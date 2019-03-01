在觀海秘境喝咖啡！宜蘭頭城濱海森林公園　朝聖IG熱點八角寮望台

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：想去！！！

文、圖／滿分的旅遊札記

宜蘭看海秘境再一發－頭城濱海森林公園，免門票森林公園，入園就能欣賞一望無際的大海，吹風賞海景，龜山島還能成為旅人最美的背景版，登上八角寮望台，賞景觀海視野更佳遼闊，廢墟風的八角寮望台吸引旅人來美拍玩樂，來訪還能喝咖啡、租借單車和夜間露營，人氣的休閒景點，玩宜蘭也能規畫順遊唷！





假期懶洋洋，Kevin特別帶滿分去宜蘭看海放鬆，午後我們先去擁有小沖繩之稱的灆咖啡，準備離開前，凱文提議順遊頭城濱海森林公園，坦白說滿分一開始是興趣缺缺啦，不過想說既然距離這麼近，就逛一下吧！頭城濱海森林公園附旁邊設有停車場，入園免門票，上午8點就能開放入園囉！

漫遊在森林步道，感覺還蠻舒服滴！能一邊散步，一邊吸收自然的芬多精，當日天氣好，冬日裡也多了一絲溫暖。

這一座建築一直是超夯的美拍打卡點，因為外觀得名，稱為八角寮望台或是八角樓，特殊的復古廢墟風格，吸引不少網紅們來美拍。





天氣好到爆炸，藍天下的寮望台真美，滿分當然也要來取景紀念一下啦！而且滿分還發現，當日也有新人來這拍婚紗呢！貪玩的滿分還一手拿單眼，一手面GOPRO，還好拍照有順利，若隨變掉下一個滿分回家可能就要跪算盤了吧！

收錄完壯觀的八角寮望台，咱們也登上樓梯去探索美景啦！八角寮望台的建築設計很有藝術感，像年輪一般一圈一圈的蔓延向上，而且每層都有八個窗面能欣賞戶外海景唷！

滿分跟著階梯移動邊走邊拍，從窗外望台就是一整片的太平洋，就連龜山島也能在八樓角輕鬆看到，不得不說海景畫面真的令人感到療癒。

滿分不知道到底走了多少階梯，但終於攻上八角瞭望台的頂樓囉！置高點的視角就是不一樣呀，站在寮望台能看得更遠更廣也更美，雖說依舊望不盡這片大藍色海洋，但心情卻隨著這樣的好天氣而愉悅了起來。

八角寮望台旁有一間小型咖啡館，走進就能聞到濃濃的咖啡香啦！當日也有不少旅人來這看海喝咖啡，感覺想要愜意的生活，就是這麼簡單！

驚！滿分當天在公園裡發現一隻大烏龜座落在草地上的烏龜與海上龜山島相望，這畫面讓滿分覺得相當有趣，沒想到公園裡還有龜山島的裝置藝術能玩拍耶！

由於頭城濱海森林公園真的太美啦，咱們Kevin哥又忍不住手養來飛飛機，不同是視角下的八角寮望台更有看頭，而且八角寮望台就面向大海與龜山島，另一面則是壯麗的山景和宜蘭城鎮啦，很多旅人登上寮望台賞景都不想離開了呢！

漫遊頭城濱海森林公園真的很放鬆，來這欣賞海景之美，也很有出國度假的fu，除了看海還能與龜山島合影唷！喜歡拍照、喜歡看海的朋友，頭城濱海森林公園是個休閒的好選擇唷!

頭城濱海森林公園

地址：宜蘭縣頭城鎮協天路400號

營業時間：8:00～17:00

服務電話：03-977-6173