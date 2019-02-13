將阿華田入餐！在Alleycat’s吃得到巧克力抹醬做的披薩



▲阿華田辣培根披薩。



記者黃士原／台北報導、攝影

阿華田不只可以沖泡、塗抹吐司，還可入餐！台灣阿華田與Alleycat’s餐廳合作，推出用脆酷力抹醬做的披薩、炸雞，喜歡巧克力的朋友可以試看看。這3款新品預計2月16日上市。

Alleycat’s用脆酷力抹醬做的披薩、炸雞分別是阿華田脆酷力堅果披薩、阿華田辣培根披薩與阿華田炸雞；阿華田脆酷力堅果披薩和阿華田辣培根披薩均以阿華田脆酷力抹醬替代Pizza番茄醬底，再分別與莫札瑞拉起司、綜合堅果、培根、洋蔥、辣椒片結合，營造鹹中帶甜的好滋味。阿華田炸雞則是搭配阿華田脆酷力抹醬做為風味沾醬。





▲阿華田脆酷力堅果披薩。

Alleycat’s主廚說，為了拿捏脆酷力抹醬不會去搶到其他食材的風味，他試了很多菜，最後就是用在這兩款披薩與炸雞上，尤其是Alleycat’s的披薩就是屬於酥脆餅皮風味，與脆酷力抹醬還滿搭的，然後就是再搭配不會被搶去風頭的培根、辣椒片等。

Alleycat’s 旗下品牌Handbun則推出阿華田脆酷經典刈包、阿華田髒髒脆酷刈包、阿華田冰淇淋刈包，Handbun以阿華田巧克力麥芽粉揉製刈包皮、阿華田脆酷力抹醬代替豬肉醬汁，搭配酸菜、半瘦半肥豬肉、花生粉…等台式材料，鹹甜搭配創造豬肉新創意料理，製成全球獨一無二的「阿華田脆酷經典刈包。





▲阿華田炸雞。

另外，Alleycat’s也針對情人節推出專屬套餐，內容有餐前酒X2、主廚濃湯X2、草莓凱薩沙拉、情人節大拼盤(戰斧豬排、窯烤時蔬、肥豬蝦X2)、燉飯(牛肝菌奶油野菇/墨魚花枝/鬱金香海鮮/義大利肉腸擇一)與草莓蛋糕。售價1799元。





▲情人節套餐。