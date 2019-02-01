ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

清境9景點一日遊！壯麗山景、異國城堡、天空步道全攻略

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：輕鬆行程一包搞定
ETtoday旅遊雲

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

➤南投清境是旅人最愛玩樂旅行的賞景熱點，合歡山群位列台灣百岳，山景壯麗，是旅人挑戰爬山的人氣標地；而武嶺是公路海拔的最高點，每次玩合歡山，都一定要來武嶺上打個卡；合歡山主峰景緻迷人，四季展現不同的美，冬天雪景及春天銀河，每個畫面都令人震撼!玩清境當然必遊清境農場，走進古錐的綿羊城堡，還有萌羊陪你玩；近期開放的清境高空觀景步道，讓旅人能近距離的欣賞山巒和雲海，還有情侶約會和親子必訪的音樂城堡及清境小瑞士花園，絕對是快門按不完；午後再到清境山中廚房或紫屋餐廳用餐下午茶，➤南投清境一日遊，輕鬆行程一包搞定，來清境就要是感受大地的自然之美!

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

滿分特製順遊地圖，帶旅人走遊➤南投清境景點
順遊美景，輕鬆規畫一日遊，就能玩的很精彩
還能收錄滿滿美圖，歡樂度過每一個假期唷!

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

南投清境也有適合閨蜜情侶約會的特色餐廳
清境瑪格麗特紫屋餐廳充滿無限的紫色浪漫
餐廳佈景柔美溫馨，好似溫室裡的小花園
用餐空間寬敞，處處都是遼癒的美拍背景
瑪格麗特紫屋餐廳提供豐富合菜、套餐和下午茶
來訪用餐，還能欣望窗外壯麗的山海景緻
來南投清境遊玩，安排來這用餐也很棒唷

清境瑪格麗特紫屋餐廳
地址：南投縣仁愛鄉大同村信義巷39-1號
營業時間：10:00 ~ 21:00
服務電話：04 9280 2923

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

清境優質民宿推薦-白雲山莊&山中小廚房
山莊溫馨典雅，高山餐點和下午茶更是美味可口
最迷的人是，張開眼就是一整片的雲海與山群
日夜景色優美動人，令人捨不得離開
住在這裡，同時擁有美景與美食雙重享受
不住宿也可以來用餐賞景下午茶唷!

清境山中小廚房
地址：南投市仁愛鄉大同村榮光巷8-2號
營業時間：7:00 ~ 21:00
服務電話：049 2803196

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

南投不可錯過的美麗花園-清境小瑞士花園
絕美的落羽松景色令滿分印象深刻
白天百花鮮豔迷人、夜晚花燈閃耀動人
花園裡也新增不少夢幻的L.O.V.E造景啦
相信喜歡拍照朋友們，一定也會愛上這裡滴

瑞士小花園
地址：南投縣仁愛鄉定遠新村28號
營業時間：9:00 ~ 21:00
服務電話：04 9280 3308

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

南投玩清境，絕不能錯過➤清境高空觀景步道
漫遊清境高空步道，視野極佳，空氣清新又放鬆
彷彿置身在山城之上，能眺望壯麗的山景和雲海
欣賞遼闊美景，還能順遊步步高升到清境農場
季節對了~春櫻綻放，紅蕊點綴更加迷人呀

清境高空觀景步道
地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-1號
營業時間：7:30 ~ 17:30
服務電話：04 9280 1650

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

南投清境也有這麼美的童話城堡耶！音樂城堡紙箱王外觀繽紛亮眼好吸睛，來訪可以聚會用餐，也能喝下午茶，音樂城堡紙箱王提供舒適的休閒空間，園區還有小朋友最愛的小火車和溜滑梯，古錐小造景好好拍，適合大小朋友來玩樂，還能順遊青青草原、清境小瑞士花園唷！

音樂城堡紙箱王
地址：南投縣仁愛鄉仁和路171號
營業時間：8:00 ~ 21:00 (全年無休)
服務電話：049-2803828
搭車至清境農場服務中心站下車步行約5分即可到達。
搭 #6658 #6658A #6659 #6664 號公車皆可到達

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

南投仁愛以清境農場為知名的熱門景點
羊綿綿脫衣秀更成為旅人們熱愛觀賞的節目之一
近年完成的綿羊大城堡更是亮眼吸睛
不少旅人們都是為這座咩咩城堡而來呢
羊年來此的咱們，相信必定會好運一整年啦

清境農場
地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號
營業時間：8:00 ~ 17:00
服務電話：04 9280 2172

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

0玩樂南投清境，怎麼能錯過合歡山呢
合歡山也名列在台灣百岳之中
登上高山，壯麗景緻令人讚嘆
合歡山四季景色都有不同的美感
冬天還有機會可以看到雪景
本篇就是滿分登合歡山看雪景的經驗呀

合歡山主峰
地址：南投縣仁愛鄉
(Google map可搜尋)
賞雪季約12月份(平時皆可上山觀景)

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

武嶺海拔標高3275公尺，是台灣公路最高點
也是旅人上合歡上必經的路線之一
特色的標的物，成了南投清境必訪的打卡景
登武嶺景觀台賞景，也能將壯麗山景盡收眼底呀
也可搭配周邊的合歡山及清境農場一起玩唷

武嶺
地址：南投縣仁愛鄉
自行開車(GOOGLE 搜尋即達)
1、國道一號：由中清交流道下。接台74線(中彰快速道路)至台14線續行即可到達武嶺
2、國道三號：由草屯交流道下，接台14線續行即可到達武嶺。

▲▼南投清境。（圖／滿分提供）

合歡山景緻迷人，還能用肉眼看見銀河呀
首次半上登上合歡山賞銀河，相當震撼
空氣清新，無光害的天空中，滿片星斗好迷人
本篇分享合歡山的銀河美景

合歡山
地址：南投縣仁愛鄉 (無料景點)
賞銀河時間：2013.03 夜10:00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
 部落格粉絲專頁Instagram

關鍵字： 南投清境 南投旅遊 一日遊旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

桃園異國風玫瑰迷宮！免門票＋森林玻璃屋喝下午茶超浪漫

一條路攻略台中后里9景點！賞超美落羽松、吃幽靈千層蛋糕

桃園5個超人氣夜景餐廳　浪漫約會地點快筆記！

苗栗炮仗花開了！提早朝聖黃金瀑布花海　最美花期一個月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重新開「芋泥起士蛋吐司」才35元

三峽熊空4萬株櫻花遷新址

南投「5大主題景點」陪你開心走春

搶先看！桃園「50米長滾輪溜滑梯」

2019日本出入境托運行李限制懶人包

大阪新世界串炸達摩2月底退出台灣

宜蘭安農溪落羽松秘境實施夜間點燈

大鵬灣新景點海上教堂春節試營運

花蓮秘境美景「龜庵海堤」！直達海中

新埔雲夢山丘新年期間免費入園

熱門行程

最新新聞更多

高雄景點　特推愛河之心

南投清境9景點一日遊全攻略！

樂吉籤祈福票卡5千顆炫風完售

人肉佔位還裝睡！奧客「8字神回」網氣..

曼谷「西伯利亞哈士奇」新網紅咖啡廳

這5家的咖啡在2/11都買一送一

林佳龍視察台北轉運站談7休1　還遇到..

高雄超狂義大利麵一台斤青醬蛤蜊義大利..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366