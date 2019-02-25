拜月老財神也要祭五臟廟！台中樂成宮7家必吃美食懶人包

點評：拜拜完就去吃美食啦！

文、圖／橘子狗愛吃糖

台灣各地廟宇週邊參拜信徒眾多，自然美食攤販也就跟著人潮而聚集成商圈，像是台北龍山寺、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮到南投紫南宮等等都是如此，在台中數一數二有名的就屬東區的樂成宮，每天都是參拜人潮絡繹不絕，開新車來進行過火儀式的更是不計其數。

除了是260年歷史的媽祖廟以外，「拜月老」更是樂成宮遠近馳名的代表之一，但這裡卻不像上面各家廟宇自成美食商圈，週邊除了旱溪肉圓以外，其他的美食報導介紹過的資料卻是寥寥無幾…所以特地找了幾天時間好好吃過距離樂成宮不遠的7家在地美食好好推薦給大家！

樂成宮建於清朝乾隆18年，到現在已經有260年歷史，是台中香火極鼎盛的廟宇之一，除了是三級古蹟旱溪媽祖廟以外，一般傳統廟宇參拜信眾多半是中老年人居多，但因為樂成宮的月老以靈驗著稱(台灣三大月老廟之一)，也吸引不少年輕人前來一求姻緣。

只是我來了這麼多次還是沒有搞懂月老該怎麼拜的流程，只知道拿十柱香一一拜過殿內神明們，除了媽祖跟月老，這邊還有福德正神、文昌帝君、五路財神、註生娘娘、華陀等等，不只如此，在廟埕前開新車來過火的更是不計其數，每次坐在那吃飯都看到新車一台接一台。

但這篇並沒有要介紹樂成宮這個地方，因為我更有興趣的是在它週邊始終低調的在地人美食們。不像其他廟宇有美食攤位聚集，還沒吃過以前也曾以為廟前的兩三攤位只是吃個方便而已。

跟「美食」可能沾不上邊，想不到一一探訪後才發現每家可都是在地幾十年的老店啊！但這幾年卻始終乏人問津去好好介紹過，下面就從三代傳承的旱溪肉圓開始介紹起吧！（7家都是在樂成宮週邊走路5分鐘路程可以抵達的範圍內，把車停在樂成宮免費停車場就好）

在地三代傳承老味道，以前最早在平交道邊擺攤，因為道路拓寬店面拆除才搬到現址，在東區這帶應該不少客人都是從小吃到大了，每天下午三點半開店就馬上客滿，老客人專業吃法都是點一份肉圓加一碗冬粉湯，吃完肉圓再加點辣椒再倒進冬粉湯更好吃。雖然也不少人說肉圓越漲越貴，不過網路評價還是相當高分，綜合湯的料真的超級爆多！

旱溪肉圓 樂成宮 東區

地址：台中市東區東光園路592號

電話：04-22114552

營業時間：03:30Pm-11:30Pm

在地25年連在地人也相當推薦，陳舊的小矮房店面經過不起眼很容易就錯過，只賣涼麵一味別無分號，而且一份只要30元超便宜價格卻很用心包裝，自家製麵的口感與一般涼麵不同，Q軟不結塊的麵條加蒜香麻醬與辣椒超好吃！



旱溪人鋒涼麵 樂成宮 東區

地址：台中市東區旱溪街44號

電話：04-22112446

營業時間：06:00Am-08:00Pm

某次來樂成宮原本只是想填飽肚子，並沒有預期會多好吃，想不到一吃成主顧，不起眼的小店原來已經在地營業40年，老闆娘相當親切，店內賣的東西雖然不多樣，可是價位相當實惠份量又很夠，而且早上六點半就開始營業了，早餐就能吃到肉羹麵！一碗滿滿料的肉羹麵才50元，肉羹吃起來相當有紮實肉感咬勁，給的量也很足！炒麵超級大盤才收25元是最多人必點的，肉燥飯、滷小腸我也超推薦必點！

樂成宮廟口肉羹炒麵 東區

地址：台中市東區旱溪街52-3號

營業時間：06:30Am-02:00Pm





這家真的是只有在地人才會來吃的老攤，或者說你想吃還不一定能接受這味道，一台破舊三輪車早上在原復興陸橋下擺攤，很多人都站著或蹲在路邊吃，下午就回到自家住宅前擺攤，完全沒有招牌又隱藏在巷弄裡，沒在地人推薦根本找不到！湯頭是用豬大骨與各種豬雜食料去熬煮，遠遠就能聞到一股豬味，沒有菜單，只有豬雜湯，但你可以選要哪個部位(我記得有四種的樣子)或直接點綜合，然後選擇要搭豬血或冬粉。

這種路邊攤算是有著在台中很難得一見的景象，來吃的年輕人其實並不多，卻是中老年人們從小吃到大的老台中在地味，吃的是一種回憶，更是一種生活。

豬雜湯 樂成宮 東區

地址：台中市東區旱西三街22巷6號

營業時間：02:00Pm-05:00Pm

講到樂成宮美食，錯過這家旱溪臭豆腐絕對可惜啊！光看每天下午坐滿人就知道多受歡迎！在廟口前賣了35年，不少人都是專程跑來吃的！還有阿伯大哥喜歡坐在這喝小酒聊聊天很愜意，完全沒有屋頂，抬頭就是大樹遮蔭，下雨時會打傘擋雨，也不用擔心大太陽。

招牌臭豆腐必點，雖然只有四塊小貴，但是泡菜小黃瓜給得很多；各種炸物也很推，像是炸蝦捲、燒肉、鵝肉切盤都是便宜好吃！也能點隔壁的肉羹麵過來吃喔！



樂成宮旱溪臭豆腐 東區

地址：台中市東區旱溪街52-3號

營業時間：01:30Pm-06:00Pm

在樂成宮停車場外面的隱密小攤，每天下午開攤客人上門就沒有斷過，原本在太平宜欣國小賣了十多年，這兩三年才搬到樂成宮旁邊的騎樓賣，下午兩點剛開就已經有不少人預訂，加上烤製速度不快，所以都要耐心等個10-15分，只賣四種口味15-20元，但是餡料超飽滿，紅豆、巧克力跟芋頭都必點，紅茶也超好喝！

樂成宮小倆口紅豆餅 東區

地址：台中市東區育英路82-22號

電話：0930-925313

營業時間：02:00Pm-06:00Pm

應該是7家在地美食中最沒沒無名的一家，也是開業年份最短的一家(才約10多年)，在人氣超夯的旱溪肉圓隔壁，很明顯對比總是寥寥無幾的客人，但其實東西好吃又不貴。賣的是蚵嗲炸粿卻沒有賣肉嗲，炸物很多樣，另外還有大麵羹跟麻油雞酒飯(但不是天天有)，但也是有看到在地人推薦，蚵嗲、炸米糕、香腸跟大香菇都蠻推薦的，四神湯超大一碗啊！

春蘭脆皮蚵嗲炸粿 樂成宮 東區

地址：台中市東區東光園路594號

營業時間：02:00Pm-08:00Pm

樂成宮創立260年，但週邊美食卻相當低調經營三四十年多半只有在地人知道，這篇特別收集了7家給大家參考，畢竟新年總是會想走春到廟裡拜拜求好運勢好財運，樂成宮會是個很不錯的選擇，而這7家美食都是輕鬆走路就能抵達的，停車在樂成宮又不用錢，吃美食還不用煩惱停車位多方便啊！之後還是會繼續多多開發樂成宮週邊美食啦！