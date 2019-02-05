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24小時都吃得到！彰化必吃美食爌肉飯懶人包

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魚市場爌肉飯
▲魚市場爌肉飯。(圖／橘子狗愛吃糖)

記者黃士原／台北報導

如果過年順道來彰化遊玩，想吃點美食的話，一定不要錯過彰化特有美食爌肉飯，它是在地人的早餐、午餐、晚餐，甚至也是許多人最愛的宵夜，24小時都吃得到爌肉飯，而且像是人氣店家魚市場爌肉飯、夜市爌肉飯，往往開店沒多久就完售。

說彰化縣是爌肉飯的城市一點也不為過，隨處都可以看到爌肉飯，其中彰化市就聚集了十多家店。彰化的爌肉飯很簡單，就一塊爌肉與白飯，但淋上滷汁白飯配上燉煮軟嫩的帶皮腿庫或三層肉，那肥油入口即化、又Q又黏，不知擄獲多少老饕的心。


▲彰化林爌肉飯。（圖／Sherlock56 (六月椿)授權提供，請勿翻攝）

魚市場爌肉飯、夜市爌肉飯、阿泉爌肉飯屬於人氣較旺店家，阿泉爌肉飯早上7點就開門營業，別以為一大早沒啥人把爌肉飯當早餐，很多在地人就是認為這樣早餐才有力氣去「作息(工作)」。夜市爌肉飯是屬於下午營業，3點半開賣，一樣不到營業時間，門口就出現排隊人潮，超人氣的夜市爌肉飯還要領號碼牌。魚市場爌肉飯是晚上9點40開始營業，賣完為止，但通常9點就開始出現人潮，然後2小時左右就完售。另外，腳筋飯阿正爌肉飯則是晚上11點才開始營業，也是有一堆人在排隊。


▲夜市爌肉飯。(圖／飛天璇)

之前也有網友日前在PTT以「有沒有彰化爌肉飯超貴的八卦？」發文，吸引一名強者回覆表示，得彰化的爌肉飯是選擇多，還有幾乎24小時都可以吃到爌肉飯，不但建議網友多住幾天，三餐都吃爌肉飯，還貼心排出彰化爌肉飯一日遊行程，讓網友可以從早上6點開始吃到晚上11點。


彰化市爌肉飯店家

夜市爌肉飯
地址：彰化市成功路10號
電話：04-7287567
營業時間：15:30-18:00

魚市場爌肉飯
地址：彰化市中正路二段320號
電話：04-7629160
營業時間：21:40~賣完

魚市爌肉飯
地址：彰化市華山路246號
電話：04-7220505
營業時間：6:30~16:30

阿章爌肉飯
地址：彰化市南郭路一段8號
電話：04-7241846
營業時間：17:30~隔天03:30

阿泉爌肉飯
地址：彰化市成功路216號
電話：04-7281979
營業時間：7:00~13:30

阿全爌肉飯
地址：彰化縣彰化市永安街157號
電話：04-7296678
營業時間：9:30-19:30

阿欽爌肉飯
地址：彰化市太平街106號
電話：04-7297876
營業時間：11:00-20:30

奇美公路飯店
地址：彰化市中山路二段342號
電話：04-7227537
營業時間：17:00~01:30

大桶爌肉飯
地址：彰化市民族路436號
電話：04-7868225
營業時間：17:00-20:00

屘嬸婆爌肉飯
地址：彰化市三民路234號
電話：04-7234310
營業時間：6:00-13:30

阿謀爌肉飯
地址：彰化市長順街49號
電話：04-728-7102
營業時間：05:00-13:00

老朱爌肉飯
地址：彰化縣彰化市中民街31號
電話：04-723-4158
營業時間：06:00-13:30

阿興魯肉飯
地址：彰化市中正路一段252號
電話：047250730
營業時間：06:30-13:00

天公壇爌肉飯
地址：彰化縣彰化市陳稜路130號
電話：0977 416 665
營業時間：06:30-15:00

永成炕(爌)肉飯
地址：彰化縣彰化市中正路一段483號
電話：04 726 5442
營業時間：16:00-22:00

過溝仔榕樹下爌肉飯
地址：彰化縣彰化市彰美路一段132巷3號
電話：04 722 4070
營業時間：10:00–13:30, 16:00–00:00

阿本爌肉飯
地址：彰化縣彰化市中山路二段404號
營業時間：18:00–03:00

腳筋飯阿正爌肉飯
地址：彰化縣彰化市永福街35號
營業時間：23:00–04:00

林爌肉飯拉仔麵
地址：彰化縣彰化市民族路483號
營業時間：20:00–03:00

關鍵字： 美食情報 彰化美食 爌肉飯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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