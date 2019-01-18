台灣第一座室內常溫滑雪場！不用穿大衣　平日300元無限暢玩

▲熱雪天地會定時「下雪」。（圖／布萊恩：觀景窗看世界。美麗無限提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／布萊恩：觀景窗看世界。美麗無限

台灣位處亞熱帶，沒有滑雪場可玩，但部落客布萊恩：觀景窗看世界。美麗無限在《旅遊超爽的》分享了台灣第一座室內常溫的乾式滑雪場，是一般室內的室溫哦，不用像進到冷凍庫般需要穿厚外套就可以玩！

▲熱雪天地位於苗栗頭份尚順育樂世界6樓。

苗栗頭份尚順育樂世界6樓的熱雪天地，開設了全台第一座室內常溫的乾式滑雪場，搭電梯上來後往左邊走，就可以看到寬敞又雪白的場地。裡面不但有滑道可以坐在雪盆或是雪圈中滑下來，也可以讓小朋友彷彿置身在雪地中玩雪、堆雪人。

▲入內要穿鞋套。

場地前半部是小朋友遊戲區，有小木屋、愛斯基摩人小屋、可愛繽紛的小桌椅，而且還貼心的提供了小鏟子、小水桶等遊戲器具，整個雪白場地中多樣的色調，感覺真的像置身雪地中。據布萊恩表示，這一大片的雪白場景，是採用特殊的仿雪材質，摸起來有一點點像雪，重點是能跟雪一樣讓你隨易的捏塑，讓你可以在一般室溫中感受到雪地的感覺！帶小朋友來不需要大包小包、不用穿厚外套，不用擔心小朋友會感冒，常溫下的體驗超方便。

▲大滑道滑起來很逼真。

▲滑道旁邊放了一排雪盆、雪圈。

至於大滑道，雖然速度感比不上真雪，但布萊恩表示，先前在新竹世博台灣館時有體驗過，但因為場地的關係，滑起來感覺沒那麼順，但是這邊是經過精密量測，滑起來還滿有感覺的。滑道旁邊放了一排雪盆、雪圈，好像真的到了滑雪場，對於平常不下雪的台灣，大家可以不用出國就可體驗滑雪，真的很讚。現場還會定時「下雪」，從樹上噴出來的雪，慢慢地飄落到身上，真的很逼真！

▲平日300元即可無限暢玩。

計價方式分為平日、旺日及假日，平日一個小時 200，但只要 300元就可以暢玩。假日的話，第一個小時 250，第二個小時起每小時 150，平日來最划算。另外大人陪同進場的話，票價是100元，如果小朋友夠大不用陪，大人站在場地一旁看著也可以。但現在拍照打卡，大人即可免費進場陪同。

▲小朋友的遊戲區。

想帶小朋友來玩的話，布萊恩提醒了幾點注意事項：

1、3歲以下小朋友不適合上滑道，除非是大人抱著滑雪圈。

2、6歲以下小朋友需大人陪同。

3、現場是以鹽為基礎的特殊仿雪材質，有經過 ST安全認證，但還是不適合食用，太鹹了。

4、場地是一般室內的恆溫25度左右，不需要穿大衣。

5、建議多帶一份衣物來更換，因為如果坐在雪上比較久會吸濕，離開時容易會濕黏的感覺。