗一根的。





有的烤玉米一支要100多塊，有的烤玉米三支才100塊，只能說價位或美味度各有喜好，不過傳統的碳烤玉米我猜大概是因為價位關係加上產量不穩，現在攤位是越來越少了，以這家黑石頭碳烤玉米來說，算是介於兩者中間，吃完我覺得也挺不錯的一種，而且排隊的年齡層相當廣，有到大甲鎮瀾宮拜拜的話，也推薦可以過來試試！