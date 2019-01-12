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微風南山開幕後再增7家　信義區高樓層餐廳增至16家

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▲Smith & Wollensky Taipei可近距離看到台北101。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

微風南山在1月10日正式開幕，除了地下2層至地上7層之外，46F、47F、48F的天際餐廳與酒吧還進駐7家餐廳，也讓信義區的高樓層餐廳再增加7家，加上台北101、微風信義的高樓層餐廳之後，讓信義區高樓層餐廳增至16家。


▲新葡苑四十六片皮鴨。（圖／微風集團提供）

SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
新葡苑共有上海與廣東兩大菜系，每家店各有不同特色，除了提供道地中華料理之外，更融入台灣在地的飲食文化；在菜色上也不斷追求突破與創新，從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢，全以時尚創新手法重現，帶動新的中華飲食風潮。

SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山46樓）


▲The Ukai Taipei 示意圖。(圖／The Ukai Taipei提供)

THE UKAI TAIPEI
進駐微風南山46樓的The Ukai Taipei以日本六本木店為雛型，引進Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，餐廳占地近203坪的空間，由日本知名設計大師森田恭通Yasumichi Morita一手打造，以星空宇宙為主題，各式素材及燈光妝點。

The Ukai Taipei
地址： 台北市信義區松智路17號46樓（微風南山46樓）


▲Saffron46形象圖。(圖／微風集團供)

SAFFRON 46
2018底這朵深受饕客喜愛的番紅花，從天母進軍信義區正式邁向嶄新里程，摩登細緻的全新空間設有酒吧，特別請來冠軍調酒師研發結合印度香料的創意調酒，配上精緻下酒小吃，邀請客人放下緊繃享受餐前的輕鬆小酌；餐廳菜式除了經典北印料理與新鮮的烤窯菜式，更引進南印度馳名的海鮮風味、以及各式甜點。

SAFFRON 46
地址： 台北市信義區松智路17號46樓（微風南山46樓）
 


▲SMITH＆WOLLENSKY乾式熟成帶骨紐約客。(圖／記者黃士原攝)

SMITH＆WOLLENSKY
在電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達最愛的Smith & Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，跨足亞洲市場的首家分店即將於1月10日在微風南山47樓正式開幕，Smith & Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費。

Smith & Wollensky Taipei
地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)
服務專線：02-23455647



▲IRAWAN 餐飲形象圖.。（圖／微風集團提供)

MIRAWAN(尚未開幕)
在主廚的領軍下，重新解構台灣經典，融合台灣料理本質，透過全球語言，重新展演屬於這個世代的味道與精神，既傳統也創新，引領每位品嚐者，透過每道料理，傾聽文化經歷，體驗風土人情。

MIRAWAN
地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)
 


▲極選鞍下牛排。(圖／乾杯集團提供)

和牛47(尚未開幕)
乾杯集團旗下最頂級和牛餐廳「和牛47」將於微風南山亮相，將成為全台最高燒肉店，目前正在趕工中，預計1月底開幕。座落微風南山47樓的和牛47將與台北101對望，台北美景盡收眼底。

和牛47設有生牛肉處理區，由料理人現場分切，90%以上是用日本和牛(A5等級為主)的「和牛47」，不只定義為燒肉店，在這也吃得到日式懷石料理與和牛壽司，由日籍總料理長鈴木俊寬坐鎮，並發揮創意，希望可以用牛肉研發出可以與各種與日本酒或氣泡酒契合的Fine Dining餐點。和牛47主攻頂級市場，客單價在3000元以上。

和牛47
地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)


▲台灣CÉ LA VI店裝示意圖.。（圖／微風集團提供）

CE LA VI(尚未開幕)
CE LA VI台灣首店位在台北微風南山48F標誌性的屋頂位置，擁有令人驚嘆的360度全景，將全台北映入眼景。

CE LA VI
地址：台北市松智路17號48樓(微風南山48樓)


▲從台北莫爾頓牛排館看出去的美麗101夜景。（圖／莫爾頓提供）

台北莫爾頓牛排館
台北莫爾頓牛排館最大的賣點應該就是可以遠眺整棟101大樓及台北夜景，一邊享用美味牛排，一邊欣賞美麗夜景。與台灣多數牛排館不同，莫爾頓牛排館餐點全都單點制，沒有最低消費，前菜、甜點、主餐及牛排任意組合都可以，甚至只為了吃甜點也可以進來消費。

