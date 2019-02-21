南投「城堡景點」懶人包！親子、情侶必訪7大休閒森林莊園

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：超想去的><

文、圖／滿分的旅遊札記

全台唯一不靠海縣市➤南投，也是座城堡王國唷！南投不僅大自然景緻豐富，城堡莊園也不少，每座浪漫的森林城堡都是休閒玩拍的好去處，目前滿分已收錄到七大人氣城堡景點啦～這些景點都很適合情侶約會及親子玩樂唷，快來看看這些景點都走過了嗎？

大黑松小倆口元首館



停車場：有| 大眾運輸：有| 門票：無

南投免門票人氣景點-元首館換新妝啦!穿上繽紛色彩的西洋棋盤，來美拍超亮眼。廣場上還有南瓜馬車和創意好拍裝置藝術，元首館城堡提供多樣化的特色伴手禮，以及超好吃的現烤香蒜麵包呢!小小景點就能收錄滿滿漂亮美圖啦!

大黑松小倆口元首館

地址： 南投縣埔里鎮中山路四段219號 (國道六號愛蘭交流道下左轉100公尺)

營業時間：平日09:00 ~ 17:00/假日09:00 ~ 17:30

服務電話： 04 9291 8668



月老教堂



停車場：有| 大眾運輸：有| 門票：100/人

南投埔里真是個好玩又好拍照的地方，若走過人氣觀光景點的元首館，就絕對不能錯過旁邊的月老教堂唷~2018再訪，不僅元首館變得繽紛好拍，就連月老教堂裡的場景也都超豐富滴!館內館外都好拍，還能停留下午茶唷!不遠處還有近期新亮眼的妮娜夢想城堡。來南投輕旅行，規畫個埔里一日遊就夠玩啦~

月老教堂

地址： 南投市埔里鎮中山路四段219號

營業時間：平日 9:00 ~ 17:00/假日 9:00 ~ 17:30

服務電話： 04 9291 3088





妮娜巧克力夢想城堡



停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：$200/人

2018南投新亮點「妮娜巧克力夢想城堡」，南投埔里繼元首館城堡及歐莉葉荷城堡後，今年又推出最新華麗的妮娜巧克力夢想城堡啦~園區充滿歐風浪漫，讓旅人一秒置身異國渡假。妮娜巧克力夢想城堡是座巧克力觀光工廠，來訪能品嚐巧克力，還能認識巧克力的歷史。目前為試營運階段，享有入園優惠價。未來還會推出巧克力DIY及特色餐廳呢~

妮娜巧克力夢想城堡

地址： 南投縣埔里鎮桃米村桃米路32號

營業時間：周四 ~ 週日 9:30 ~ 17:00

服務電話： 04 9291 9528



歐莉葉荷城堡



停車場：有| 大眾運輸：有| 門票：150/人

法國皇家宮廷居然出現在南投-歐莉葉荷城堡。高貴的異國城堡，根本就是公主的殿堂嘛~下午茶精緻可口，貴婦級的享受，一起來寫下屬於自己的浪漫史吧~

歐莉葉荷城堡

地址： 南投縣埔里鎮鯉魚一巷27號

營業時間：8:30 ~ 17:00

服務電話： 049 299 3636



台一生態休閒農場



停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：80/人

南投落羽松景點再一發台一生態休閒農場，園區滿片的落羽松，四季景緻皆迷人。近期超夯的水上愛心湖畔和彩虹傘更是大亮點。特色美的吸引不少情侶約會及親子同遊玩樂。農場佔地寬敞，有歐風花園、水上餐廳，來訪能美拍用餐，也可參與季節限定採莓活動。台一渡假村還有繽紛的彩虹屋讓旅人用餐及住宿。



台一生態休閒農場

地址： 南投縣埔里鎮中山路一段176號

營業時間：8:00 ~ 17:00

服務電話： 049 2997848



音樂城堡紙箱王



停車場：有| 大眾運輸：有| 基本消費：無

南投清境也有這麼美的童話城堡，音樂城堡紙箱王外觀繽紛亮眼好吸睛，來訪可以聚會用餐，也能喝下午茶。音樂城堡紙箱王提供舒適的休閒空間，園區還有小朋友最愛的小火車和溜滑梯，古錐小造景好好拍，適合大小朋友來玩樂。

音樂城堡紙箱王

地址： 南投縣仁愛鄉仁和路171號

營業時間：8:00 ~ 21:00 (全年無休)

服務電話： 049-2803828



清境農場



停車場：有| 大眾運輸：有| 門票$160/人

南投仁愛以清境農場為知名的熱門景點，羊綿綿脫衣秀更成為旅人們熱愛觀賞的節目之一。近年完成的綿羊大城堡更是亮眼吸睛，不少旅人們都是為這座咩咩城堡而來呢!羊年來此的咱們，相信必定會好運一整年啦~



清境農場-綿羊城堡

地址： 南投縣仁愛鄉仁和路170號

營業時間：8:00 ~ 17:00

服務電話： 04 9280 2172

以上是滿分近期走遊南投收集的城堡景點，南投真的是太強大了，根本就是城堡王國嘛~這些異國莊園，每個場景都好美好浪漫。當然也是情侶約會和親子玩樂的好去處啦~2019年節將至，就跟著滿分來踩點走春吧!