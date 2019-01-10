才剛開幕！「惡魔牛排」Smith＆Wollensky 1、2月餐期訂位9成滿



▲Smith & Wollensky乾式熟成帶骨紐約客。



記者黃士原／台北報導、攝影

股神巴菲特最愛的牛排館、同時也曾出現在電影《穿著PRADA的惡魔》中的Smith & Wollensky牛排館今(10)日正式開幕，由於開幕前有試營運加上開放訂位，因此才開幕第一天，訂位就滿到1月25日，而1、2月餐期已有9成滿，Smith & Wollensky表示，預約電話不斷，2月初開放3月訂位。

Smith & Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費，可以自行決定要不要給、要給幾%，不過Smith & Wollensky表示，目前為止試營運四天，平均約10%以上，最高給到25%的服務費。





▲靠窗座位可近距離看到台北101。

Smith＆Wollensky集團CEO Michael Feighery之前曾表示，除了引進正宗Smith＆Wollensky簽約牧場的USDA Prime牛肉，也在台打造專屬的乾式熟成室，透過獨家乾式熟成方式來讓牛肉更獨具風味。台北店開幕後提供的菜單中有6款乾式熟成牛排，分別是Smith＆Wollensky招牌的帶骨肋眼24盎司（3880元）、帶骨紐約客21盎司（3280元）、紐奧良風味帶骨肋眼24盎司（3980元）、丁骨26盎司（4280元）、乾式紅屋牛排35盎司（5680元）、乾式紅屋牛排46盎司（7680元）。





▲乾式熟成帶骨肋眼3分熟度口感最佳。肋眼油花豐富，肉質軟嫩，乾式熟成後風味更加濃郁，以鹽和胡椒簡單調味。

9款溼式熟成牛排分別是A5熊本和牛紐約客5盎司（3880元）、菲力10盎司（1980元）、培根捲菲力8盎司（1880元）、紐約客14盎司（2280元）、肋眼16盎司（2880元）、海膽菲力10盎司（2480元）、羅西尼菲力10盎司（2580元）、奧斯卡菲力10盎司（2480元）、咖啡可可菲力10盎司（2280元）。其中海膽海膽菲力是台灣才有的菜單。

除了牛排，Smith & Wollensky還有憤怒蝦龍蝦奶油醬、牛肉韃靼等8道前菜，6款沙拉與湯品，以及海鮮冷盤與主廚推薦。這裡專屬於台灣菜單的是使用究好豬的究好豬培根佐墨西哥辣椒鄉村醬、究好豬戰斧豬排佐噶瑪蘭威士忌醬、爐烤鱘魚佐原住民20味辛香味、鱘魚生魚片。





▲餐前麵包 HOMEMADE BREAD，以鑄鐵鍋盛裝現烤的手工布里歐許麵包，花瓣形狀外觀十分討喜。





▲巨大巧克力蛋糕，超巨型尺寸巧克力蛋糕非常吸睛。





▲菜單。



Smith & Wollensky Taipei

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)

服務專線：02-23455647

