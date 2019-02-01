清境9景點一日遊！壯麗山景、異國城堡、天空步道全攻略

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：輕鬆行程一包搞定





文、圖／滿分的旅遊札記



➤南投清境是旅人最愛玩樂旅行的賞景熱點，合歡山群位列台灣百岳，山景壯麗，是旅人挑戰爬山的人氣標地；而武嶺是公路海拔的最高點，每次玩合歡山，都一定要來武嶺上打個卡；合歡山主峰景緻迷人，四季展現不同的美，冬天雪景及春天銀河，每個畫面都令人震撼!玩清境當然必遊清境農場，走進古錐的綿羊城堡，還有萌羊陪你玩；近期開放的清境高空觀景步道，讓旅人能近距離的欣賞山巒和雲海，還有情侶約會和親子必訪的音樂城堡及清境小瑞士花園，絕對是快門按不完；午後再到清境山中廚房或紫屋餐廳用餐下午茶，➤南投清境一日遊，輕鬆行程一包搞定，來清境就要是感受大地的自然之美!

滿分特製順遊地圖，帶旅人走遊➤南投清境景點

順遊美景，輕鬆規畫一日遊，就能玩的很精彩

還能收錄滿滿美圖，歡樂度過每一個假期唷!





南投清境也有適合閨蜜情侶約會的特色餐廳

清境瑪格麗特紫屋餐廳充滿無限的紫色浪漫

餐廳佈景柔美溫馨，好似溫室裡的小花園

用餐空間寬敞，處處都是遼癒的美拍背景

瑪格麗特紫屋餐廳提供豐富合菜、套餐和下午茶

來訪用餐，還能欣望窗外壯麗的山海景緻

來南投清境遊玩，安排來這用餐也很棒唷



清境瑪格麗特紫屋餐廳

地址： 南投縣仁愛鄉大同村信義巷39-1號

營業時間：10:00 ~ 21:00

服務電話： 04 9280 2923









清境優質民宿推薦-白雲山莊&山中小廚房

山莊溫馨典雅，高山餐點和下午茶更是美味可口

最迷的人是，張開眼就是一整片的雲海與山群

日夜景色優美動人，令人捨不得離開

住在這裡，同時擁有美景與美食雙重享受

不住宿也可以來用餐賞景下午茶唷!



清境山中小廚房

地址： 南投市仁愛鄉大同村榮光巷8-2號

營業時間：7:00 ~ 21:00

服務電話： 049 2803196

南投不可錯過的美麗花園-清境小瑞士花園

絕美的落羽松景色令滿分印象深刻

白天百花鮮豔迷人、夜晚花燈閃耀動人

花園裡也新增不少夢幻的L.O.V.E造景啦

相信喜歡拍照朋友們，一定也會愛上這裡滴

瑞士小花園

地址： 南投縣仁愛鄉定遠新村28號

營業時間：9:00 ~ 21:00

服務電話： 04 9280 3308

南投玩清境，絕不能錯過➤清境高空觀景步道

漫遊清境高空步道，視野極佳，空氣清新又放鬆

彷彿置身在山城之上，能眺望壯麗的山景和雲海

欣賞遼闊美景，還能順遊步步高升到清境農場

季節對了~春櫻綻放，紅蕊點綴更加迷人呀

清境高空觀景步道

地址： 南投縣仁愛鄉仁和路186-1號

營業時間：7:30 ~ 17:30

服務電話： 04 9280 1650

南投清境也有這麼美的童話城堡耶！音樂城堡紙箱王外觀繽紛亮眼好吸睛，來訪可以聚會用餐，也能喝下午茶，音樂城堡紙箱王提供舒適的休閒空間，園區還有小朋友最愛的小火車和溜滑梯，古錐小造景好好拍，適合大小朋友來玩樂，還能順遊青青草原、清境小瑞士花園唷！

音樂城堡紙箱王

地址： 南投縣仁愛鄉仁和路171號

營業時間：8:00 ~ 21:00 (全年無休)

服務電話： 049-2803828

搭車至清境農場服務中心站下車步行約5分即可到達。

搭 #6658 #6658A #6659 #6664 號公車皆可到達

南投仁愛以清境農場為知名的熱門景點

羊綿綿脫衣秀更成為旅人們熱愛觀賞的節目之一

近年完成的綿羊大城堡更是亮眼吸睛

不少旅人們都是為這座咩咩城堡而來呢

羊年來此的咱們，相信必定會好運一整年啦

清境農場

地址： 南投縣仁愛鄉仁和路170號

營業時間：8:00 ~ 17:00

服務電話： 04 9280 2172

0玩樂南投清境，怎麼能錯過合歡山呢

合歡山也名列在台灣百岳之中

登上高山，壯麗景緻令人讚嘆

合歡山四季景色都有不同的美感

冬天還有機會可以看到雪景

本篇就是滿分登合歡山看雪景的經驗呀

合歡山主峰

地址： 南投縣仁愛鄉

(Google map可搜尋)

賞雪季約12月份(平時皆可上山觀景)

武嶺海拔標高3275公尺，是台灣公路最高點

也是旅人上合歡上必經的路線之一

特色的標的物，成了南投清境必訪的打卡景

登武嶺景觀台賞景，也能將壯麗山景盡收眼底呀

也可搭配周邊的合歡山及清境農場一起玩唷

武嶺

地址： 南投縣仁愛鄉

自行開車(GOOGLE 搜尋即達)

1、國道一號：由中清交流道下。接台74線(中彰快速道路)至台14線續行即可到達武嶺

2、國道三號：由草屯交流道下，接台14線續行即可到達武嶺。

合歡山景緻迷人，還能用肉眼看見銀河呀

首次半上登上合歡山賞銀河，相當震撼

空氣清新，無光害的天空中，滿片星斗好迷人

本篇分享合歡山的銀河美景

合歡山

地址： 南投縣仁愛鄉 (無料景點)

賞銀河時間：2013.03 夜10:00