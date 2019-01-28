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新葡苑新品牌「蔥月」進駐微風北車　1/31開幕

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▲新葡苑新品牌「蔥月」進駐微風北車　1/31開幕。(圖／微風集團提供)
▲新葡苑新品牌「蔥月」進駐微風北車，1/31開幕。(圖／微風集團提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

微風台北車站又有兩家人氣美食新登場！這兩家分別是新葡苑餐飲集團為微風台北車站設立的獨家新品牌「蔥月」，與牛排餐廳「MEAT2兩樂兩肋」，兩家餐廳都將在1月31日於微風台北車站登場。

蔥月主打現拉現做的中式手工拉麵及南北點心，為符合大眾口味，匯集各地特色麵點，有四川擔擔麵、陝西酸辣油潑麵、老北京炸醬麵及台式紅燒牛肉麵等。現場更提供經由手工「搋、摔、抻、拋」四大工法而成的「拉麵」，採用現點現拉四種麵款（寬、細、韭葉、刀削）做選擇，為消費者提供客製化服務。

▲新葡苑新品牌「蔥月」進駐微風北車　1/31開幕。(圖／微風集團提供)
▲新葡苑新品牌「蔥月」的大餅捲牛肉。

蔥月的南北點心則匯集「滬式、淮揚、京式、粵式、巴蜀、蔬食」融入台灣在地食材，三星蔥油餅、招牌上海小籠包、大餅捲牛肉、花菇素蒸餃、絲瓜蝦仁小籠包等。為歡慶開幕1/31(四)~2/10(日)期間消費滿300元贈私房小菜券一張、飲料買一送一(優惠贈送以低單價者計；酒精類不配合)。

▲MEAT2兩樂 兩肋 -美國U.S. Choice沙朗心。（圖／微風集團提供)
▲MEAT2兩樂 兩肋 -美國U.S. Choice沙朗心。（圖／微風集團提供)

MEAT2兩樂兩肋則是引進來自日本東京最火紅的潮流快食尚「熱石」，可於上菜後隨喜好再次加熱，並將風靡日本及紐約的「立食」文化結合牛排的概念帶入台灣，並標榜「手工現切」，U.S. Choice等級的沙朗心部位285元起。MEAT2兩樂兩肋歡慶微風台北車站盛大開幕，1月31日-2月2日共3天於「立吞專用區」用餐，點購單品沙朗心牛排或雞排佐大蝦商品，即享指定2款商品78折優惠，每日現量30名。

關鍵字： 美食情報 蔥月 微風台北車站

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