苗栗山中秘境賞櫻、下午茶　必點芋圓仙草凍滿滿餡料

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：邊賞櫻邊吃仙草太幸福了吧！

文、圖／滿分的旅遊札記

苗栗獅潭鄉也是假期休閒的好地方，山林裡居然有這麼美的山中小祕境－星仙草。漫遊星仙草，來訪必點招牌芋圓仙草凍，傳承一甲子的好味道，吃過的朋友都說讚！園區裡綠意盎然好似一座小花園，四季宜人呀，季節對了，還能欣賞山櫻花綻放和雲海之美呢！2019年節就來這裡走春賞櫻吧（本篇拍攝日期：2019.1.25）

苗栗除了南庄、三義和大湖景點之外，獅潭鄉也是假期旅人休閒的好地方，大家都知道苗栗的桐花和草莓很有名，但其實仙草也是苗栗在地的特產呢！這天滿分也來尋找苗栗好吃的仙草美食囉！

星仙草隱身在獅潭鄉的仙山農園裡，開車上山還能欣賞沿途的山景風光，星仙草位在海拔600公尺的山林處，抵達時眼前的美景像是來到某個山中小祕境呀！（PS：山路雙線道很好開，園區也有附停車場唷）

才剛停好車，滿分就綻放的櫻花給吸引了，粉櫻搭配綠葉，這不就是春天最美的色彩搭配嗎？

原諒滿分～因為大自然佈景太美太浪漫，還沒正式入館，又在人家店門口玩開啦！星仙草這裡種滿了一整片的櫻花樹，聽說每棵樹齡都超過20年了呢，目前正屬於櫻花初開的時節想必再等幾週，櫻花會開得更加燦爛！

星仙草不僅是座休閒農園也是一間甜點店，室內空餐空間充滿濃郁的復古客家風，這座竹子房舍，就是主人自己蓋的呢！



星仙草Menu





星仙草提供豐富的甜點和飲品，招牌主打當然是仙草系列美食啦！有仙草凍、仙草飲、仙草冰和燒仙草，另外，也有鬆餅、厚片和手沖咖啡可以選擇唷！菜單價格平易近人，圖文並茂更讓人十指大動，若和滿分一樣，有什麼都想吃的選擇困難症，也可以請店家主人推薦嘿（哈～）

等餐時間，就可以在園區遊逛賞景啦！坦白說，滿分超喜歡星仙草的這條觀景步道，傳統的紅磚牆搭配周周圍的花草盆栽，任何角度拍起來都超美超好看的啦，若是旁邊的櫻花也都開了，景緻一定更迷人。

星仙草甜品屋旁邊是中式餐廳，提供多樣化的合菜熱炒及客家料理，來山中玩樂也能品嚐特在地的特色佳餚唷！

咱們漫遊星仙草花園，發現一棵綻放的山櫻花，能看見櫻花開，就代表春天真的來囉！星仙草櫻花開得好美，讓滿分開起戶外攝影棚，一個不小心，又沉醉在櫻花樹下啦！

星仙草主人還特別在櫻花樹下設置盪鞦韆，來訪的旅人可以在草地上邊盪鞦韆邊賞櫻，看到滿分的美拍圖，是不是也覺得很放鬆呢！

星仙草園區還有一塊寬敞的大草原，也很適合旅人帶小朋友來這奔跑吹泡泡，另外這裡也是有開放給想露營的朋友唷！想像在山林裡過夜露營，夜晚能抬頭看星空，早晨能眺望山景雲海，根本比住高級飯店更享受。

招牌芋圓仙草凍 $60

星仙草園區處處是美景，玩拍後餐點也上桌啦！來星仙草必點招牌芋圓仙草凍，滿滿的餡料，看起就相當可口呢！

據說星仙草的仙草至今已經傳承三代囉，奶奶傳承的手工仙草，口感滑嫩爽口，再搭配紅豆、手工芋圓和白玉一起入口，多層次的口感交錯，非常好吃耶！仙草凍甜而不膩口，夏天再加點碎冰更加分！

芋圓仙草雪花冰 $100

夏季的消暑聖品－芋圓仙草雪花冰



仙草雪花冰一般真的不太容易吃到，這是店家用仙草茶去製成的仙草雪花冰，雪花冰入口融化時，嚐得出仙草的甘甜滋味，再與冰淇淋、紅豆、芋圓一起吃，味道也很搭，吃冰少不了煉乳的點綴，甜滋滋更有味道，相信芋圓仙草雪花冰，大小朋友一定都超愛！

暖心燒仙草 $65

不愛吃冰品，星仙草也有燒仙草可以選擇，熱騰騰的燒仙草，像是手心上溫暖的小太陽，店家很貼心，特別把芋圓和紅豆分開來出餐，讓旅人想吃多少，就放多少，保持新鮮度。熱燒仙草的味道相較冰品就不會這麼甜，入口時還吃得到花生粒耶，手工芋圓Q嫩彈牙也非常可口呢！



巧克力鬆餅 $160

星仙草的巧克力鬆餅，滿分也要推一下，巧克力鬆餅真的是用巧克力下去烤滴，星仙草的鬆餅和一般市面脆薄的口感不同唷！入口的巧克力鬆餅香氣濃郁，外酥內裡更札實，再沾點巧克力醬、奶油和冰淇淋，好吃到罪餓呀！坦白說，吃上兩片，滿分就覺的挺有飽足感滴。

奶酥厚片 $60

奶酥厚片是小朋友下午茶甜點的最愛，坦白說滿分一開始覺得奶酥厚片不就很一般，星仙草特別在烤好的奶酥厚片上加了塊起司，遇熱融化的起士，讓厚片同時擁有奶酥香和起司香，難怪這麼多小朋友都喜歡吃奶酥厚片啦！就連滿分吃一口都覺得挺驚豔滴！（PS：建議一定要趁熱吃唷）

仙草茶 $40 仙草凍寧茶$60

當天滿分也喝了兩種不同的仙草茶，仙草茶沁涼解渴，甘甜的香會從舌頭慢慢釋放，吃完厚片和雪花冰，再來杯仙草茶整個很解膩，仙草凍檸茶也不錯喝，主要多了檸檬的苦甜滋味。若喜歡喝甜一點的朋友，也有仙草凍奶可以選擇，要不是滿分當天真的吃太飽了！也好想來杯仙草凍奶呀～留給遺憾給下次吧！

滿分當天在星仙草度個一個相當舒服的午後，苗栗星仙草真是個渡假休閒的好地方，山林什麼沒有，卻有一片最純靜的大自然，滿分好喜歡星仙草幽美又自在的觀景空間，來訪能漫遊森林步道，在草原跳躍奔跑。

季節對了，還能欣賞炮仗花、杜鵑花和櫻花，還有在地特色的嫩仙草可以品嚐唷，當天以芋圓仙草雪花冰和鬆餅讓滿分最愛，上山來星仙草玩樂，絕對不能錯過好吃的仙草呀！



星仙草

地址：苗栗市獅潭鄉新店村小東勢19號

營業時間：10：00～18：00（週一休）

服務電話：0983-586-202