鴨肉握壽司吃過就會想念它！宜蘭市區必吃的10家美食



▲宜蘭也有很多美食，圖為宜蘭火車站前的丟丟噹森林。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

今年的春節假期有9天，待在台北過年的人的朋友，除了看電影、逛街之外，到宜蘭走走也是不錯的選擇，而且宜蘭也有許多美食，像是宜蘭市就有蘭城晶英烤鴨、阿娘給的蒜味肉羹等，《ETtoday新聞雲》整理出宜蘭市區的10家人氣美食，讓大家玩累、餓了可以來填飽肚子。





▲宜蘭蘭城晶英烤鴨 。（圖／記者黃士原攝）



蘭城晶英烤鴨

宜蘭有許多美食，其中一曾被票選全台第一名烤鴨的蘭城晶英酒店「櫻桃烤鴨」更是許多人到宜蘭旅遊必吃美食，不過因為太紅了，假日沒提前3個月預訂是吃不到的。而蘭城晶英一鴨五吃裡最特別、也是全台獨創的鴨肉握壽司，更是讓許多吃過的人念念不忘。

蘭城晶英的一鴨五吃分別是、生菜包鴨絲或三杯鴨骨、櫻桃鴨握壽司、慢火白菜煲鴨湯、香滷鴨小拼，其中最有名的鴨肉握壽司可是行政總主廚林瑞勇經過多次試菜才研發出來。

蘭城晶英酒店

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號

電話：03-910-1011



▲到宜蘭必吃的阿娘給的蒜味肉羹。（圖／規小孫）

阿娘給的蒜味肉羹（原北門口蒜味肉羹）

來到宜蘭必吃的就是蒜味肉羹，有近50年歷史的北門蒜味肉羹，原本本店位於宜蘭火車站附近的舊城北路上，門口總是大排長龍。現在店家名稱更改為阿娘給的蒜味肉羹，同時經過2年的規劃，自2017年1月16日起搬遷到泰山路新址，提供寬敞舒適的用餐環境。

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路239之1號

電話：03-932-4293



▲第一肉羹。(圖／小白鯨)

第一肉羹

這家因為地方議員稱讚而命名第一肉羹，已經有50多年歷史，是許多宜蘭人的私房店家，相較於阿娘給的蒜味肉羹較多的觀光客，第一肉羹顯的是一家低調老店。

地址：宜蘭縣宜蘭市西後街21號

電話：03-932-3513



▲傳承蒜味肉羹。(圖／小白鯨)

傳承蒜味肉羹

原本是北門口蒜味肉羹姐弟分家後由姐姐開設的店，店名為正北門傳承蒜味肉羹，但在民國102年時姐姐跑路，由鄭姓合夥人接手經營，並且將店名改為傳承蒜味肉羹。

地址：宜蘭市舊城北路148號

電話：03-9332428



▲大麵章的麻醬麵。(圖／Mika)

大麵章

大麵章是宜蘭在地的路邊攤小吃老店，招牌的麻醬麵吃起來濃稠厚實，還帶著濃郁香氣，還有淡淡的大蒜提味，不怕辣的朋友可以加上辣醬來提味，口感與味道都會升級。而簡單的沙茶、油蔥酥拌麵的沙茶麵味道及美味也不輸麻醬麵。

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路24號

電話：03-932-9652



▲正好鮮肉小籠包。（圖／澤澤稱奇．旅遊百寶袋提供)

正好鮮肉小籠包

知名網站曾票選全台十大人氣小籠包，點水樓打敗鼎泰豐榮登第一名，第二名是鼎泰豐，而第三名就是宜蘭正好鮮肉小籠包。正好鮮肉小籠包裡頭的餡與湯汁各半，其中湯有著蔥甜不油膩。

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路25-1號

電話：03-932-5641



▲林北烤好串燒酒場的蔥串五花肉。（圖／小虎提供）

林北烤好串燒酒場

這幾年宜蘭爆紅的的深夜食堂居酒屋，目前在宜蘭已經開了三家分店，而在台北也有一家，店裡堅持使用宜蘭在地食材，而且價格平價又好吃，店裡提供除了串燒、炸物之外，還有熱炒台菜等，主要是讓大家能夠吃飽。

宜蘭店

地址：宜蘭縣宜蘭市新興路15號

電話：0913-051-491



▲從日據時代就保存至今的建築，過去原是賣菸的地方，經過改建後成為咖啡館。(圖／呆呆瘋play提供)

THE WALL賣捌所

THE WALL賣捌所在日治時期是宜蘭菸酒賣捌所，「賣捌」是日語「批發」的意思，當時的負責人是宜蘭街街長小島仁三郎，在2003年時被宜蘭縣政府公告為縣定古蹟，在經過整修由THE WALL與宜蘭縣文化局合作再造，目前是提供咖啡、輕食、展演空間的咖啡館，同時也販售日式餐點，像是柴魚茶泡飯等。有著濃濃懷舊風的賣捌所，感覺就像是置身數十年的時空裡。

地址：宜蘭市康樂路38號

電話：03-935-2493

十六崁瓜仔雞麵

很有地色的地方小麵攤，有近半世紀的歷史，所有菜單的價格都沒有超過百元，最便宜的小碗炸醬麵只要35元，而瓜仔雞麵則是60元一碗。

電話：(03)936-4797

地址：宜蘭市中山路三段154號







▲大成羊排麵。(圖／取自大成羊排麵臉書)



大成羊排麵

大成羊排麵從外觀看起來是一間普通的小吃店，不過它可是曾獲宜蘭美食百大名店「小吃類」第二名，美食家胡天蘭也推薦的當地的人氣美食，招牌必點就是羊排麵，由於沒有很重的羊騷味，所以受到很多人喜愛。

地址：宜蘭市新民路31號

電話：03-9369007

大貓扁食麵

創立於民國35年大貓扁食麵，即使傳到第三代仍可以吃到自製魚丸，而餛飩和麵條也是自家製。

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路177號

電話：03-935-6666