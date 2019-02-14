藏身樹林裡的文青咖啡館！　雲林懷舊風後院咖啡超悠閒

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點評：好拍又好吃的咖啡館

文、圖／滿分的旅遊札記

雲林熱鬧的市區裡，隱身一座唯美的咖啡屋，來到後院咖啡，給人一種綠意清新的放鬆感。後院咖啡提供咖啡、茶飲、帕尼尼、甜點和鹹派，咖啡廳裡的紅磚牆，帶有復古文青的味道，雖說空間不大，但來訪午茶卻相當有情調，難怪不少情侶和姊妹淘都喜歡來這裡聚會，後院咖啡很適合悠閒的午後來閒坐打發時間唷！

走跳雲林虎尾，意外找到一間特色咖啡館，後院咖啡隱身在熱鬧的市區裡，首次來訪的滿分，跟著地圖還走過頭耶，原來後院咖啡館就藏匿在綠意的樹林之中，入口處只有後院咖啡一塊簡單的營業時間牌，不知情的朋友，想必都會不小心錯過吧？！

滿分穿越長長的綠林步道，這才抵達後院咖啡，後院咖啡外觀充滿綠意新清的感覺，餐廳的院子裡擺了好多的小盆栽，佈景簡約自然，讓來訪的旅人備感輕鬆。

滿分覺得後院咖啡名字起的不錯，感覺就是一間城市後院咖啡館的概念，在咖啡館若大的院子裡種滿了植物盆栽，隨意在院子裡取景拍照都不錯看，當然當天除了滿分愛拍照之外，也有不少旅人都在院子裡找美拍點呢！

推開後院玻璃門，就是咖啡館的接待櫃台。當天來後院咖啡的人潮不少，看來後院咖啡在虎尾也非常有人氣呢！

後院咖啡裡的裝潢擺設很是文青，從擺設上來看，感覺咖啡館的主人挺念舊滴！

聽說後院咖啡其實是一間老宅改建的咖啡館，這點從復古的紅磚牆面可以看得出來，當然也正因為這一整面的紅磚牆，更讓整間後院咖啡館更有懷舊的味道呢！

咖啡館角落小小的包廂坐位區也很舒適，這一區就很適合多人的午茶聚會，滿分當下覺得包廂的情境很美，還特別請Kevin幫滿分取景一下啦！

後院咖啡。MENU

後院咖啡的菜單非常簡約，選擇不多，主要提供咖啡、茶類、奶茶類和氣泡飲。另外還有帕尼尼、鹹派、千層派和炸物等…整體價格大約在$80-$220之間，入館每人低消為一杯飲料唷！！

確認餐點後，需自行到櫃台點餐結帳，櫃台還有蛋糕和酒品可以選擇唷！

PS：開車不喝酒，喝酒不開車，18歲以下禁止飲酒

後院咖啡的餐具及茶水也是採自行取用嘿

拿鐵 $110 太妃糖鮮奶茶 $110

熱拿鐵上桌，還有愛心拉花，整個好溫暖，滿分當天點的拿鐵和鮮奶茶都不錯喝，特別喜歡太妃糖鮮奶茶濃醇甜滋滋。

現烤番茄牛肉醬千層派 $180

後院咖啡的千層派上桌飄來起司香，濃郁的番茄牛肉醬搭配起司好好吃，滿分覺得味道十足，讓人想一口接著一口。不過，這千層派的份量較為精緻，Kevin哥完食後，覺得沒什麼飽足感啦！

青醬蕃茄嫩雞肉帕尼尼 $160

後院現烤的帕尼尼滿分也很推薦，看著吐司上的烤痕，就覺酥脆可口，對切內餡飽滿，就連起司都流了出來，入口咀嚼品嚐，更是滿滿的起司香。印象中，雞肉搭配醬汁也非常有味道，簡單來份帕尼尼和咖啡，一餐就挺滿足的啦！

滿分當天停留後院咖啡的時間沒有很久，主要就是來咖啡館喝個咖啡吃個下午茶，後院咖啡館其實用餐空間並沒有很大，但復古文青的風格讓來訪的旅人很是放鬆，當然也是不少網美取景美拍的打卡熱點啦！餐廳提供的餐點和飲品口感上也還不賴，來虎尾玩樂，也能順遊來這品嚐咖啡香唷～

後院咖啡 houyuan

地址：雲林縣虎尾鎮忠孝路2號

營業時間：10:30 ~ 18:00 19:30~01:00（週三、週四公休）