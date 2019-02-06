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泡湯也要吃美食　礁溪觀光客必訪的8家人氣料理！

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▲甕窯雞。(圖／紫色微笑)

記者黃士原／台北報導

有雪山隧道通車後，大台北地區到宜蘭更加便利，春節過年的9天假期也讓住在台北的朋友很方便的去礁溪泡湯，而泡完湯之後就是要填飽肚子，《ETtoday新聞雲》整理出8家礁溪人氣美食，讓大家泡湯之餘也能吃美食。

礁溪甕窯雞
礁溪甕窯雞可是帶領了這裏的風潮，往交流道的那省道變成了烤雞一條街了，而位於省道旁的甕窯雞幾乎所有的美食節目都來採訪過，鮮嫩多汁的甕窯雞也成為許多人到礁溪必吃的美食之一。

礁溪甕窯雞
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段7號（礁溪交流道旁）
電話：0918 717 288

 
▲柯氏蔥油餅。（圖／大口提供）

柯氏蔥油餅
這家可是在地的超人氣店家，每天一到了下午就會出現長長的排潮人龍，假日更是誇張，排1個小時算是小case。這一家的蔥油餅屬於半煎炸，可以在大鍋子上看到很多的油，最重要的是一定要加上店家的醬料，分別是蒜蓉醬油、招牌醬(甜辣醬)與鹹辣椒醬，再配上澎澎的外皮，讓一口接著一口。

柯氏蔥油餅
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號(育才路交口，礁溪國小、郵局對面)
電話：0972-158603


▲吳記花生捲冰淇淋。(圖／規小孫)

吳記花生捲冰淇淋
吳記花生捲冰淇淋就在柯氏蔥油餅的隔壁，很多人都在買柯氏蔥油餅的同時也一起買花生捲冰淇，內容是春捲皮、兩球傳統冰淇淋、滿滿的花生糖，店家會問香菜要不要加。

吳記花生捲冰淇淋
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號
電話：0919 214 781

林北烤好串燒酒場
這幾年宜蘭爆紅的的深夜食堂居酒屋，店裡提供除了串燒、炸物之外，還有熱炒台菜等，主要是讓大家能夠吃飽。

林北烤好串燒酒場礁溪店
住址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號
電話：0913-051491
營業時間：17:00～01:00

八寶冬粉
就如店名，八寶冬粉是就是店裡的招牌，裡頭有肉羹、蝦仁羹、花枝羹、蝦米、香菇、木耳、金針、竹筍、芹菜。一碗80元，以小吃類來說不算便宜。

八寶冬粉
地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號
電話：03-988-4665


▲瑪德琳的甜點，是甜點控的口袋名單之一。（圖／資料照）

瑪德琳 Café de Madeleine
瑪德琳咖啡工坊在礁溪已有9年歷史，是甜點控的口袋名單之一。為了給大家更舒適的用餐環境、提供更多元的用餐選擇，瑪德琳已從舊址搬到礁溪鄉玉田村的新址。新址空間足足大舊址10倍以上，充滿法式浪漫，原本是甜點控的口袋名單，現在還是網美的IG打卡熱點。

瑪德琳Café de Madeleine
電話：03-9873173
地址：宜蘭縣礁溪鄉玉田村茅埔路17號

滷之鄉
滷之鄉的滷味不是加熱滷味，是全台灣唯一冰釀滷味，冷凍退冰後就可以直接吃。

滷之鄉
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段69號
電話：03-987-4600


▲起司的香味跟舒芙蕾的軟嫩搭配的相當巧妙。（圖／資料照)

伍拾號咖啡
位於宜蘭礁溪的伍拾號咖啡，起司舒芙蕾是店裡招牌，用起司絲、牛奶、蛋、卡士達粉製作，起司的香味跟舒芙蕾的軟嫩搭配的相當巧妙，熱熱的吃超療癒。店裡還多款烤餅，烤餅有起司牛肉烤餅、起司雞肉烤餅跟起司蔬菜烤餅，外皮金黃酥脆，內裡則是十分軟嫩。

伍拾號咖啡
地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路48號1樓
電話：03-9888803

關鍵字： 美食情報 礁溪美食 宜蘭美食

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