台北莫爾頓牛排館
地址：台北市忠孝東路5段68號微風信義45樓
電話：02-2723-7000


▲美食搭美景，晚上更美麗。(圖／記者黃士原攝)

INPARADISE饗饗
饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗就在信義微風的46樓，也是台北市最高的吃到飽餐，而且還有一面可以直接欣賞到101美麗夜景。

餐區規劃共有八區，八大餐區分別是有時鮮刺身、捲壽司、炙燒握壽司、握壽司、手捲、海鮮的「豐大海」；提供日式西式開胃菜、主廚沙拉、生菜的「旬巧味」；砂鍋湯品的「禾烹湖」；法式鐵板、西式熱前菜及現切排餐的「大快地」；港式點心、烤鴨五吃及亞洲功夫料理的「京山」；日式燒烤、蒸、炸物的「炙丘」；「長飲川」則是提供咖啡、茶飲、軟性飲料、果汁、調酒等；最後就是很多女生難以抗拒的甜點區，有法式甜點及冰淇淋、水果等。包含甜點的菜色總數多達190多道。

INPARADISE饗饗
地址：台北市信義區忠孝東路5段68信義微風46樓
電話：02-6639-7786


▲菜な(nana)包廂及台北夜景。（圖／BYO株式會社提供)

菜な(nana)
日本餐飲集團BYO株式會社在引進和食EN、御盤de食堂，以及鶿克米來台後，再度引進源自東京澀谷以蕎麥宴席料理為主題的「菜な（nana）」日本料理餐廳。此次來台開設分店，特別帶來日本廣受喜愛的「二八蕎麥」，更提供沾、拌、湯共近20道不同吃法的蕎麥料理，單點150元起，還可以在45樓高層樓欣賞台北市百萬夜景。

菜な(nana)
地址：台北市信義區忠孝東路5段68號45樓
電話：02-2758-0777


▲隨意鳥地方曾經與寶璣錶推聯名下午茶。(圖／隨意鳥地方提供)

隨意鳥地方101
隨意鳥地方101義大利菜餐廳主要提供澳洲M9和牛與美國PRIME牛排、鮮活龍蝦及每日到港魚，世界頂級珍饈隨四季犒賞饕客。基本上，隨意鳥地方有著超棒的景色，台北城市美景就在眼下，一到了晚上，華燈初上，台北市夜景更讓人著迷。

隨意鳥地方101
地址：台北市信義區信義路五段7號85樓（台北101金融大樓 85樓）
電話：02-8101-0016


▲頂鮮101有美麗的景色。(圖／頂鮮101提供)

頂鮮101美食美景餐廳
頂鮮101美食美景餐廳長年以來，始自華西街台南擔仔麵起始店，即堅持提供台灣在地新鮮海味美饌服務尊貴每一張嘴，隨著時代劇進，在料理風味上也廣攬擁有台灣法式料理泰斗，同時也是前總統御廚林炳章增添創意的法式風情，以及擁有地道粵式滋味、精緻日式等料理集錦，集結出獨具特色的「頂鲜風格」。

頂鮮101美食美景餐廳
地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
電話：02-8101-8686


▲欣葉101食藝軒1人套餐中的紅蟳米糕。

欣葉101食藝軒tel:02-8101-6228
欣葉的台菜可說是許多人小時記憶。欣葉101「食藝軒」位於台北101第85樓，擁有朝向東、北、西三面開闊的觀景窗可以，遠眺淡水河口，觀賞雲霧變化。

欣葉101食藝軒
地址：台北市信義路五段7號85樓之1
電話：02-8101-0185

隨意商務酒吧
簡稱隨意吧，位於台北101金融大樓36樓會議中心的Sky Lounge，雖然只是在36樓，但美麗的台北市景它一樣盡入眼簾。

隨意商務酒吧
地址：台北市信義區信義路五段7號36樓
電話：02-8101-6336

滿藝廚房
地址：台北市信義路五段7號35F
電話：02-8101-6335

和料理食堂
地址：台北市信義路五段7號35F
電話：02-8101-6228

關鍵字： 美食情報 信義美食 高樓層餐廳

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