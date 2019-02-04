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台中人激推紅豆餅天天排隊！芋泥+巧克力+紅豆爆餡超實在

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：台中的捧油們排一波囉！
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▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

想吃好料的往廟口跑準沒錯，畢竟有信眾就有人潮，有人潮總是需要填飽肚子，看看基隆廟口夜市、新竹城隍廟、大甲鎮瀾宮等等，各種在地美食臥虎藏龍，但台中樂成宮雖然香火也是數一數二鼎盛，更特別以「拜月老」而聞名。

但它週邊的美食攤位卻是比較沒沒無聞，這陣子往這一帶走訪了幾家都還蠻喜歡的，這篇再來介紹一下這攤小隱藏版的小倆口紅豆餅，買人鋒涼麵的時候剛好發現它！

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

不知道為什麼樂成宮很有名，可是週邊美食卻這麼多年始終低調無人聞問，明明每次網路上一介紹都蠻多在地人出來發聲的，而且生意都還挺不錯的，這篇介紹的小倆口紅豆餅應該也是在地有名的，買人鋒涼麵時看到對面有不少人。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

老闆娘說原本在宜欣國小賣了十多年，搬到樂成宮現在的地點也才兩年，雖然不至於排隊，但總是不間斷有人上門，下午兩點開始營業賣紅豆餅。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

會來買這攤紅豆餅的阿公阿嬤還不少，小朋友下課家長載過來的更是不在少數，只是人一多會口頭給號碼牌，就得要照號碼順序取餐了，至少等15-20分鐘是基本，旁邊雞蛋糕部份通常要等到三點半才會開始烤，所以兩種都想買就要等三點半再來。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

差不多一開張就會有人上門，不過雖然看到烤檯上擺滿烤好的紅豆餅，預定的人不少，但多以紅豆跟奶油口味居多，基本款總是喜歡的人比較多，如果要買其他口味要等等。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

製作速度算是慢工出細活，其實相當用心對待每個紅豆餅，店家招呼也相當客氣親切。總共四種口味，每顆小貴是15到20元，不過實際拿到後覺得算蠻物有所值的！

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【推薦口味│巧克力紅豆餅20元│芋泥紅豆餅20元】
沒有先推薦原始口味是因為我反而挺喜歡這兩種的，餅皮相當薄嫩，卻不會讓裡面的餡料整個因為餅皮輕易破掉而滿出來，巧克力的還不錯吃！

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

但不是很苦甜那種，口感稍微偏水，不過也濃郁算好吃(適合小朋友也吃的口味)芋泥我就覺得蠻厲害的，是吃得到些許芋頭塊又非常紮實黏稠的芋泥餡，淡淡的甜味綿密香氣，喜歡芋頭的來吃小倆口的應該不會失望。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【推薦口味│原味紅豆餅15元│奶油紅豆餅15元】
原味的紅豆餅也好吃，返璞歸真最初始的風味，紅豆餡一樣相當多，吃得到整顆綿鬆的紅豆跟紅豆泥，不過有時會拿到做好擺了點時間的餅皮比較軟爛。奶油的話沒有推或不推薦，因為本身對奶油口味本來就沒有特別喜歡，但朋友覺得好吃，連他們家小朋友都喜歡，畢竟也是經典口味。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【推薦必點│大杯紅茶冰│20元】
飲料只有紅茶跟鮮奶茶兩種，結果原來是大杯的20元而已，隨意點的想不到還挺好喝的，有古早味的香氣蠻好喝的很推薦點一杯。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【原味雞蛋糕35元│黑糖麻糬雞蛋糕45元│各5顆】
雞蛋糕四種口味但不能混搭，一次就要買一種五顆這樣，大顆心型蠻可愛的，確實也好吃，綿密蛋香不會乾，但黑糖麻糬我倒是沒有覺得很特別就是了。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

比較推薦買原味的就很好吃，只是比起來我更喜歡紅豆餅多一點。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

現在賣雞蛋糕紅豆餅的路邊攤多如牛毛，幾乎可以說是年輕人創業的熱門行業了，但能一賣不要說十幾年，要能超過兩三年的都是屈指可數，可見相當不容易，這家小倆口可以搬家後依舊是人氣攤位，可見是真的相當好吃，蠻推薦可以試試的。

▲樂成宮小倆口紅豆餅。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

樂成宮小倆口紅豆餅
地址：台中市東區育英路82-22號
電話：0930-925313
營業時間：02:00Pm-06:00Pm
消費提醒：無店休日，雞蛋糕03:30Pm才開始販售

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