豪邁放手吃吧！這5家手抓海鮮餐廳讓你吃得過癮

▲DANCING CRAB源自新加坡「同樂」集團。

記者黃士原／台北報導

手抓海鮮是一種源自美國南方港口的流行吃法，把煮熟的海鮮放入塑膠袋中，倒進醬汁後搖一搖調味，然後直接用手抓著吃，而最近台灣也有不少這種餐廳，近期最紅的就是剛進駐微風南山的DANCING CRAB蟹舞，而除了蟹舞，《ETtoday新聞雲》整理出另外4家手抓海鮮餐廳，讓喜歡豪邁吃海鮮的朋友參考看看。



▲DANCING CRAB蟹舞手抓海鮮插旗微風南山。(圖／資料照)

DANCING CRAB蟹舞

源自新加坡「同樂」集團，經日本「MEAL WORKS」注入娛樂元素的「DANCING CRAB蟹舞」也來台展店，進駐微風南山！DANCING CRAB除了手抓海鮮，連沙拉、義大利麵、甜點都是手抓用餐，而且每隔45分鐘店員舞力全開，現場跳舞帶動歡樂氣氛，讓消費者享受美食之餘也可一起抒解壓力。

與一般餐廳入場方式不同，進場前店員會幫客人戴上趣味海鮮頭飾，並且用最熱情的招呼聲與HIGH FIVE帶客人入座，並由店員幫忙鋪上餐紙，餐紙就是餐盤，雙手即是餐具，因此點餐後會帶客人至餐廳中央的洗手槽洗手。這是與日本店鋪同樣的最新噴射烘乾式洗手設備，不需碰觸任何開關，全自動給皂、洗手、烘乾。

DANCING CRAB蟹舞

地址：台北市松智路17號4樓（微風南山）

電話：02-87868988



▲整桌的海鮮直接用手抓來吧。(圖／黃士原攝)

手抓海鮮SHELL OUT

馬來西亞最潮的手抓海鮮SHELL OUT在去( 2018)年5月登台，在SHELL OUT用餐與一般餐廳不同，經過獨門醬料調味之後的海鮮直接倒出攤在餐桌上，而且不提供任何餐具，只有各種拆卸螃蟹與龍蝦工具，客人直接用手抓著吃，這種豪邁的吃法就是希望客人藉由雙手去感覺溫度、體驗不一樣的美味。

SHELL OUT是由頂呱呱引進台灣，頂呱呱表示，雖然客人可以選擇自己喜歡的醬料，但螃蟹、波士頓龍蝦、帝王蟹等適合搭配獨門醬料、黑胡椒醬，而奶油大蒜、咖哩醬等則是能點綴蝦子、扇貝、蛤蜊等食材的鮮味。

手抓海鮮SHELL OUT

餐廳地址：台北市松壽路12號(ATT 4FUN 4樓)

訂位專線：02-7736-0133





▲海鮮大餐堆滿鐵盤，吃得好痛快。（圖／翻攝自The Shrimp Daddy 蝦老爹美食海鮮粉絲團）

蝦老爹美食海鮮

美式風格鮮明的「蝦老爹」，就位於捷運國父紀念館站附近，曾被時尚玩家與其他媒體報導過，進而聲名大噪，連藝人、籃球明星都是其粉絲，主打國外傳統又特別的「敲敲海鮮」，這是指將大份量海產經過燙熟，再佐以業者的獨家醬汁，並放入塑膠袋中稍微前後甩動，使其充分入味，最後直接倒入在鐵盤上，民眾在享用海鮮時，能使用店家提供的槌子、剪刀等工具來輔助。

蝦老爹美食海鮮

地址：台北市大安區光復南路180巷11號1樓

電話：02-2771-0910





▲龍蝦黃金套餐。（圖／取自Amazing Amy 美式麻辣海鮮粉絲專頁）



神奇艾米美式麻辣海鮮餐廳 Amazing Amy

這是台中第一間引進美式麻辣海鮮的餐廳，店內寬敞、舒適，適合聚會。顧客可選擇把海鮮倒在盤子或桌上直接用手吃，除了主餐白蝦外，還有花椰菜、煙燻香腸及馬鈴薯等，再淋上帶點微酸口感的醬汁，清爽開胃又不油膩。

地點：台中市西屯區安和路83-10號

電話：04-23585372





▲整桶的海鮮就這樣全部倒在桌上。(圖／尼豪)

BIG PIER大碼頭

位於新竹巨城7樓的BIG PIER大碼頭，也是有手抓海鮮的品項，超大氣的整桶海鮮倒上桌，直接雙手抓起享用。



地址:新竹市東區中央路229號7樓(巨城百貨)

電話:03-542-7758

營業時間:11:00~21:30(假日前一天到22:00)