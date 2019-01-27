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澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯

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▲澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯。（圖／記者黃士原攝）
▲極品燒鵝飯與時蔬。

記者黃士原／台北報導、攝影

澳門米其林三星的譽瓏軒(2018年年底升至三星)中菜廳主廚譚國鋒，在2018年年中正式掌舵永利皇宮的永利宮中菜廳，而來到永和宮的譚國鋒主廚也研發了不少新菜，其中鋪滿現刨松露的極品燒鵝飯更是必吃，燒鵝外皮香脆再配上香氣十足的炒飯及松露，讓人吃了一碗還想再吃。

▲澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯。（圖／記者黃士原攝）
▲粒粒分明的炒飯吃得到燒鵝與松露香氣。

燒臘原本就是譚國峰主廚的強項，而轉戰永利宮之後，永利皇宮特地在廚房裡建造了一座磚造掛爐，極品燒鵝飯的燒鵝是用廣東名鵝之一的馬岡鵝，再以荔枝木燒烤而成，其肉質細嫩、但鵝皮香脆，而炒飯則是用燒鵝滴下的鵝油來炒，米粒之間散發出燒鵝香氣；最後，再鋪上現刨的松露(依季節變換黑、白松露)，這樣的極品燒鵝飯讓人忍不往一口接著一口吃，即使吃完一碗還想再吃。

▲澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯。（圖／記者黃士原攝）
▲二十年花雕蛋白蒸龍蝦。

另外譚師傅的招牌菜色是二十年花雕蛋白蒸龍蝦，除了龍蝦本身的肉質彈牙之外，利用陳年花雕、金華火腿及龍蝦湯汁做出來的蛋白滑嫩細致且帶有甘甜清香味。

身為澳門米其林星級名廚的譚國峰師傅，永利皇宮公關傳訊總監錢盈在他身上看到三大長處，第一是善用食材，這也是每位主廚應該做到的；第二是食材運用的合理性，每個食材存在一道菜色之中一定有其合適的理由；第三是不能改變粵菜本身的基礎，一旦改變就不能叫粵菜了。另外，錢盈還提到譚國峰師傅還有一個特長，就是特別會針對VIP客人需求，量身訂作出從來沒出現的菜色。

▲澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯。（圖／記者黃士原攝）
▲黑魚子百花乳豬件與精選點心。

▲澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯。（圖／記者黃士原攝）
▲花膠魚蓉羹。

▲澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯。（圖／記者黃士原攝）
▲海皇酸辣羹。

永利宮有著富麗堂皇的裝潢營造出宮廷的帝皇氣派，設計師把古代中國建築、瓷器、紡織品和裝飾藝術的風格融入歐陸式歌劇院的環境中重新展現，餐廳入口沿途擺放了插滿花朵的巨型花瓶。餐廳座位則是有三層設計，採用了金色和白色作主調，以華美的翡翠綠色作點綴，每個座位皆可欣賞表演湖的壯麗景色。7間貴賓廳，讓人聯想到歐洲歌劇院的包廳，為客人提供更大的私密空間，其中三間更位於表演湖旁，設有私人戶外露台。

永利皇宮永利宮
地址：澳門體育館大馬路
電話：(853) 8889 3663


▲永利宮的入口。


▲餐廳入口沿途擺放了插滿花朵的巨型花瓶。


▲餐廳座位則是有三層設計，採用了金色和白色作主調。
 

▲7間貴賓廳，讓人聯想到歐洲歌劇院的包廳。

關鍵字： 美食情報 澳門美食 澳門旅遊.永利皇宮 永利宮 譚國鋒

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