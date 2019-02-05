南投清境浪漫紫屋餐廳　紫色系溫馨佈置、彩虹步道超夢幻

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：餐廳裡外都很Q餒～

文、圖／滿分的旅遊札記

南投清境也有適合閨蜜情侶約會的特色餐廳，清境瑪格麗特紫屋餐廳充滿無限的紫色浪漫，餐廳佈景柔美溫馨好似溫室裡的小花園，用餐空間寬敞，處處都是遼癒的美拍背景。瑪格麗特紫屋餐廳提供豐富合菜、套餐和下午茶，來訪用餐還能欣望窗外壯麗的山海景緻，來南投清境遊玩，安排來這用餐也很棒唷！

南投清境景點多，也有特色美食餐廳唷！連假滿分和Kevin安排來去清境一日遊，一早挑戰了步步高升和高空觀景步道，還到親子天堂的音樂城堡紙箱王去拍美照，下午滿分體力用盡，整個餓昏啦～後來發現清境有一間特色的紫屋餐廳，光是外觀就讓滿分喜歡，就決定來朝聖囉！PS：紫屋餐廳提供戶外停車場

清境瑪格麗特紫屋餐廳外觀設計的好美！來訪時，讓滿分連想到苗栗的噢哈娜咖啡屋，餐廳戶外陳列花卉盆栽感覺更充滿朝氣，明明就肚子餓的滿分，下車卻是想先拍照呀！瑪格麗特紫屋餐廳提供的餐點非常很詳細，還沒入館光看招牌就知道有什麼特色菜啦！

哇，一入館滿分就喜歡這間紫屋餐廳了，入口處還有古錐娃娃迎賓，相當可愛，首次來訪的滿分跟著指標往餐廳內移動啦！

清境瑪格麗特紫屋餐廳空間佈置得好溫馨，餐廳不僅充滿紫色浪漫，還有花卉盆栽點墜，讓滿分一入館就整個玩拍到停不下來！（上圖應該是滿分在紫屋下邂逅獅子吧）

瑪格麗特紫屋餐廳用餐空間相當寬敞，不僅坐位數多，每區的佈景都有不同的特色，跟著階梯移動，廰裡還有浪漫的彩虹步道耶！餐廳充滿溫馨之感，還有一堆娃娃玩偶陪伴，想必來用餐的小朋友，也都難以招架啦！

仔細瞧，餐廳連椅子上也有亮眼的彩繪，貪玩的滿分一直想與大熊們作客合影，這區也是紫屋餐廳的打卡美拍點，大家都想在紫屋餐廳留下美美的紀念呢！

玩樂拍不夠，紫屋餐廳裡還有彩色盪鞦牽能玩，室內盪鞦牽也是提供讓小朋友玩樂的唷，滿分再次覺得這年頭的小朋友真的很幸福耶！

清境瑪格麗特紫屋餐廳用餐視野極佳，從窗外望出去，就是壯麗的山景和雲海，來這裡用餐或是下午茶也是一大享受唷！



清境瑪格麗特紫屋餐廳Menu

清境瑪格麗特紫屋餐廳提供的餐廳相當多樣化，各式特色風味料理還有精鍋物和套餐能選擇，除此之外，另有主題特餐和多人合菜，就連素食料理都有供應呢！

若來紫屋餐廳不想用餐也可以單點飲品咖啡，紫屋餐廳每人只要$100元就能滿足低消啦！豐富的茶點和鬆餅，來這下午茶也很棒呢！

滿分難得來景觀餐廳沒有喝下午茶，主要是早上爬步道真的玩到餓了啦，二個人簡單點三道菜，看起來也很豐富。



私房豆腐 $200

紫屋餐廳的私房豆腐滿分推推唷，小巧豆腐外酥內軟非常有味道，而且豆腐還拌金沙熱炒吃起來更香，綠色食材Q軟，滿分猜應該是蘿蔔糕，混搭一起品嚐，滿分覺得也很下飯呢！

清炒高麗菜 $180

清炒高麗菜味道也很香唷，青菜油亮，吃起來相當脆口輕甜，不過，滿分覺得菜梗部份有點多，若能與青菜平均一點會更好唷！



雲南椒麻雞 $300

咱們當天點的主餐是雲南椒麻雞，大份量上桌看起來也非常可口耶，椒麻雞外皮金黃酥脆、內質鮮嫩，搭配特色的雲南花椒辣醬，滿分也好愛，不過Kevin覺得肉質還不夠入味，僅有雞肉表層的香氣有點可惜啦，雲南椒麻雞滿分喜歡，配飯也很香唷！

當天在清境瑪格麗特紫屋餐廳簡單吃也很飽，滿分特別喜歡紫屋餐廳佳舒適放鬆的環境，當然～溫馨繽紛的美拍場景更是大大加分啦，來用餐就能眺望清境遼闊的美景更放鬆囉！紫屋餐廳的料理餐點還不賴，聽說鍋物也很棒，若有機會再訪滿分會想找好友一起來大啖美食、玩樂清境，還不錯的用餐午茶餐廳分享給朋友囉！