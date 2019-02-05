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春節到台北當吃貨　朝聖米其林推介的8家牛肉麵

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▲林東芳牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今年難得有9天的春假期，除返家過年之外，也可利用這幾天到全台趴趴走，相信中南部難得放假上班族會利用這段時間北上探訪朋友，來台北時也順便吃看看台北米其林指南內的美食，其中最好入手的應該就是被列入必比登推介的8家牛肉麵。

《台北米其林指南2018》的「必比登推介（Bib Gourmand）」的美食餐廳名單共有36家，其中牛肉麵就入選8家，包含了永康牛肉麵、林東芳牛肉麵、清真中國牛肉麵食館、建宏牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、廖家牛肉麵、劉山東牛肉麵及牛店精燉牛肉麵，每家都算是各具有特色。


▲建宏牛肉麵。(圖／Hana食旅生活)

創立於民國52年的「永康牛肉麵」是排隊名店！永康牛肉麵有個獨門吃法，就是將紅燒口味的牛肉加入清燉的牛肉湯裡面，這樣的吃法只有老顧客知道，這樣吃起來不僅不會太過重口味，還能品嘗到清燉牛肉湯底最原本的滋味，永康牛肉麵的牛肉表現也是十分優秀，吃起來入口即化、非常入味，吃過的都大推。

林東芳牛肉麵最出名除了牛肉麵，招牌小菜花干也相當受饕客喜愛，幾乎人人桌上都有一盤，還有自製膏狀辣油，別以為這桶芥末黃色的膏狀物是沙茶醬，只要小小一匙辣油，足以讓整碗湯，辣到炸掉。


▲清真中國牛肉館的清燉牛蹄筋肋排麵。（圖／資料照）

廖家牛肉麵招牌清燉牛肉麵，以牛油和大骨熬煮四個小時以上，再加上自家研發的祖傳醬料，走進店裡就可以聞到牛肉湯濃郁的香味。偏硬的家常麵條，比陽春麵厚一些的口感，久煮不爛越嚼越香。

清真中國牛肉麵食館開店已超過50年，清燉的牛肉湯頭得用上牛大骨、牛肉等小火慢炖24小時；建宏牛肉麵則是24小時都吃得到的牛肉麵，加入特製牛油後味道層次會變得不一樣；劉山東牛肉麵則是創立於民國40年的老店，招牌牛肉麵曾經得獎過。


▲劉山東牛肉麵。(圖／Wisely)

必比登推介的8家牛肉麵

●清真中國牛肉麵食館
地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號
電話：02 2721 4771

●建宏牛肉麵
地址：台北市萬華區西寧南路7號
電話：02 2371 2747

●老山東牛肉家常麵店
地址：台北市萬華區西寧南路70號B1
電話：02 2389 1216

●廖家牛肉麵
地址：台北市大安區金華街98號
電話：(02)2351-7065

●林東芳牛肉麵
地址：台北市中山區安東街4-3號
電話：02 2752 2556

●劉山東牛肉麵
地址：台北市中正區開封街一段14巷2號
電話：02 2311 3581

●牛店精燉牛肉麵
地址：台北市萬華區昆明街91號
電話：02 2389 5577

●永康牛肉麵
地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號
電話：02 2351 1051

關鍵字： 美食情報 牛肉麵

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