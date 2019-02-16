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湖畔上賞落羽松！南投休閒農場宛如「森林城堡」還能採草莓

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：春節假期到這裡走春一定很棒
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▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

南投落羽松景點再一發～～台一生態休閒農場。園區滿片的落羽松，四季景緻皆迷人，近期超夯的水上愛心湖畔和彩虹傘更是大亮點，非常有特色美到吸引不少情侶約會及親子同遊玩樂。農場佔地寬敞，有歐風花園、水上餐廳，來訪能美拍用餐，也可參與季節限定採莓活動，台一渡假村還有繽紛的彩虹屋讓旅人用餐及住宿，輕鬆規畫埔里一日遊，也能來台一農場走遊唷！（本篇拍攝日期：2019.1.24）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

南投埔里景點真的相當豐富，台一生態休閒農場也是人氣的大熱點，滿分好喜歡中台灣熱情的陽光，覺得格外溫暖。一早抵達台一農場，看到館外的花卉綻放，滿分的心情也不自覺開心了起來！
（PS：台一農場備有戶外停車場及提款機）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台一生態休閒農場入園需先購買門票，門票分為全票和一般入園票，兩者的差異是全票$150/人，可折100元消費，一般入園票為$80/人，不可折園區消費。若只是來遊園參觀的朋友，建議買入園票即可，滿分當天想說要在園區吃午餐，就買全票啦！全票100元折價券，可抵用園區商品及用餐消費唷～
PS：埔里市民憑證件可免費入園

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台一生態農場外觀設計的好像一座城堡，入口處不僅陳列滿滿的花卉盆栽，還有打卡版，喜歡的朋友，歡迎取用拍照唷！滿分發現，台一農場也有草莓園。不過當天並沒有開放啦～整個售完了，服務人員說，1/26開始開放，但是是限量滴，所以想要來台一採莓的朋友，要早點來囉！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

入園首先看到的是花神廟，異國風情的花神廟綠意唯美，滿分虔誠的參拜美拍著，花神廟背後有著奇蹟的小故事，來訪的朋友們可別錯過啦！旁邊還有日式鳥居般的花神水呢！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

好美的水上彩色花屋，四周被落羽松包圍，來到這裡，彷彿置身某個世外桃源啦！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台一生態農園很像一座森林城堡，歐風建築搭配綠林及落羽松，滿分覺得很有童話故事場的味道，當然放眼望去，的確處處是美景呀！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

這間是台一生態農場的宴會廳，提供豐富的中式料理及多人合菜，由於滿分只有兩個人，就沒在這用餐啦！其實宴會廳也有雙人合菜唷～感覺菜色也超多樣化的呢！
➤台一農場菜單參考

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

走出餐廳轉個彎，滿分就看到這一幕。天呀！！這畫面也太美了吧～落雨松水上愛心池畔，就是滿分來此的目的，原來親自走訪，還是比看相片來的更驚豔。

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

這麼美的取景地，怎麼能沒有滿分的自戀照呢？！農場主人早就猜到這景是打卡熱點，所以特別規畫一條美拍步道，讓旅人能輕鬆的站在湖畔上合影，轉色的落羽松真的是漂亮極啦！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

愛心池畔旁邊有一座小涼亭，朋友們也可以在此歇息賞景，涼亭兩側則是唯美的落羽松步道，轉色的落羽松有陽光的照耀，金光閃閃，好像在樹上的金幣呢，幾乎所有旅人，漫遊到這裡，都會想停下腳步來欣賞。

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

通過長長的落羽松步道，我們來到咖啡花屋，不得不說，花屋的外觀也好夢幻呢！感覺走進去，就要變成森林仙子了。

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

花屋咖啡有室內用餐區和戶外用餐區，樹屋般的庭院這麼夢幻，滿分當然選戶外，光是賞圖，就知道這裡情境滿分呀！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

咖啡花屋提供簡易的餐點和下午茶，有火鍋、義大利麵、小點和各式飲品，入館低消$100/人，可用門票折抵消費，畫單後需自行至櫃台結帳唷！
PS：醬料和餐具皆需自行取用！

原味火鍋 $250

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

炸地瓜薯條 $60

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

青醬雞排義大利麵 $200

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

鮮奶茶 $70

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

滿分當天在咖啡花園裡用餐，坦白說，咖啡花園的餐點非常一般般，價格是不貴，但滿分覺得尚待加強啦
微波的義大利麵偏油，而且不夠熱，玉米濃湯料是很多，但也只是溫溫的，鍋物和飲料滿分都沒有很喜歡，而且服務人員還不小心上錯餐，整體的用餐品質讓美麗的庭院小小失分......

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

為了不讓餐點影響滿分的好心情，咱們繼續在森林花園裡探索，咖啡花屋裡也是欣賞落羽松的好去處呢！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

七彩繽紛的雨傘森林也是園區的大熱點，近期以雨傘為主題的裝置藝術愈來愈多啦！像是苗栗噢哈娜咖啡屋、彰化卡里善之樹，還有高雄後驛商圈都有一整片彩虹傘景呢！數大之美的浪漫，讓旅人快門按不完～

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台一農場也有多肉植物區，Kevin表示：多肉滿分最適合多肉植物區啦！明明仙人掌多肉植物就很好拍呀，滿分的表情多麼可人自然，但凱文哥就是喜歡這種調調，搞笑的相片，讓滿分覺得無違和感耶！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

來到女孩心目中最夢幻的異國城堡花園，園區花卉綻放，好拍又迷人，不過近距離欣賞，還是看得出老舊需要修善啦！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台一生態農場佔地真的是有夠大的啦，走過數不進的森林步道，滿分也不小心迷失方向，只覺得眼前的美景真的很美很適合停留，但園區蚊子超級多，一定要先作好防蚊措施，不然會想滿分一樣，美照收錄不少，腳上的紅豆冰也收集一大堆啦！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

闖入安徒生的童話世界啦！探索童話屋還可以找到小矮人，但是這一區感覺也待修善，滿分發現戶外也有些擺設都已毀損，但整體的意境，還是挺好拍。

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

這一區應該是台一農場的果園栽培區，目前正是草莓的季節，但可惜當天沒有開放，想要採草莓的朋友，可得注意官網的公告唷！

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼南投台一生態休閒農場。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

離開前捨不得離開的滿分抓著Kevin到處合影，這麼美的場景，只有滿分的獨照怎麼夠呢？！台一必訪的兩大場景，就是愛心湖畔和彩虹傘，園區寬敞，花卉造景豐富，處處是美景，轉色的落羽松和季節限定的草莓值得來訪，若花屋咖啡的餐點能再改善，想必會更加分，台一生態農場，也是假期玩樂休閒的好去處唷！
PS：來訪一定要作好防蚊措施。

台一生態休閒農場
地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號
營業時間：8:00 ~ 17:00
服務電話：049 2997848

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 台一生態休閒農場 春節旅遊 南投美食 達人美食 美食情報 滿分的旅遊札記 落羽松 採草莓

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