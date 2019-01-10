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微風南山「8間台灣獨家甜點」現場直擊！美得捨不得吃

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▲微風南山1月10日開幕，有多家甜點都是台灣首家。（影／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵、黃士原／台北報導

微風南山今（10日）正式開幕，除了精品、時尚流行品牌進駐之外，跟吃喝有關的品牌就有130多家，幾乎占了45%，多得讓人眼花、選擇困難！愛吃甜點的蟻男蟻女們，《ETtoday新聞雲》搶先前往現場，為大家整理出「全台8間獨家必吃甜點、輕食咖啡店」，開幕立馬可以衝一波了！

▲▼微風南山Matcha Prince茶茶小王子(2F)，有餅乾的名字是「京都花樣甜品杯」180元（圖／記者陳涵茵攝）
▲微風南山Matcha Prince茶茶小王子(2F)，「京都花樣甜品杯」180元（圖／記者陳涵茵攝）

1.Matcha Prince(茶茶小王子，2F)
茶茶小王子實際上是京都宇治市的專屬吉祥物，為了提升宇治知名度並推廣當地觀光，此次首次前進海外，將在台灣設置「茶茶小王子專賣店」，首店就落在微風南山內。

除了提供宇治旅遊情報，販售茶茶小王子相關周邊商品、京都物產外，由於宇治最有名的就是抹茶，因此在專賣店內也會販售抹茶咖啡廳，提供使用宇治抹茶製作的抹茶拿鐵、抹茶珍珠奶茶、抹茶冰淇淋、抹茶聖代等甜點。

▲JAPAN RAIL CAFÉ,微風南山。（圖／記者陳涵茵攝）

▲JAPAN RAIL CAFE有7種濃度的抹茶冰淇淋。（圖／記者陳涵茵攝）

2.JAPAN RAIL CAFE-全台首店(4F)
JR東日本旗下的主題咖啡店「JAPAN RAIL CAFE」，是結合咖啡店與推廣日本旅遊的複合式設施，現在繼新加坡之後，將在微風南山打造亞洲第二間分店，除了推廣日本旅遊相關資訊外，更販售JR東日本一系列實用鐵路周遊券。
▲JAPAN RAIL CAFÉ,微風南山。（圖／記者陳涵茵攝）
▲微風南山JAPAN RAIL CAFÉ開幕首日人潮爆滿（圖／記者陳涵茵攝）

最特別的是，JAPAN RAIL CAFE微風南山店此次更與1907創業的?岡「丸七製茶」合作，推出7種等級不同濃度的抹茶冰淇淋，從1到7級一系列等待抹茶控前來挑戰，其中????? No.7（Premium No.7）據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋，身為抹茶控千萬不要錯過。
▲▼微風南山la vie bonbon(2F)標榜嚴選食材的甜點店（圖／記者陳涵茵攝）
▲▼微風南山la vie bonbon(2F)標榜嚴選食材的甜點店（圖／記者陳涵茵攝）
▲▼微風南山la vie bonbon(2F)標榜嚴選食材的甜點店（圖／記者陳涵茵攝）

3.la vie bonbon(2F)
標榜嚴選食材的甜點店，主打蛋糕產品，標榜視覺美味，並使用日本進口鮮奶油及其他食材，加上新鮮水果製作，產品包括水果聖誕、時令水果查彿蛋糕等，單價約190元左右。
▲▼微風南山Dandelion Chocolate(2F)（圖／記者陳涵茵攝）
▲▼微風南山Dandelion Chocolate(2F)（圖／記者陳涵茵攝）
▲▼微風南山Dandelion Chocolate(2F)（圖／記者陳涵茵攝）

4.Dandelion Chocolate(2F)
努力推廣Bean to Bar 巧克力的概念「單一、原創、產地清楚」，分享單一產區、純手工、帶著溫度的巧克力，並分享巧克力的無限可能性給大家。
▲微風南山,le Boulanger de monge。（圖／記者陳涵茵攝）
▲微風南山 le Boulanger de monge。（圖／記者陳涵茵攝）

5.le Boulanger de Monge(2F)
「le Boulanger de Monge」發祥於麵包的激戰區，巴黎五區的蒙赫街上。人氣商品「tartelettes aux pommes」在2012年法國費加羅報中被選為第一名，對於原料的講究也注重麵包本身的原味。海外據點台灣是1號店。

▲▼微風南山9 Palette Parlor(2F)，由日本生鮮蔬果專賣店-九州屋展開的海外店鋪，主要販售以新鮮水果為主的聖代、三明治、果汁飲料等 。（圖／記者陳涵茵攝）
▲▼9 Palette Parlor販售以新鮮水果為主的聖代、三明治、果汁飲料等。（圖／記者陳涵茵攝）

▲▼微風南山9 Palette Parlor(2F)，由日本生鮮蔬果專賣店-九州屋展開的海外店鋪，主要販售以新鮮水果為主的聖代、三明治、果汁飲料等 。（圖／記者陳涵茵攝）

6.9 Palette Parlor(2F)
由日本生鮮蔬果專賣店-九州屋展開的海外店鋪，主要販售以新鮮水果為主的聖代、三明治、果汁飲料等。構想吃的美麗並吃出美麗，由九州屋專業人員的銳利眼光挑選最新鮮且高品質的水果，並在菜單設計上皆使用「當季水果」。

▲▼微風南山Kobe sweets cafe(3F)，水果塔（圖／記者陳涵茵攝）
▲▼Kobe sweets cafe以水果新鮮口感與風味的水果塔為主打。下圖是水果塔 （圖／記者陳涵茵攝）
▲▼微風南山Kobe sweets cafe(3F)，水果塔（圖／記者陳涵茵攝）

7.Kobe sweets cafe(3F)
由於「希望讓更多人了解水果」的想法起源，原先為神戶的老字號蔬果店後發展為甜點店。主要為能夠品嘗出水果新鮮口感與風味的水果塔為主打，甜點師傅每天手工在塔上擺滿水果保持最好的狀態。10日開幕首日店員表示，今天大概全品項有100個蛋糕，其中「草莓蛋糕」是最熱銷產品。

▲▼微風南山Petite Merveille函館菓子工坊，來自日本北海道函館，是當地擁有極高人氣之歷史悠久蛋糕店（圖／記者陳涵茵攝）
▼▲微風南山Petite Merveille 函館菓子工坊。（圖／記者陳涵茵攝）
▲▼微風南山Petite Merveille函館菓子工坊，來自日本北海道函館，是當地擁有極高人氣之歷史悠久蛋糕店（圖／記者陳涵茵攝）

8.Petite Merveille 函館菓子工坊(B1)
來自日本北海道函館，是當地擁有極高人氣之歷史悠久蛋糕店！在函館有四間店面，堅持使用新鮮食材、堅持不添加化學香精，用心製作幸福的美味。一直以快閃店形式在台販售，全台首店終於要在微風南山正式開幕，不必再擔憂吃不到。

微風南山店/atré資訊
地址：台北市信義區松智路17號
開幕日期：2019年1月10日

關鍵字： 台北市美食 微風南山 美食情報 微風南山美食 微風南山甜點

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