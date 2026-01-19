屯京拉麵重返高雄「左營店1/22開幕」　消費滿888元贈拉麵兌換券

▲屯京拉麵重回高雄。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

粉絲又吃得到了！日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」重回高雄，新店址落腳新光三越高雄左營店的彩虹市集，1月22日開幕，2月8日祭出三重好康活動，除了指定拉麵招待大杯飲品、粉專按讚招待拉麵配料，消費滿888元再送拉麵兌換券。

來自日本東京池袋的屯京拉麵，主打道地豚骨醬油風味，每日自製的粗捲麵條口感嚼勁十足，搭配以豬大骨、雞腳等材料熬煮的豚骨湯頭，並佐以特製秘方醬油增添甜味，成功擄獲拉麵迷的胃。

原本去年2月因為合約到期而收掉高雄夢時代店，僅剩台中以北共6間門市，不過去年底傳出進駐新光三越高雄左營店的彩虹市集，今日業者正式宣布高雄左營店1月22日開幕，2月28日前還祭出三重好康活動，分別是點指定拉麵招待大杯飲品、粉專按讚招待拉麵配料（海苔／海帶芽／玉米／奶油4選1），以及消費滿888元送東京豚骨拉麵／沾麵免費享用券1張。

▲真鯛らーめん 麺魚1月底登台。（圖／取自真鯛らーめん 麺魚臉書）

另外，由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」即將登台，而且這兩間風格迥異的拉麵店，將共同進駐台北市中山區巷弄內的一棟老宅，預計1月底正式開幕。

真鯛らーめん 麺魚湯頭標榜以真鯛頭骨與雞骨共同熬煮，搭配北海道小麥製成的麵條，以及低溫烹調、櫻花燻製的豬肉叉燒，曾在2016、2017年奪得東京拉麵大賞新人獎。

▲中華そば 満鶏軒1月底登台。（圖／取自中華そば 満鶏軒臉書）

中華そば 満鶏軒是真鯛らーめん 麺魚的延伸品牌，湯頭主角由真鯛變成鴨，使用大量鴨隻與純水，經長時間細火慢燉，將鴨肉的醇厚鮮甜完整萃取出。調味方面，僅選用鴨油、鵝肝油與精選食鹽進行提鮮，呈現一碗徹底講究鴨肉風味的拉麵。