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網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心

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▲網美私藏景點全在這！2019年1月新開幕的彰化「琉璃仙境」，提供教堂、3D彩繪牆等最潮拍照裝置，還有小朋友最愛的沙坑，以及可愛動物近距離接觸，全家出遊超開心。（影／記者廖明慧攝）

記者廖明慧／彰化報導

2019除了過年9天假期可以出遊玩耍，緊接著還有228四天連假和清明假期值得期待，許多人已開始規劃全家人的小旅行，然而「該去哪玩好呢」實在傷透腦筋！從南到北著名景點都去過了，雖然每次去都有新感受，但照片怎麼拍都差不多，總覺得少了些新鮮感，尤其網美照當道，每次在IG上看到別人的創意美照，讚嘆之餘不免覺得好奇「到底是在哪拍的呢？」彰化2019年1月新開幕的點「琉璃仙境」集合全台人氣IG打卡點，歌德教堂、浪漫花園、文青咖啡廳、裝置藝術、可愛動物應有盡有，讓民眾不用全台奔波就能收集所有美景，全家大小都玩得開心、拍得盡興。

琉璃仙境位於彰化員林，於2019年1月27日開幕，1.5甲(近3千坪)的基地規劃成婚宴觀光園區，有花園、教堂、紫風車、證婚亭、沙坑、餐廳、3D彩繪牆以及羊駝、迷你馬等可愛動物，不僅是新人拍婚紗的聖地，更是親子同樂的好去處，此外還設有育嬰室和哺乳室，親子友善的設施廣受家庭客歡迎。更難得的是園區位於市區交通方便，距離員林交流道僅15分鐘車程，「仙境」不用爬山涉水，也不用花大錢出國，輕輕鬆鬆就能抵達，難怪開幕緊一週，就已在IG上造成打卡炫風！

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

▲▼白色教堂超浪漫，是新人必拍的婚紗勝地。（圖／琉璃仙境提供）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

▲▼情侶必拍最潮景點，感情升溫百分百。（圖／琉璃仙境提供）

網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心（圖／廖明慧攝）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

▲寬敞的白色沙坑乾淨又舒適，園區還提供挖沙工具和玩具，小孩玩整天都不累。（圖／琉璃仙境提供）

網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心（圖／廖明慧攝）

▲▼特殊的遊戲沙不沾手、不揚起塵土，好玩又乾淨。（圖／記者廖明慧攝）

網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心（圖／廖明慧攝）

網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心（圖／廖明慧攝）

▲▼過年期間羊駝、迷你馬與民眾親密接觸。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼琉璃仙境。（圖／記者廖明慧攝）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

▲園區小動物都有專人全程照料，確保民眾與動物的安全和健康。（圖／琉璃仙境提供）

網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心（圖／廖明慧攝）

▲▼小朋友最愛的冰淇淋！園區採用瑞士進口品牌，2球聖代160元比臉還大，價格相當親民（門票可抵園區消費）。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼琉璃仙境。（圖／記者廖明慧攝）

網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心（圖／廖明慧攝）

▲園區提供育嬰室和哺乳室，多項親子友善設施相當受家庭客歡迎。（圖／記者廖明慧攝）

▲▼琉璃仙境。（圖／記者廖明慧攝）

▲IG打卡必拍景點不只網美最愛，小孩也超喜歡～（圖／記者廖明慧攝）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

▲▼每個角落都是最潮打卡景點，手機怎麼拍都美。（圖／琉璃仙境提供）

網美私藏景點全在這！彰化「琉璃仙境」教堂、沙坑、羊駝...全家出遊超開心（圖／廖明慧攝）

▲▼琉璃仙境越夜越美麗！夜晚燈光秀超浪漫，3D彩繪牆打上燈光別有風情。（圖／琉璃仙境提供）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

琉璃仙境（圖／琉璃仙境提供）

【琉璃仙境】

地址：彰化縣員林市香山路87號之11
電話：04-8373888
營業時間：10:00-21:30
琉璃仙境粉絲頁► ► ►

關鍵字： 琉璃仙境 彰化 員林 打卡 婚宴 婚紗 IG 網美 必拍 景點

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