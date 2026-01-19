ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

福岡糸島自駕遊必存餐廳！海景第一排大啖明太子珠寶盒500有找

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

糸島是很熱門的福岡近郊一日遊景點，糸島美食推薦這家「糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店」，這裡有免費停車場，從福岡市區搭地鐵轉公車也能抵達，交通可說相當方便，擁有海景第一排的絕佳景觀座位區，各式海鮮丼新鮮好吃，以觀光區來說菜單價格很平價。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
「糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店」設有停車場，用餐客人皆可免費停車一小時；若是沒有開車自駕的話，可以搭公車至「二見ヶ浦・夫婦岩前」，下車後約步行250公尺、4分鐘左右可抵達。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲這家正確名稱為「糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店」，但很多人會打成「系島海鮮堂」，只能說「系島」可能比「糸島」好唸，但應該是糸島才對。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲糸島海鮮餐廳推薦！超人氣美食建議早點來候位，想坐包廂可以提前訂位。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲一走進店內馬上就能看到整片玻璃窗的無敵海景，一整排都是面海的景觀座位區。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲我們來的這天上午，天氣預報是雲層很厚的陰天，少了陽光照射多少會有點昏暗感，但依舊不減海景景觀的美。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲或許是因為天氣沒有很好的關係，周日上午10點多抵達時，店內僅有幾組客人，在沒有提前訂位、現場排隊候位的情況下，順利坐到海景第一排最佳座位區，視野真的相當好。

訂位服務
吃飽要離開時天空逐漸放晴，人潮就越來越多，建議大家如果可以的話就早點抵達，不然就是選下午離峰時段，可能才不用等太久。這裡有提供訂位服務，但僅限包廂預約，還需額外收取每人座席費，有沒有這個必要就看大家自身需求，如果不想排隊，又想要擁有私人空間邊賞海景、邊吃美食的話，多花點錢是個最輕鬆的選擇。

菜單
以觀光區來說價格算是平價，在日本很多海鮮食堂、日本料理餐廳，吃海鮮丼都差不多這個價錢甚至更貴，定價相當有競爭力。餐點有附圖片，下方也有英文介紹，對觀光客十分友善，可能也是為什麼評價跟生意都這麼好的原因吧。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

如果坐在海景第一排的景觀座位，上菜時店家會給你木頭支架，作用在於可以把餐點墊高，這樣就能跟海邊窗景是平行的，拍照起來更漂亮，只是如果用餐人潮多的話，架子很快就會被店員收走，大家記得拍照速度要快，不然最後就只能放低拍了。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

明太子玉子燒鮭魚卵丼2400日圓（約台幣480元）
來到福岡的必吃美食，明太子肯定是榜上有名，一整條明太子擺在玉子燒上，下方鋪滿鮭魚卵，美的就像是珠寶盒一樣，所有餐點皆是以套餐形式供應，除了所點的主餐外，還有湯品、茶碗蒸、小菜，份量十足吃完很有飽足感。以觀光區的海鮮食堂來說，我們都覺得味道有及格。海鮮的新鮮度都不錯，在食材選擇、份量供應上相當有誠意，雖然不是驚為天人的必吃，但絕對不會難吃踩雷。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲明太子、玉子燒、鮭魚卵可說是不太會出錯的組合，配著日本米怎樣都好吃。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

糸島海鮮丼2800日圓（約台幣560元）
海鮮丼可以吃到鮭魚、鮪魚、鯛魚等多種生魚片，搭配蝦子、海膽、蟹肉、干貝，品項給得十分豐富，我有分到幾片生魚片，新鮮度也都沒問題，主食可以選擇要醋飯或一般白飯，我們都覺得醋飯吃起來更對味。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

鮭魚親子丼2400日圓（約台幣480元）
滿滿鮭魚生魚片加上剔透鮭魚卵，也是一個台灣人大多很愛的組合，這天我們依照平常喜好，各自點選的三份主餐都是好吃的，相信其他餐點應該也沒問題啦。

▲▼福岡糸島美食「糸島海鮮堂」，海景第一排海鮮餐廳！（圖／部落客周花花提供）

▲吃完還可步行至「櫻井二見浦 夫婦岩」拍糸島最經典的網美照！

糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店

地址：2206-21 Kota, Nishi Ward, Fukuoka, 819-0203日本
營業時間：11：00～17：00、周六／日10：00～17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

一眼望穿關渡平原！北藝大秘境露台咖啡　氛圍寧靜不限時
台北25元古早味珍奶！1998年開業老牌手搖　在地人從小喝到大
大安站「工作K書友善」深夜咖啡廳！還有免費提供Wi-Fi插座

關鍵字： 糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店 日本美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【孩子的童言童語XD】媽要帶他下樓搭娃娃車！4歲兒：妳去化妝

推薦閱讀

搭虎航直飛宮崎「憑機票送3000日圓」　租車、買伴手禮都能用

搭虎航直飛宮崎「憑機票送3000日圓」　租車、買伴手禮都能用

紅到日韓觀光客都來朝聖！雙連巨無霸潤餅　配料滿到會邊吃邊掉

紅到日韓觀光客都來朝聖！雙連巨無霸潤餅　配料滿到會邊吃邊掉

八里預約制古董咖啡廳！一天只開兩個小時　隱身山腰遠眺淡水河

八里預約制古董咖啡廳！一天只開兩個小時　隱身山腰遠眺淡水河

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

百年台鐵老宿舍吃關東煮！圓山最美深夜食堂　免費熱湯無限續

隱身山腰綠林內的小木屋咖啡

隱身山腰綠林內的小木屋咖啡

福岡糸島自駕遊必存「絕美海景餐廳」

福岡糸島自駕遊必存「絕美海景餐廳」

台北東區法餐ÉCRU冬季菜單登場

台北東區法餐ÉCRU冬季菜單登場

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名商品曝

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名商品曝

肯德基蛋撻遭抵制　義美推蛋塔買2送1、拿坡里6入特價199

肯德基蛋撻遭抵制　義美推蛋塔買2送1、拿坡里6入特價199

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林公布1月5家新入選餐廳

全台唯一歐風城堡+落羽松林在嘉義

25年「養機場逢甲店」明起暫停營業

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

札幌四星級飯店「一晚只要1600元」

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

隱身山腰綠林內的小木屋咖啡

福岡糸島自駕遊必存「絕美海景餐廳」

台北東區法餐ÉCRU冬季菜單登場

《愛情怎麼翻譯？》鎌倉6取景地攻略

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名商品曝

肯德基蛋撻遭抵制　義美推蛋塔買2送1、拿坡里6入特價199

日本名店「真鯛らーめん麺魚」確定登台

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366