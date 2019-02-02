秒飛南洋！新竹峇里島景觀餐廳　享受發呆亭、異國風庭院

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：南洋風餐廳喝下午茶真愜意～

文、圖／滿分的旅遊札記

新竹好多特色景觀餐廳，只要放假就是想往新竹跑。竹東台三線上有一座唯美的異國庭院～莫內咖啡～峇里島風的設計，讓來訪旅人有出國渡假的感覺。咖啡館提供早午餐、簡餐、鬆餅飲料等下午茶點，來訪不僅能品嚐咖啡香，還能在庭院裡漫遊探索，找個放鬆的午後，來這裡休閒聚會也很愜意，還可順遊➤西瓜莊園、心鮮森林和北埔落羽松。

滿分難得和好友們規畫一場新竹二日遊的小旅行，最後一天，午後我們來去新竹莫內咖啡喝下午茶，其實新竹竹東莫內咖啡，滿分已經路過好幾次了。新竹莫內咖啡就位於竹東台3縣上，外觀亮眼，每次去內灣、尖石玩樂時，都會看到莫內咖啡，這次總算有時間，停下來好好在莫內咖啡坐坐啦！莫內咖啡備有停車場，跟著指示停放即可。

才剛走進竹東莫內咖啡，滿分就喜歡上這裡，熟悉的峇里島稻草屋，讓人有渡假旅行的放鬆感，入館沿途還有特色石雕藝術迎賓帶路呢！

莫內咖啡讓滿分想起雲林雅聞和桃園雅聞工廠，竹東莫內咖啡戶外座位區寬敞舒適，圓桌打開朵朵白傘，讓庭院場景更唯美。滿分貪拍照，還沒入坐，就在庭院裡玩拍起來，當天雖氣候不佳，但陰天的莫內也格外有美感唷！

竹東莫內咖啡館內的裝潢也相當有藝術感，繽紛的藝術繪圖搭配柔美的燈光，讓滿分覺得像走進小型美術館的感覺。入館時，聞到陣陣咖香，讓心情好放鬆～

這面彩繪牆地圖介紹著咖啡豆的來源，滿分覺得繪圖精緻好看，但牆後其實是洗手間唷！沒想到連上洗手間也能這麼賞心悅目呀！



竹東莫內咖啡。MENU

竹東莫內咖啡菜單簡約清楚，品項也不少，提供早午餐、義大利麵、排餐和焗烤類。另外也有PIZZA、炸物小點、鬆餅和蛋糕，以及多樣化的咖啡、冰沙及果汁飲品能選擇，竹東莫內咖啡價格不算太貴，又不收服務費，入館不用餐，每人低消也只要$100。

竹東莫內咖啡館採自助點餐結帳，畫單後，需自行到櫃台點餐。

莫內咖啡的餐具醬料也採自行取用，館內也有販售咖啡豆和冰啤酒唷！有在自己泡咖啡的朋友，也可以參考看看。

等餐時間，滿分抓著凱文在莫內咖啡裡取景美拍，咖啡館充滿濃郁的異國風情，每個角落都好拍。滿分一會站在水池旁，一會跑到森林庭院裡，誰說天氣不好，就無法好好拍照？！欣賞了滿分的美圖，是不是覺得很像在國外呀！

伯爵奶茶$130 玫瑰奶茶 $130

滿分和閨蜜都超級愛喝奶茶，當日山裡氣溫低，咱們來杯熱飲暖胃，莫內咖啡的熱奶茶都不錯喝，帶伯爵香，還是玫瑰香，都很搭呢！

蜂蜜鬆餅 $120

來訪莫內咖啡看到不少人都點了鬆餅，所以，我們當天也來一份蜂蜜鬆餅嚐嚐。但是上桌的份蜂蜜鬆餅，滿分覺得有點單調，莫內咖啡的鬆餅外酥內軟，口感還不賴，搭配蜂蜜輕甜香氣，的確不錯吃，不過，如果能再加一球鮮奶油，想必更加分。滿分是隻小螞蟻，整個很愛甜食呀～

夏威夷PIZZA 10吋 $220

竹東莫內咖啡的現烤PIZZA，10吋只要220，酥脆餅皮，拿起來還會牽絲呢！滿分選了基本的夏威夷口味，味道好香，入口吃得到鳳梨、火腿和番茄片，香濃的起司在嘴裡打轉，也是種享受唷！熱騰騰品嚐更對味，大家都很喜歡。

綜合炸物拼盤 $250

當天咱們四個人也算蠻貪吃的，吃了一份鬆餅和PIZZA還不夠，再來一份合炸物拼盤，滿滿的好豐富。多人分食的好處，就是能多點幾道餐點。炸物拼盤有炸薯條、杏包菇和炸雞塊，直接吃或是搭配莫內的醬汁都不賴。

飽餐一頓後，就是滿分和閨蜜的瘋狂玩拍時間，沒想到小小景觀餐廳，咱們也可以快門按不完。竹東莫內咖啡是個休閒放鬆午茶的好去處，峇里島風情，讓旅人免搭飛機也有出國渡假FU。竹東莫內咖啡距離西瓜莊園及北埔老街都不遠，也可順遊安排內灣一日遊、尖石一日遊唷！

竹東莫內咖啡

地址：新竹縣竹東鎮中豐路三段557號

營業時間：週一 ~ 週五 10:00~20:00

週六 ~ 週日 8:00 ~ 21:00

服務電話：03 510 2375