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台中三井OUTLET血拼　這7家餐廳適合全家大小一起吃

ETtoday餓勢力

▲▼台中港三井Outlet,MITSUI OUTLET PARK 台中港。（圖／記者蔡玟君攝）
▲MITSUI OUTLTE PARK 台中港走春也很填飽肚子。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

很多人習慣大年初一就要出去走走(走春的習俗)，大家除了去樂園玩之外，也有人選擇到商場逛街買東西，而在去(2019)年底開幕的MITSUI OUTLTE PARK 台中港，除了好買好玩之外也很好吃，即使是有大有小的家庭也有適合的餐廳。


▲美麗料理蝶豆花香飯。(圖／記者陳涵茵攝)

Nara Thai Cuisine
NARA Thai Cuisine創立於2004年，是許多人遊泰必訪的泰國料理餐廳，從泰國家常菜主體中變化出風情萬種的精緻菜色，台灣分店除生鮮類以外，其它均使用與泰國本店相同的食材及香料，不用拜訪曼谷就能體驗到經典的泰式美味。雖然有很多菜色是辣的，但也有一些不辣的菜色可以大家一起分享。


▲KUA`AINA「牛肉漢堡」。（圖／乾杯集團提供)

KuaˋAina 夏威夷漢堡
有多種口叮的KuaˋAina 夏威夷漢堡，一家子的人都可以選擇自己喜歡的口味。源自夏威夷衝浪小村、在日本頗有人氣的夏威夷漢堡品牌「KUA`AINA」，繼在林口三井Outlet、微風信義廣場開幕，首次跨出大台北地區，插旗台中，台灣3號店KUA`AINA MITSUI OUTLET PARK台中港店擁有台中港岸美景，特別打造熱情奔放的「衝浪板餐桌」與港岸美景相為呼應，將於12月3日亮眼登場。

KUA`AINA牛肉漢堡排透過獨特的火山熔岩精心炙燒，抹上創業者Terry Thompson機密調味配方，搭配大量新鮮蔬果，研發出受到廣大消費者喜愛的經典招牌「酪梨漢堡」、日本人氣「培根莫札瑞拉起司漢堡」、以及台灣獨有的「鳳梨照燒雞肉漢堡」，漢堡都是現點現做。


Pappa Rich 金爸爸辣椒螃蟹(左)、黑胡椒蟹(右)。（圖／Pappa Rich 金爸爸提供)

Pappa Rich 金爸爸
欣葉代理的Pappa Rich有傳統馬來西亞美食椰醬飯、亞參叻沙、蝦麵、海南雞飯、檳城炒粿條及口味超特別的蝦醬沙拉囉喏都吃得到，還有白咖啡可喝，大馬遊子可以來這一解鄉愁！菜單第一頁就列出PappaRich在全球消費者心目中的TOP 10，這包括椰醬飯加咖哩雞、爸爸蝦麵、爸爸海南雞飯、檳城炒粿條、爸爸咖哩叻沙、蘇丹黃金組合、檳城亞參叻沙、爸爸海南麵包加牛油與咖央、爸爸鴛鴦及三色奶茶。


▲起士千層豬排。（圖／金田餐飲提供)

晴木千層豬排
晴木千層豬排獨門技術將超薄切豬肉片層層堆砌，沾附生麵包粉，低溫油炸後垂直靜置，讓熱氣均勻擴散到內部，口感外脆內嫩多汁。除了日本人氣餐點，還推出台灣限定的塔香千層豬排，將中菜料理中常見的佐料「九層塔」運在其中，特殊香氣配上鮮嫩多汁豬排，相信喜歡九層塔的朋友會愛上這款限定口味。

美味千層豬排的主體「豬肉」，是晴木千層豬排從數十種豬肉中，依據肥瘦比例和肉質特性，從中挑選出最適合製成千層豬排的「三元豚」品種，「三元豚」擁有幻之豚肉的稱號，是以三種豬隻混種而成，豬隻的運動量高，並使用緊實及保水度高的大里肌部位，口感較一般豬肉更美味。


▲帶骨牛小排。（圖／記者黃士原攝）

Kintan Buffet
提供日式燒肉的KINTAN BUFFET除了有燒肉吃到飽之外，還有多樣化選擇的自助吧，供應各式的經典日本料理都一樣是吃到飽，也很適合大家大小來用餐。

雖然是燒肉吃到飽，但不同的價位能選的肉品數量也不同，元氣盛食(午餐568元、晚餐618元)可有2種雞、豬、牛肉，特選招牌(午餐618元、晚餐668元)供應的肉品除了2種雞、豬之外，牛肉增加到6種，經典嚴選(午餐698元、晚餐748元)牛肉增加到8種。而極品和牛(午餐998元、晚餐1048元)除了2種雞、豬之外，還有11種牛肉可以選，其中包括澳洲和牛牛排及澳洲和牛牛小排。另外，醬料都是從日本空運來台，有金舌經典燒肉醬、金舌涮烤胡椒鹽、金舌和風芥末醬油。


▲串家物語可以DIY，還有30種串炸無限吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

串家物語
串家物語台中港店設共有34個餐桌，總計142個位置，並於每個客桌上皆配置四方形安全油炸鍋，附有油炸蓋檔板讓賓客使用。食材部分提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒及鯛魚燒等超過30種菜色，賓客可搭配日本進口醬料如甘口醬、柑橘酢及辛口醬等，體驗DIY樂趣幫炸物裹上獨家麵衣。


▲藏壽司。(圖／藏壽司提供)

藏壽司
迴轉壽司可說是大小通吃的餐廳類型，而藏壽司還有扭蛋抽獎，更是許多小朋友的最愛，十分合適家庭用餐需求。

MITSUI OUTLET PARK台中港
地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

關鍵字： 美食情報 台中三井 台中美食 台中三井OUTLET

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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