ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

世界最高溜滑梯、童話咖啡館　走春必去的花蓮景點懶人包

ETtoday旅遊雲

▲▼花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供）

▲花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供

旅遊中心／綜合報導

長達9天的春節連假，不妨離開城市喧囂，到好山好水的花蓮盡情徜徉山水中吧！從世界級的山林美景，到宛如置身童話場景般的童話風咖啡廳，或朝聖金氏世界紀錄認證世界最大馬賽克壁畫，順遊全球最高室內雙螺旋溜滑梯，讓你待在花蓮的每一刻都能找到好玩去處。

▲▼花蓮太魯閣燕子口。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲花蓮太魯閣燕子口。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣
太魯閣國家公園管理處將於大年初二至初四期間（2月6日至8日）設置3條免費遊園專車路線，帶領旅客輕鬆暢遊太魯閣，為了方便旅客，在初二至初四期間以新城（太魯閣）站為轉運站，每天上午7點至14點30規劃「藍、綠、紅」3條免費遊園路線專車，遊客可以在每個停靠站下車賞景後再搭乘任何一班車到下一個景點，而且班次非常多、非常方便。太管處也提醒，初二至初四期間中橫公路實施交通管制，太魯閣口往天祥方向（由東往西）每天早上7點至下午15點，天祥往太魯閣方向（由西往東）早上7點至下午15點30分。

▲▼花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供）

▲花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館像走進電影場景。（圖／滿分提供

▲▼花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供）

▲花蓮壽豐Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供

花蓮　Mr. Sam Soaring in the wind
未開幕就先轟動的咖啡廳Mr. Sam山姆先生咖啡館，外觀宛如來到《魔戒》場景。Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮壽豐，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭。Mr. Sam的一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，難怪建築看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，看起來更加夢幻。

地點：花蓮壽豐鄉台九線226.5公里處

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供，下同）

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。（圖／台開公司提供）

▲▼世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

▲世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

新天堂樂園
台開集團旗下的台創新天堂樂園是世界第一個有機體建築，更創下許多第一紀錄，包括外牆是全世界最大面積的馬賽克壁畫，已被金飾世界紀錄認證，同時還有世界最大的「天使之翼」壁畫，以及全新開幕的新天堂威秀影城，引進包括IMAX巨幕影廳在內的亞洲首座4K全雷射R.G.B. 影院系統。

另外最特別的是，在館內更打造高達28米的全球最高室內雙螺旋溜滑梯，只要15秒時間就能滑落5層樓，刺激度破表，搭上亞洲第一間貨櫃屋星巴克的話題熱潮，讓新天堂樂園成為花蓮年末最好玩的景點去處。

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號

▲依山午Afternoon café。（圖／依山午Afternoon café提供）

▲依山午Afternoon café。（圖／依山午Afternoon café提供）

▲依山午Afternoon café。（圖／記者曹悅華攝）

▲依山午Afternoon café入口。（圖／記者曹悅華攝）

依山午Afternoon café
在2018年末，花蓮壽豐鄉又誕生的一間絕美咖啡館「依山午Afternoon café」，咖啡館占地約2000坪，以廣大腹地與庭園景觀，搭上六邊無死角能欣賞窗外依山傍水美好景致為最大特色，讓旅客能一邊享受咖啡，一邊感受花蓮最自豪的自然山水景觀。

地址：花蓮縣壽豐鄉豐田村中山路101巷17號

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供

▲▼2019花蓮太平洋燈會。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供）

▲2019花蓮太平洋燈會印象花蓮燈區。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供

花蓮太平洋燈會
農曆春節除了長達9天的連假，另一個備受期待的就是全台各地都會舉辦的燈節活動。花蓮太平洋燈會從即日起至2月24日為止，今年共分為兩大展區，包括鯉魚潭和六期重劃區，主燈的位置是在六期重劃區的展區內。今年花蓮燈會的主燈是「豬光寶氣耀洄瀾」，靜怡&大顆呆表示，主燈高達十五米，以山豬造型為本體，搭配各種聲光科技的展演，營造「富裕花蓮」的意象，在18:00～21:30每半小時會有三分鐘的燈光秀表演，相當精彩。

2019花蓮太平洋燈會（鯉魚潭展區）
地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

2019花蓮太平洋燈會（六期重劃區）
地址：花蓮市中山路重慶路口

關鍵字： 春節旅遊 花蓮旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

推薦閱讀

走入童話世界！花蓮熱門景觀咖啡　後院有整片落羽松祕境

2019花蓮太平洋燈會搶先開幕！水陸雙棲展出全台最美

金氏世界紀錄認證！174萬片拼成　花蓮有「全球最大馬賽克壁畫」

世界最高室內滑梯在這！花蓮最新「新天堂樂園」26日開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

到台南旅遊一定要吃的10種美食

新竹6個親子出遊、情侶約會好去處

鹽水月津港燈節花海、燈會一次滿足

陽明山秘境健行、泡湯半日遊提案

台南巷弄豪宅早午餐！舒芙蕾熱蛋糕

屏東山海療癒二天一夜小旅行

無敵海景星空！全台特色露營車

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

最潮打卡點都在彰化「琉璃仙境」

賞櫻勝地　天元宮三色櫻綻放

熱門行程

最新新聞更多

走春必去的花蓮景點懶人包

不輸國外的絕美勝地　 8個賞櫻攻略

私廚正夯！約會聚餐首選

過年出遊「3交通替代方案」才100元..

台南IG打卡聖地！買咖啡逛配件

春節走春　奇美食品工廠自在遊

精選「全台4處特色遊客中心」超好拍

吉卜力動畫手稿展　1400幅真跡曝光..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366