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除了牛肉湯　到台南旅遊一定要吃的10種美食小吃

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▲乾炒鱔魚意麵。（圖／橘子狗愛吃糖

旅遊中心／綜合報導

過年除了遊樂園之外，很多人出遊會選擇到台南，如果來到台南，那就不能錯過美食小吃，而台南除了牛肉湯之外，還有很多美食小吃，擔仔麵、炒鱔魚、土魠魚羹、虱目魚號、碗粿、蝦仁肉圓、小卷米粉、棺材板、蝦仁飯、鹹粥等都是必吃美食。

擔仔麵：這是到台南一定要吃的美食，它重現了過去台南人用「擔子」沿街叫的古老回憶。

炒鱔魚：有美食之都的台南，到處都可以吃到美味小吃，其中鱔魚意麵雖然全台都有，但台南的鱔魚意麵卻是最富盛名，鱔魚脆、燴麵湯汁濃郁酸甜，到台南旅遊沒吃過鱔魚意麵就遜掉了。

土魠魚羹：土魠魚都經過醃製後酥炸，厚實魚肉加上以白菜熬煮的羹湯，恰到好處的滑稠度
讓食道咕溜咕溜。


▲阿鳳浮水虱目魚羹。(圖／小虎)

虱目魚：全身有222根刺的虱目魚有多難料理已經不是新聞了。厲害的是台南人總能將它處理的方便好吃，舉凡虱目魚湯、虱目魚丸、虱目魚粥，乾煎也行、魚皮、魚骨亦能入菜，真不愧是虱目魚的故鄉。

碗粿：其他地方的碗粿不同，台南的碗粿呈現醬油色，而且中間凹陷，這是影響碗粿夠不夠Q的觀察重點。

蝦仁肉圓：在台南的肉圓是用「清蒸」的，內餡與一般肉圓不同，又多加入了蝦仁，蒸過的蝦仁更顯鮮彈。

小卷米粉：台南小卷米粉有Q彈鮮甜的小卷，配上微甜的清湯，再加上煮的剛好的米粉，吃巧吃飽完全具備。

棺材板：將吐司炸到金黃色，把中間挖空之後再放入雞肉、蘿蔔和墨魚，淋上牛奶勾芡，最後再蓋上吐司蓋子，，因為就棺材一下，所以才叫棺材板。


▲台南明卿的蝦仁飯。（圖／橘子狗愛吃糖

蝦仁飯：被網友稱在台南一定要吃的極品美食，那就是蝦仁飯！鹹香的飯配上脆口的蝦仁，不論是當哪一餐都超適合。

鹹粥：對台南人來說，早餐就是應該要吃鹹粥和肉燥飯，這也讓鹹粥成為了台南的在地美食之一，而名列府城三大鹹粥的阿憨鹹粥，可是能讓人在一碗粥內就吃到整條虱目魚精華。

關鍵字： 美食情報 台南美食

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