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一條路攻略美濃＋六龜6景點！溫泉公園賞櫻花、油紙傘DIY

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：有這份懶人包去美濃六龜最方便惹～
ETtoday餓勢力

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

高雄景點豐富，除了市區外，也可安排六龜及美濃兩區一起玩唷！寶來花賞溫泉公園雖說較為偏遠，但公園四周群山圍繞，能泡手湯和足湯；季節對了，還能欣賞粉嫩的櫻花呢。玩六龜當然也不能錯過壯觀的彩虹山六龜大佛，七層樓高的大佛神像雄偉壯麗，登上神殿，遼闊美景盡收眼底，是在地特色的宗教聖地。玩美濃當然不能錯過好喝的客家擂茶，美濃擂茶首創舖充滿濃郁的客家風情，館內相當有味道，能用餐也能品嚐料多濃郁的擂茶唷！

美濃客家文物館和原鄉緣紙傘文化村都是來美濃必踩的景點，能探索歷史珍貴的文化，還能玩手作DIY及體驗客家服飾，當然也可買美濃油紙傘回家收藏啦～美濃林家粄條總店是在地人氣美食，炒粄條好好吃，還有特色的花生豆腐及客家小炒都很對味!玩樂高雄簡單規畫，一天也能走不少景點唷～六龜和美濃雖說不像高雄市區來的熱鬧，但獨有的特色美景及歷史文化，依舊值得旅人漫遊學新知啦。

跟著滿分玩美濃＋六龜～順遊攻略圖

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

滿分特製順遊地圖，帶旅人走遊高雄美濃景點。順遊美景，輕鬆規畫一日遊，就能玩的很精彩，還能收錄滿滿美圖，歡樂度過每一個假期唷！

1.寶來花賞溫泉公園
停車場：有| 大眾運輸：無| 足湯：$50/人

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

冬天保暖祕訣，除了吃火鍋就是泡溫泉，高雄也有泡湯小祕境寶來花賞溫泉公園，來寶來花賞溫泉公園可以泡手湯和泡足湯唷！寶來溫泉為美肌之湯，泡過~肌膚超滑嫩，而且溫泉公園環境幽美，群山圍繞。來泡湯，不僅能欣賞周圍壯麗的山巒景緻。季節對了，還能欣賞河津櫻、藍花楹綻放，冬天冷呼呼，曬著陽光泡著湯，真的好放鬆！

寶來花賞溫泉公園
地址：高雄市六龜區寶來里（Google map搜尋寶來花賞溫泉公園）
營業時間：週二 ~ 週日 9:00 ~ 17:00
服務電話：07 688 3315

2.彩虹山大佛（六龜大佛）
停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：無

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

高雄六龜必訪景點-彩虹山大佛，七層樓高的大佛神像雄偉壯麗，登上大佛神殿，能跳望六龜絕美的秀麗山景。大佛地下室還收藏著國寶級的翡翠玉石，神殿前的巨大佛手，也是人氣打卡景點，來訪高雄六龜，可別錯過特色的宗教聖地啦！

彩虹山大佛（六龜大佛）
地址：高雄市六龜區新發里新開27-1號
交通：從左營高鐵站搭乘高雄客運8025路線至六龜站再轉高雄客運8033路線至新開站下車。
營業時間：8:00 ~ 17:00
服務電話：07 679 1133

3.美濃客家文物館
停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：$40/人

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

遊走高雄美濃，必訪美濃客家文物館。美濃客家文物館保存著珍貴的客家歷史文化，來訪參觀能認識客家人豐富的生活智慧，還能體驗客家服飾，以及玩彩繪紙傘DIY唷！趣味的兒童探索區，搭配繽紛的3D立體場景，更是小朋友學習美濃客家文化的遊樂小天堂呢～

美濃客家文物館
地址：高雄市美濃區民族路49-3號
營業時間：9:00 ~ 17:00 （週一公休）
服務電話：07 681 8338

4.美濃林家粄條總店
停車場：無| 大眾運輸：無| 基消：需點餐

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

玩樂美濃，一定不可錯過美濃的客家粄條，美濃林家粄條總店是在地的人氣美食。用餐時間總是人潮滿座，一位難求。除了必點的炒客家粄條，味道十足好吃外，客家小炒、薑絲炒大腸及冬瓜封都是人氣推薦唷！

美濃林家粄條總店
地址：高雄市美濃區美興街25號
營業時間：10:00 ~ 21:00 （周二休）
服務電話：07 681 3147

5.美濃擂茶首創舖
停車場：無| 大眾運輸：無| 基消：需點餐

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

美濃擂茶創始店，來訪一要點杯擂茶啦！美濃擂茶的客家擂茶感覺好特別，除了香濃的擂茶香，還有滿滿配料，多了芝麻和花生，多層次的口感也很好喝，館內充滿客家風情，還能體驗客家服飾呢！

美濃擂茶首創舖
地址：高雄市美濃區成功路142號
營業時間：10:00 ~ 18:00
服務電話：07 681 8475

6.原鄉緣紙傘文化村
停車場：有| 大眾運輸：無| 門票：無

▲▼ 一條路線攻略美濃＋六龜六大景點。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

高雄美濃客家文化濃郁，油紙傘也相當知名，原鄉緣紙傘文化村是全台首座紙傘文化村，純樸的農村小鎮充滿濃濃的客家人情味。園區古色古香，滿滿精緻油紙傘相當吸睛，每個油紙傘上都有不同的畫作及圖案，拿起油紙傘感覺有回到過去的fu，來原鄉緣紙傘文化村，不僅能欣賞紙傘的浪漫，還以體驗紙傘彩繪和客家擂茶DIY。當然！也有在地的美濃客家料理能品嚐啦～

原鄉緣紙傘文化村
地址：高雄市美濃區中興路一段147號
營業時間：週一~週五 8:30 ~ 17:00
週六 ~ 週日 8:30 ~ 18:00
服務電話：07 681 0888

以上是滿分近期玩樂高雄美濃六龜的美景，雖說六龜和美濃感覺不比市區要熱鬧，但能欣賞的美景也真的與市區大不相同。滿分特別喜歡寶來花賞溫泉的美景，泡泡湯踩踩水，山景迷人很是放鬆，美濃客家文化濃厚，來探索歷史也很有趣。大小朋友都適合來玩，也能增進情感唷！當然，若時間足，再往市區看夜景逛夜市，讓此行的高雄行能玩的更盡興啦～

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 高雄旅遊 高雄美食 達人美食 美食情報 滿分的旅遊札記 板條 油紙傘 大佛 溫泉 美濃 六龜

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