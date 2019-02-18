台中在地人激推蚵嗲炸粿　必點四神湯大碗超夠味

點評：炸物全餐也太誘人

文、圖／橘子狗愛吃糖

因為台中很難吃得到路邊的烤香腸黑輪攤，到處都有的炸粿變成我的另一種寄託，畢竟下午嘴饞時間就很愛找這種台味小吃解饞，只是台中連炸粿也大多都是店面啊，這陣子因為常跑樂成宮的關係，所以對附近幾家相當低調的美食小吃多有注意～在東光園路這邊有兩家吸引到我，一家是頗負盛名三代傳承的「旱溪肉圓」，另一家就是這篇要介紹的【春蘭脆皮蚵嗲炸粿】，人氣跟隔壁整個強烈天差地遠。

每到下午東光園路的旱溪肉圓開張，各種人車就會自動聚集到此，人氣相當旺，相形之下隔壁的春蘭脆皮蚵嗲炸粿就稍微寂寞點，店面其實也不小，但客人三三兩兩，雖然想要收集樂成宮週邊美食，卻還是不免擔心了一下這家是否好吃嗎？





於是上網GOOGLE了一下，原來還是有寥寥幾篇食記可以參考，評價好像還不差，在這裡賣了10年，品項其實也算是挺多的，小小的炸鍋，上面擺滿各種食材，只有老闆娘一個人掌廚跟招呼客人，但相當親切，還有隔壁肉圓的客人會點過去吃，點完餐到送上桌其實不會等太久，只是上門的客人不多（跟隔壁相比的話），我整餐吃完又聊一下天約莫一小時，大概才來了不到五組客人而已。店內雖然有座位，不過整個空間我很難稱它為店面的座位區，畢竟頗凌亂，其實更像是住家裡面擺了可以坐著吃東西的簡單桌椅這樣而已。

MENU上面包含蚵嗲有10種炸物，除了雞捲跟蚵嗲40元以外其他都20元算是不貴，稍微特別的是還有看到大麵羹、肉粽、肉燥飯跟麻油雞酒等等，但全都沒有供應啊XD只有四神湯一味點得到，不知道是不是平日備料比較少的關係，不然蠻想試試的。

【招牌推薦│蚵嗲+雞捲+香腸+大香菇炸粿全餐│250元】

全部都點一種要三個盤子才裝得完，份量算是給得挺實在的，主角「蚵嗲」挺大塊的，裡面的蚵仔算大顆，鮮度這部份還OK。





但是酥炸的麵衣相當酥脆又不會太厚，韭菜包的量也是挺多的。雞捲普通，我本來看賣相還以為是黑輪，吃起來不算特別…





香腸倒是在一般炸粿攤算少見，沒有再多裹麵糊直接油炸，肥肉不多，但也不會顯得口感很乾，我覺得還不錯吃；最後是「大香菇」真的必點。





超大朵香菇在炸粿中是少見的，而且還保有本身的水份不會乾扁扁。另外還有甜米糕、芋粿跟地瓜我也喜歡，有些炸粿攤地瓜跟芋粿都會偏乾。

這部份我覺得春蘭的蠻不錯的，但炸地瓜偏薄；而菜頭粿我就比較無感，雖然很大一塊，不過吃起來跟第二市場王記的沒兩樣；最後是炸豆腐也是很大塊。





韭菜條也是炸粿的基本款，春蘭的捆得沒這麼粗，不過還是蠻好吃的。沾醬的話這邊倒是沒有太特別的辣椒或調料，東泉辣椒醬跟醬油膏兩種。

不過外面有提供蒜泥可以自己加，因為炸物都沒有調味，所以還是要搭點沾醬。

【個人推薦│四神湯│40元】

雖然是用一般免洗紙碗裝，但是蠻大一碗的，而且帶著算是濃郁的酒香，裡面只有小腸跟薏仁，但給的量算是很多，而且湯頭相當夠味啊！

雖然不是有名的炸粿店，網路能找到的資料也不多，但東西倒是不貴也新鮮，各種油炸食材都沒有過重調味，完全吃的就是原味或看自己是否要沾醬這樣，比較可惜是一些搭配的大麵羹、肉粽、肉燥飯跟麻油雞當天都沒有得點，啊還有這邊只有蚵嗲沒有肉嗲，老闆娘說做那個有點麻煩就不賣了很隨興這樣XD我覺得是家還不錯的店，炸粿跟四神湯都不錯，有到樂成宮拜月老完還是可以填填肚子。

春蘭脆皮蚵嗲炸粿│東區

地址：台中市東區東光園路594號

營業時間：02:00Pm-08:00Pm

消費提醒：假日中午11:00Am開始營業，店休日不確定

