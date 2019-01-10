微風南山開幕前就排隊！「藍瓶咖啡」平均1小時能才入場

▲微風南山開幕首日，營業時間還沒到，就有大批排隊人潮。（圖／記者陳建竹攝）

記者陳建竹、林育綾／台北報導

微風南山百貨今(10日)正式開幕，正式營業時間還沒到，門外就有滿滿的排隊人潮！其中最受矚目的「藍瓶咖啡」如預期吸引大批朝聖，不過為了維護店內消費品質，每次僅限15人在店內排隊等候，防止爆棚造成過度擁擠、影響選購，而店外平均約60人排成3列隊伍，估計約等候1小時才能入場。

▲微風南山人氣店舖「藍瓶咖啡」每次僅限15人入內，其餘必須在店外等候。（圖／記者陳建竹攝）

▲台灣第一家藍瓶咖啡禮品店，可以買到獨家限定的5款咖啡豆。（圖／記者陳建竹攝）

台灣第一家藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）座落在微風南山atré二樓，於1月至7月間限定營運，不過這是一家禮品店，沒有販售現煮咖啡，但可以買到台灣獨家限定的5款咖啡豆，170克包裝550元。

雖然店內有21坪大，空間十分寬敞，不過開幕首日如預期吸引滿滿人潮，為了維護現場消費品質，藍瓶咖啡也規劃配套措施，店內每次僅限15人排隊等候，其餘必須在店外排隊入場，目前統計平均約等候1個鐘頭才能入內，加上入場後的排隊選購結帳時間，大約1小時又15分鐘左右可完成消費。

▲為了維護消費品質，藍瓶咖啡店內每次僅限15人排隊等候。

▲微風南山今(10日)正式開幕，加入台北信義區戰場。（圖／記者張一中攝）