福岡糸島自駕遊必存餐廳！海景第一排大啖明太子珠寶盒500有找

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

糸島是很熱門的福岡近郊一日遊景點，糸島美食推薦這家「糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店」，這裡有免費停車場，從福岡市區搭地鐵轉公車也能抵達，交通可說相當方便，擁有海景第一排的絕佳景觀座位區，各式海鮮丼新鮮好吃，以觀光區來說菜單價格很平價。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

「糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店」設有停車場，用餐客人皆可免費停車一小時；若是沒有開車自駕的話，可以搭公車至「二見ヶ浦・夫婦岩前」，下車後約步行250公尺、4分鐘左右可抵達。

▲這家正確名稱為「糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店」，但很多人會打成「系島海鮮堂」，只能說「系島」可能比「糸島」好唸，但應該是糸島才對。

▲糸島海鮮餐廳推薦！超人氣美食建議早點來候位，想坐包廂可以提前訂位。

▲一走進店內馬上就能看到整片玻璃窗的無敵海景，一整排都是面海的景觀座位區。

▲我們來的這天上午，天氣預報是雲層很厚的陰天，少了陽光照射多少會有點昏暗感，但依舊不減海景景觀的美。

▲或許是因為天氣沒有很好的關係，周日上午10點多抵達時，店內僅有幾組客人，在沒有提前訂位、現場排隊候位的情況下，順利坐到海景第一排最佳座位區，視野真的相當好。

訂位服務

吃飽要離開時天空逐漸放晴，人潮就越來越多，建議大家如果可以的話就早點抵達，不然就是選下午離峰時段，可能才不用等太久。這裡有提供訂位服務，但僅限包廂預約，還需額外收取每人座席費，有沒有這個必要就看大家自身需求，如果不想排隊，又想要擁有私人空間邊賞海景、邊吃美食的話，多花點錢是個最輕鬆的選擇。

菜單

以觀光區來說價格算是平價，在日本很多海鮮食堂、日本料理餐廳，吃海鮮丼都差不多這個價錢甚至更貴，定價相當有競爭力。餐點有附圖片，下方也有英文介紹，對觀光客十分友善，可能也是為什麼評價跟生意都這麼好的原因吧。

如果坐在海景第一排的景觀座位，上菜時店家會給你木頭支架，作用在於可以把餐點墊高，這樣就能跟海邊窗景是平行的，拍照起來更漂亮，只是如果用餐人潮多的話，架子很快就會被店員收走，大家記得拍照速度要快，不然最後就只能放低拍了。

明太子玉子燒鮭魚卵丼2400日圓（約台幣480元）

來到福岡的必吃美食，明太子肯定是榜上有名，一整條明太子擺在玉子燒上，下方鋪滿鮭魚卵，美的就像是珠寶盒一樣，所有餐點皆是以套餐形式供應，除了所點的主餐外，還有湯品、茶碗蒸、小菜，份量十足吃完很有飽足感。以觀光區的海鮮食堂來說，我們都覺得味道有及格。海鮮的新鮮度都不錯，在食材選擇、份量供應上相當有誠意，雖然不是驚為天人的必吃，但絕對不會難吃踩雷。

▲明太子、玉子燒、鮭魚卵可說是不太會出錯的組合，配著日本米怎樣都好吃。



糸島海鮮丼2800日圓（約台幣560元）

海鮮丼可以吃到鮭魚、鮪魚、鯛魚等多種生魚片，搭配蝦子、海膽、蟹肉、干貝，品項給得十分豐富，我有分到幾片生魚片，新鮮度也都沒問題，主食可以選擇要醋飯或一般白飯，我們都覺得醋飯吃起來更對味。

鮭魚親子丼2400日圓（約台幣480元）

滿滿鮭魚生魚片加上剔透鮭魚卵，也是一個台灣人大多很愛的組合，這天我們依照平常喜好，各自點選的三份主餐都是好吃的，相信其他餐點應該也沒問題啦。

▲吃完還可步行至「櫻井二見浦 夫婦岩」拍糸島最經典的網美照！

糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店

地址：2206-21 Kota, Nishi Ward, Fukuoka, 819-0203日本

營業時間：11：00～17：00、周六／日10：00～17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►一眼望穿關渡平原！北藝大秘境露台咖啡 氛圍寧靜不限時

►台北25元古早味珍奶！1998年開業老牌手搖 在地人從小喝到大

►大安站「工作K書友善」深夜咖啡廳！還有免費提供Wi-Fi插座

