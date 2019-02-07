世界最高溜滑梯、童話咖啡館　走春必去的花蓮景點懶人包

▲花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供）

旅遊中心／綜合報導

長達9天的春節連假，不妨離開城市喧囂，到好山好水的花蓮盡情徜徉山水中吧！從世界級的山林美景，到宛如置身童話場景般的童話風咖啡廳，或朝聖金氏世界紀錄認證世界最大馬賽克壁畫，順遊全球最高室內雙螺旋溜滑梯，讓你待在花蓮的每一刻都能找到好玩去處。

▲花蓮太魯閣燕子口。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣

太魯閣國家公園管理處將於大年初二至初四期間（2月6日至8日）設置3條免費遊園專車路線，帶領旅客輕鬆暢遊太魯閣，為了方便旅客，在初二至初四期間以新城（太魯閣）站為轉運站，每天上午7點至14點30規劃「藍、綠、紅」3條免費遊園路線專車，遊客可以在每個停靠站下車賞景後再搭乘任何一班車到下一個景點，而且班次非常多、非常方便。太管處也提醒，初二至初四期間中橫公路實施交通管制，太魯閣口往天祥方向（由東往西）每天早上7點至下午15點，天祥往太魯閣方向（由西往東）早上7點至下午15點30分。

▲花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館像走進電影場景。（圖／滿分提供）

▲花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供）

花蓮 Mr. Sam Soaring in the wind

未開幕就先轟動的咖啡廳Mr. Sam山姆先生咖啡館，外觀宛如來到《魔戒》場景。Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮壽豐，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭。Mr. Sam的一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，難怪建築看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，看起來更加夢幻。

地點：花蓮壽豐鄉台九線226.5公里處

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供）

▲世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

新天堂樂園

台開集團旗下的台創新天堂樂園是世界第一個有機體建築，更創下許多第一紀錄，包括外牆是全世界最大面積的馬賽克壁畫，已被金飾世界紀錄認證，同時還有世界最大的「天使之翼」壁畫，以及全新開幕的新天堂威秀影城，引進包括IMAX巨幕影廳在內的亞洲首座4K全雷射R.G.B. 影院系統。

另外最特別的是，在館內更打造高達28米的全球最高室內雙螺旋溜滑梯，只要15秒時間就能滑落5層樓，刺激度破表，搭上亞洲第一間貨櫃屋星巴克的話題熱潮，讓新天堂樂園成為花蓮年末最好玩的景點去處。

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號

▲依山午Afternoon café。（圖／依山午Afternoon café提供）

▲依山午Afternoon café入口。（圖／記者曹悅華攝）

依山午Afternoon café

在2018年末，花蓮壽豐鄉又誕生的一間絕美咖啡館「依山午Afternoon café」，咖啡館占地約2000坪，以廣大腹地與庭園景觀，搭上六邊無死角能欣賞窗外依山傍水美好景致為最大特色，讓旅客能一邊享受咖啡，一邊感受花蓮最自豪的自然山水景觀。

地址：花蓮縣壽豐鄉豐田村中山路101巷17號

▲2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲2019花蓮太平洋燈會印象花蓮燈區。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

花蓮太平洋燈會

農曆春節除了長達9天的連假，另一個備受期待的就是全台各地都會舉辦的燈節活動。花蓮太平洋燈會從即日起至2月24日為止，今年共分為兩大展區，包括鯉魚潭和六期重劃區，主燈的位置是在六期重劃區的展區內。今年花蓮燈會的主燈是「豬光寶氣耀洄瀾」，靜怡&大顆呆表示，主燈高達十五米，以山豬造型為本體，搭配各種聲光科技的展演，營造「富裕花蓮」的意象，在18:00～21:30每半小時會有三分鐘的燈光秀表演，相當精彩。

2019花蓮太平洋燈會（鯉魚潭展區）

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

2019花蓮太平洋燈會（六期重劃區）

地址：花蓮市中山路重慶路口