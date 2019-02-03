新宿必打卡！朝聖東京藍瓶咖啡　限量透明杯超搶手

文、圖／橘子狗愛吃糖

在星巴克咖啡之外無疑最大人氣的連鎖咖啡潮店就是「藍瓶咖啡」了，分店所到之處也都一樣是人潮滿滿，而且每家店都是觀光客旅行安排必訪景點，藍瓶咖啡好喝與否見人見智，但「朝聖藍瓶」本身就是件可以在臉書換到很多讚數的事XD現在在東京總共有9家分店，去過清澄白河店與表參道店，在新宿逛街才發現藍瓶就在附近，順道就再跑來看看長什麼樣子，畢竟比起咖啡，它們家咖啡店設計風格更讓我有興趣。

2019年台北微風南山商場新開幕，裡面就進駐了台灣第一家藍瓶咖啡，雖然只是快閃店，也沒有現場手沖咖啡或點心販售，但光是週邊商品就足夠讓藍瓶人氣整個爆炸，據說沒有排隊一個小時買不到想要的週邊商品，但藍瓶魅力不是只有台灣人才瘋。

其實去年走訪日本的三家店也一樣都是人潮滿滿，清澄白河店還需要請警衛管制排隊人龍XD 在新宿的BLUE BOTTLE 並不是獨立店面，而是位在新宿南口購物商場NEWoMan 的櫃位之一。

不過所佔坪數也不小，整個設計更加簡約開放，讓所有走過路過逛街的人都能看見咖啡吧檯，商場從2016年3月開張，藍瓶也同步開始營業，到去年2018年依舊還是天天人潮都「爆滿」。





咖啡吧檯位在正中間，旁邊是座位區或立飲區，其他還有商品展售櫃等等，藍瓶除了對手沖咖啡的堅持之外，店員的顏值也一向是它們家的招牌特色。





當然員工多了也很難在顏值上全部都找到型男跟正妹，但至少乾淨俐落似乎是基本要求，還有熱情加上笑容，所以中央咖啡吧檯的員工們，一邊招呼客人一邊也像是走秀的表演者們。





每每手沖的動作出現就是等待咖啡的人們紛紛拿起手機相機拍照捕捉畫面的時刻。座位區也不只店內，店外靠著落地玻璃櫥窗也有不少戶外座位區，坐在這看著來往路人發呆也是蠻悠閒的樂趣，至少我覺得比較不用在室內人擠人。但整體來說，新宿店我比較無感，就是一個百貨商場的簡單咖啡櫃位的感覺這樣。

不過該有的各種咖啡特調跟點心都一樣沒少，該賣的週邊商品也同樣是一應俱全。畢竟是連鎖店，所以價位也都不太會有哪一家特別貴或便宜的問題，咖啡價格我都蠻能接受的。





但它們家各種週邊的價位都「超級」不可愛的，像是這個限定透明雙層杯就要3000円….讓我真的是邊罵還是邊拿去結帳了三個，嘴巴說不要但結帳的動作倒是挺老實的。

【CAFE LATTE(ICE)520円】【LIMITED KIYOSUMI GLASS MUG 2700円】

每次到藍瓶就是點LATTE或ESPRESSO，店員都會詢問要SINGLE ORIGIN或是BlEND，我想可以看自己口味的習慣，它們家Blend配方豆我是覺得蠻順口的，非常安全的選擇XD整體來說，如果撇除裝潢風格不說，藍瓶還是那個潮潮的藍瓶，咖啡不變潮度也不變，店員依舊笑容滿面依舊乾淨美型，不過親切度來說我覺得表參道跟清澄白河店都讓我更喜歡，而且新宿店大概在鬧區的關係，整個吵雜擁擠到讓人很難會想在室內待很久，反而後來我就拿咖啡去坐外面還覺得舒服許多，位置也比較好找得多喔！

至於另一個就是跟與CLASKA Gallery & Shop “DO”生活品牌合作的限定款透明雙層杯，可以保暖保冷，而且外型挺可愛的，只是價錢未稅要2700円我觀望了好久XD後來貼給朋友們竟然紛紛都說幫我買一個，所以我就入手啦！今年不知道還有沒有…不想跑去日本的話我看樂天也有在賣，一個是台幣1090元（只比去日本買貴了100多元而已）。

不管你喜不喜歡藍瓶，但紀念品來這邊買就不會錯，除非哪天藍瓶也進駐台灣了，天藍色的LOGO標誌加上有質感的文青設計，即便是一般馬克杯我也覺得蠻好看的，不管你是要來拍照打卡或想喝杯咖啡，藍瓶也都是個旅行途中短暫休息的好地方！但我比較推薦可以去表參道店或中目黑店都蠻不錯的，簡單心得分享給大家囉！

BlueBottle Coffee新宿Café

地址：東京都新宿區新宿4-1-6 NEWoMan1樓

電話：+81-3-53154803

營業時間：08:00Am-09:30Pm

消費提醒：全年無休日，距JR新宿駅南口步行4分鐘