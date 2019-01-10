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影／直擊！微風南山開幕這5家美食最夯　平均要排1小時

ETtoday餓勢力

▲JAPAN RAIL CAFÉ以7種濃度的抹茶冰淇淋成功掀起話題。（影／記者陳涵茵攝）

▲▼ 藍瓶咖啡,微風南山（圖／記者陳建竹攝）

▲藍瓶咖啡還沒開店已湧入大批排隊人潮。（圖／記者陳建竹攝）

記者陳建竹、陳涵茵、彭懷玉／台北連線報導

微風南山今（10日）正式開幕，超過130個餐飲品牌進駐，其中更包含32家首次進駐台灣的美食，因為今天是上班日，在美食街湧入大批附近上班族人潮，現場記者更發現GOLD MENCHI大概要排上一小時，更誇張的「藍瓶咖啡」更是要排上一小時才能「入場」選購，《ETtoday新聞雲》整理出開幕人氣爆棚的餐飲店家，一起來看看有哪些！

▲▼ 藍瓶咖啡,微風南山（圖／記者陳建竹攝）

▲藍瓶咖啡估計約等候1小時才能入場。（圖／記者陳建竹攝）

1. BLUEBOTTLE COFFEE
還未開幕就話題性十足的藍瓶咖啡（BLUEBOTTLE COFFEE）首度登台，果不其然，營業時間還沒到，二樓店門口就湧上大批排隊人潮。不過為了維護店內消費品質，每次僅限15人在店內排隊等候，為防止因太多人造成過度擁擠、影響選購，店外平均約60人排成3列隊伍，估計約等候1小時才能入場。

樓層：2樓

▲來自銀座的金葉名氣餅GOLD MENCHI位在B2。（圖／記者陳建竹攝）

▲▼來自銀座的金葉名氣餅GOLD MENCHI位在B2。（圖／記者陳建竹攝）

▲來自銀座的金葉名氣餅GOLD MENCHI位在B2。（圖／記者陳建竹攝）

2. GOLD MENCHI
來自銀座的金葉名氣餅GOLD MENCHI 位在B2，原本日本賣900日圓的名氣餅，在台灣一個才賣50元，店內有5個人負責炸物，一人結帳、一人負責包裝，現場目測排隊人龍約50人，平均需排一小時才買得到，人氣爆夯。記者現場訪問已買到的顧客，該名民眾表示，「曾經在東京吃過很喜歡，所以今天特別來排隊購買。」

樓層：B2

▲金葉紅廚,微風南山。（圖／記者陳建竹攝）

▲▼金葉紅廚平均等30分鐘才買的到。（圖／記者陳建竹攝）

▲金葉紅廚,微風南山。（圖／記者陳建竹攝）

3. 金葉紅廚
金葉紅廚全球首店就開在微風南山B2，現場排隊人潮約有30人，呈L型排法，平均等30分鐘才買的到。廚房有6人、外場有6人。據營業部協理邱建豫表示，金葉麻婆90元、白檸麻婆90元，是主推菜色，但現場也有很多客人點紅廚雞丁100元，目前這3樣都賣出150份以上。店家表示，今天都是內用的人多，外帶便當的顧客較少。

樓層：B2

▲JAPAN RAIL CAFÉ,微風南山。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼JAPAN RAIL CAFÉ有7種濃度的抹茶冰淇淋。（圖／記者陳涵茵攝）

▲JAPAN RAIL CAFÉ,微風南山。（圖／記者陳涵茵攝）

4. JAPAN RAIL CAFÉ
由JR東日本開設的主題咖啡店，最為特別的就是與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，在多款冰淇淋中推出No.1~No.7的7種不同濃度的抹茶冰淇淋，其中プレミアム No.7(Premium No.7)據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋。記者實臨現場，有客人排隊40分鐘才買到抹茶冰，目前大概有超過50名民眾在排隊等候。

樓層：4樓

▲微風南山,le Boulanger de monge。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼le Boulanger de monge開幕現場狀況。（圖／記者陳涵茵攝）

▲微風南山,le Boulanger de monge。（圖／記者陳涵茵攝）

5. le Boulanger de monge
以「巴黎的美味日常」為概念延伸的le Boulanger de Monge起源於巴黎五區的蒙赫街，號稱巴黎第一甜點的蘋果派tartelettes aux pommes今天就買得到，必買的還有長棍麵包等！目前麵包店前也是大排長龍，一次只放6人進去，想吃道地法式麵包不用奔波巴黎。

樓層： 2樓

關鍵字： 台北市美食 微風南山 微風南山人氣美食

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