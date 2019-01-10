微風南山引進上百個餐飲品牌　信義區百貨美食進入戰國時代



▲餐飲比重45%的微風南山開幕，百貨美食爭霸戰激烈開打。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

微風南山今(10)日正式開幕，全館店櫃業種配置中餐飲就占了45%（伴手禮等不計算在內），單純以品牌數量計算，就有超過130個餐飲食品相關品牌進駐，根本就是一個美食中心，除了直接跟台北101、ATT 4 FUN及新光三越搶食客，同時也讓信義區的百貨美食進入戰國時代。



微風南山除了5、6、7、46、47及48樓都是餐廳樓層，2樓-4樓也有美食櫃位，地下美食街還有更多美食品牌進駐，單純以品牌數量計算，就有超過130個餐飲食品相關品牌進駐，其中32家是獨家餐廳美食，這是都是微風廣場董事長廖鎮漢看中消費者對於美食的喜好，而把餐飲比重拉高到45%則是百貨界中少有的。





▲心齋素火鍋。這款湯底使用超過20種材料煮成，麻辣味香而不嗆喉，湯底愈滾愈香。(圖／心齋提供)

微風南山比較知名品牌有米其林名廚開設的Daimon‧犇廚魔館(2月底開幕)、首度登台的BLUEBOTTLE COFFEE、香港最好吃素食餐廳「心齋」、用餐還有店員熱舞炒熱氣氛的DANCING CRAB、跨菜系中式料理時時香、大蒜主題餐廳Mad For Garlic。



▲Smith＆Wollensky的乾式熟成帶骨紐約客。（圖／黃士原攝）



而46到48樓這裡是高樓層的雲端頂級餐廳，可以俯瞰台北美景，有新葡苑新型態餐廳SHIN PU YUAN 新葡苑四十六，結合鐵板燒與日本高級割烹的THE UKAI TAIPEI，番紅花新型熊的餐廳SAFFRON 46，乾杯集團新創的日本和牛專門餐廳和牛47，Smith＆Wollensky則是紐約人氣牛排館，招牌是乾式熟成牛排，至於MIRAWANI 則是中西合併的餐廳。最高的48樓的CÉ LA VI則是LVMH集團旗下高空餐廳。



另外，微風信義餐廳比重也超過40%，開幕後至今除了扮汰舊換新櫃之外，也把美食品牌拉到B2、2樓及3樓，如つじ半(TSUJIHAN)、永心鳳茶、Cafe De Sol等。



▲香港米其林美食「甘牌燒味」登台進駐在台北101美食街。（圖／黃士原攝）

餐飲占比45%的微風南山開幕直接衝擊到台北101及ATT 4 FUN，尤其是附近的上班族又多了一個美食天堂，中午用餐不再只有101地下美食街了。不過，也許早就預知微風南山會吸客，台北101在2018年年初進行美食街改裝，除了引進米其林等級的了凡油雞飯麵之外，還有獨家品牌「天丼琥珀」、永康街人氣冰店「思慕昔」，而在2018年底時則有香港米其林美食「甘牌燒味」開幕，12月又將在4、5樓開張2家「全台首店」，包括以正港粵式煲湯為主打的「十二粵」，以及強調手工製料理的「Salt & Stone」，迎戰餐飲為主打的微風南山。



▲超大份量、1.4公斤左右的美國頂級乾式帶骨肋眼牛排。（圖／黃士原攝）

至於信義區另一家百貨新光三越，近年來是不斷在引進新的美食品牌，最近一波是新光三越A9館強化全時段餐飲，引進了橘色涮涮屋、老鼎旺、初魚料亭、WILDWOOD、小後苑、PACKIE、CHAMBISTRO、MUCHOYAKI，而且還把戰線拉長到半夜，許多家餐都營業到12點至2點。MUCHOYAKI是教父牛排摘下台北米其林一星的鄧有癸，把歐洲現在流行的分享概念、板前料理與年輕化等特色融入新的牛排館之中，而且還首創牛排三段乾式熟成三部曲，客人可以根據自己喜歡選擇不同的熟度。



▲橘色涮涮屋新光A9館跨年夜延長營業時間至凌晨2點30分。（圖／記者黃士原攝）

雖然離微風南山的戰線有點遠，但BELLAVITA寶麗廣塲美食廣場也在2018年進行改裝，10月底重新開幕跟大家見面，除了有歐風開放式空間之外，還首創可由專人點餐及送餐服務的共食區，引進了滿堂紅等超過20家的美食櫃位。

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