沒預訂吃不到！台中爆紅草莓三明治　香濃卡士達超誘人

點評：身為草莓控一定要來吃啊！

文、圖／橘子狗愛吃糖

台灣的三明治我一直印象都是早餐店擺在餐檯前那種，從小吃到大習以為常，這幾年開始流行起有點日式風格的三明治，不管是起司土石流或草莓吐司，前陣子到朋友店裡剛好吃到這家在東海中科一帶的【橫山銘製三明治專賣店】，據說是非常有人氣的三明治專賣店，都要提前兩到三天預訂才能順利買到，有幸分享到半份水果三明治有點驚豔，所以立馬決定要親自前往中科買幾個試試！

在西屯路往都會公園方向，東海中科商圈這一帶開了整排的各式料理餐廳，像是梨子咖啡館、富士55拉麵、小蒙牛麻辣鍋、灰鴿火鍋等等都在這裡，每到假日市集跟貨櫃也都非常熱鬧，這家【橫山銘製三明治專賣店】就在旁邊的貨櫃店面，早上十點開始營業，提前兩天也只訂得到中午十二點半的訂單，到現場又多等了20分鐘。

遠遠就看到橫山銘製的貨櫃跟招牌旗，店門口站了好幾個人在等待三明治製作，原來店面小小的，即便你有預訂，但因為三明治都是當天營業開始才現場製作，可能偶爾因為訂單塞車而延長等待時間，但等待的時間卻能讓你換來新鮮現做的三明治。

店家相當親切熱情又好聊，招呼每個客人都好像自家鄰居一樣熟悉，我只有小氣的訂了三個，結果看其他的來拿都是十幾個一大包在訂的，買完你可以外帶回家，或者是在旁邊有兩個小桌的座位區可以內用慢慢吃。

而其實這邊不只賣夾餡三明治喔！還有賣熱壓三明治，價位不貴多在50-60元，只是大家都來買夾餡的手作三明治居多啦！總共有11種口味之多(草莓是季節限定)。

另外也有飲料可以買，有像是紅茶、果汁跟咖啡，冰紅茶我個人相當推薦，一大杯20元不貴以外喝起來是相當夠味的伯爵紅茶風味，非常好喝又便宜！

【天使草莓卡士達三明治 60元│水果卡士達三明治45元】

草莓的各種甜點飲料永遠都是少女心沒辦法抗拒的食物，切面看得到大顆新鮮草莓，滿滿卡士達醬夾在其中，在裡面我記得還有夾兩顆切對半的草莓，用料算是很不錯。

這款比較簡單，就是直接卡士達醬、草莓跟吐司的協奏曲，香濃不膩、草莓多汁夠甜，吐司軟但稍乾，但卡士達醬彌補了這部份，一個人吃完整個也不覺得膩。(其實外帶回家稍放一下反而卡士達醬的水份能讓吐司稍微變得更軟些)

水果卡士達也有草莓，但更多了奇異果、橘子、和葡萄，我也覺得一樣好吃！特別是葡萄跟橘子都很優秀多汁也甜，從卡士達醬到水果都選得相當不錯。

【個人推薦│花醬香蕉巧克力│50元】

這個我真的大推！在芋泥跟香蕉巧克力之間左右為難，本來並沒有太期待它的表現，畢竟巧克力+香蕉的組合也不太可能會難吃到哪裡去吧！所以就隨便拍拍它了，一吃了才發現巧克力醬是苦甜味相當濃郁的巧克力(店家後來說是用比利時巧克力製作)，似乎還有添加些許海鹽降低巧克力濃厚單一的風味，裡面更點綴了花生醬的香氣，整個層次感視覺上感覺不到，吃下去真的是有驚豔到！很推薦一定要買來試試。

可惜的是我肚子只有一個，不然真的很想試看看店內還有哪些好吃的三明治口味，吃過之後果然能理解為什麼這家橫山銘製三明治可以這麼搶手，真的是蠻推薦來試試的。只不過真的要記得要提前來預訂嘿！不然到現場我想除了買不到大概能選的口味也不多。

[橫山銘製三明治專賣店│東海中科]



地址：台中市西屯區西屯路三段281巷8號

電話：0936-940001

營業時間：10:00Am-06:00Pm

消費提醒：週三店休，預訂請用店家粉絲頁私訊