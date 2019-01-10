ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

才剛開幕！「惡魔牛排」Smith＆Wollensky 1、2月餐期訂位9成滿

ETtoday餓勢力

▲PRADA惡魔牛排開幕前菜單搶先看　沒低消且不收服務費，Smith & Wollensky。（圖／記者黃士原攝）
▲Smith & Wollensky乾式熟成帶骨紐約客。

記者黃士原／台北報導、攝影

股神巴菲特最愛的牛排館、同時也曾出現在電影《穿著PRADA的惡魔》中的Smith & Wollensky牛排館今(10)日正式開幕，由於開幕前有試營運加上開放訂位，因此才開幕第一天，訂位就滿到1月25日，而1、2月餐期已有9成滿，Smith & Wollensky表示，預約電話不斷，2月初開放3月訂位。

Smith & Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費，可以自行決定要不要給、要給幾%，不過Smith & Wollensky表示，目前為止試營運四天，平均約10%以上，最高給到25%的服務費。


▲靠窗座位可近距離看到台北101。

Smith＆Wollensky集團CEO Michael Feighery之前曾表示，除了引進正宗Smith＆Wollensky簽約牧場的USDA Prime牛肉，也在台打造專屬的乾式熟成室，透過獨家乾式熟成方式來讓牛肉更獨具風味。台北店開幕後提供的菜單中有6款乾式熟成牛排，分別是Smith＆Wollensky招牌的帶骨肋眼24盎司（3880元）、帶骨紐約客21盎司（3280元）、紐奧良風味帶骨肋眼24盎司（3980元）、丁骨26盎司（4280元）、乾式紅屋牛排35盎司（5680元）、乾式紅屋牛排46盎司（7680元）。


▲乾式熟成帶骨肋眼3分熟度口感最佳。肋眼油花豐富，肉質軟嫩，乾式熟成後風味更加濃郁，以鹽和胡椒簡單調味。

9款溼式熟成牛排分別是A5熊本和牛紐約客5盎司（3880元）、菲力10盎司（1980元）、培根捲菲力8盎司（1880元）、紐約客14盎司（2280元）、肋眼16盎司（2880元）、海膽菲力10盎司（2480元）、羅西尼菲力10盎司（2580元）、奧斯卡菲力10盎司（2480元）、咖啡可可菲力10盎司（2280元）。其中海膽海膽菲力是台灣才有的菜單。

除了牛排，Smith & Wollensky還有憤怒蝦龍蝦奶油醬、牛肉韃靼等8道前菜，6款沙拉與湯品，以及海鮮冷盤與主廚推薦。這裡專屬於台灣菜單的是使用究好豬的究好豬培根佐墨西哥辣椒鄉村醬、究好豬戰斧豬排佐噶瑪蘭威士忌醬、爐烤鱘魚佐原住民20味辛香味、鱘魚生魚片。


▲餐前麵包 HOMEMADE BREAD，以鑄鐵鍋盛裝現烤的手工布里歐許麵包，花瓣形狀外觀十分討喜。


▲巨大巧克力蛋糕，超巨型尺寸巧克力蛋糕非常吸睛。


▲菜單。

Smith & Wollensky Taipei
地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)
服務專線：02-23455647

關鍵字： 美食情報 PRADA惡魔牛排 Smith & Wollensky

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

帥爸秀餅乾確認寶寶睡著沒 釣出小萌手...網融化：看N遍了

推薦閱讀

微風南山「8間台灣獨家甜點」現場直擊！美得捨不得吃

影／直擊！微風南山開幕這5家美食最夯　平均要排1小時

微風南山開幕前就排隊！「藍瓶咖啡」平均1小時能才入場

微風南山引進上百個餐飲品牌　信義區百貨美食進入戰國時代

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

微風南山32家獨家美食！5大必吃名店

第一次就上手的湖景輕露營

台中粉紅秘境「忘憂巴士」花開了

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

貓空新開夜景餐廳有「水上包廂」

微風南山開幕前就排隊！藍瓶咖啡1小時入場

微風南山開幕這10家「買一送一」

PRADA惡魔牛排菜單搶先看

熱門行程

最新新聞更多

南投「摩摩納爾瀑布」超夢幻！

惡魔牛排1、2月訂位9成滿

2019光點福隆　燈會光飾再利用

炸雞界四大天王落腳微風南山！

日本環球淡旺季門票制即日起實施

微風南山8間台灣獨家甜點現場直擊

高雄平價美味「和牛三吃」深夜食堂

微風南山開幕首日B2美食街停電

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366