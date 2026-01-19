ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
隱身山腰綠林內的小木屋咖啡　旁邊就是大棟山405三角點

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

想要逃離城市的喧囂，躲進森林裡喝杯咖啡嗎？在桃園龜山的大棟山腰間，藏著一間如夢似幻的森林小木屋「霖咖啡 lincafe'」。這裡不只鄰近大棟山405三角點，非常適合山友們在登山後過來休憩，更有一種與世隔絕的靜謐感。若不是特地造訪，真的很難發現這座隱身在綠意之中的唯美空間。今天就跟著我們一起走進這間超神祕的秘境咖啡廳，看看它到底有多美吧！

交通方式、停車資訊
咖啡店位於桃園市龜山區的大棟山路上，鄰近大棟山405三角點，很適合爬完山後來這邊喝一杯咖啡放鬆休息。藏身在大棟山腰間，不說真的都不知道這裡有一間這麼美的森林小木屋咖啡廳，真的藏得很深啊！

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲這裡沒有提供停車場，附近路邊白線處都可以停車。

環境介紹
一周營業開四天。我們是周六下午來訪的，那時候店裡只有一組客人，沒想到之後陸陸續續又來了好多客人，一下子就客滿了啦！我們來的時間真的很剛好，可以拍美美的空景。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲這裡是以小木屋打造出來的咖啡廳。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲走進來真的就像是走進小木屋一樣，裡面的裝潢都是以木頭為主，讓人覺得很舒適有溫馨。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲最吸睛的是咖啡廳有大片玻璃窗，採光非常的好，看出去的景色也很美。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲太陽灑進店內，真的是美到不行，非常的愜意，大家應該都是被這麼景色給吸引到的吧！

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

菜單MENU
菜單如下，每人低消飲品一份，免收服務費。尖峰時段，用餐90分鐘。主要是以飲品為主，有咖啡、奶茶、茶飲、果汁、氣泡飲等。甜點的部分要直接去甜點櫃挑選，每日供應的品項都不太一樣。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

餐點推薦

山嵐西西里氮美 205元
夏天就是會想喝西西里咖啡，加了氮氣更是吸引我啊！他們家的氮氣打得剛剛好，喝起來很細緻不嗆口，上面的奶泡非常的綿密，喝起來很順口。咖啡跟檸檬比例拿捏得剛好，檸檬的酸甜搭配咖啡的濃郁，非常好喝啊！應該是今年夏天喝到最好喝的西西里氮美。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

氮氣美式 190元
我們都是氮氣美式的熱愛者，夏天喝起來特別爽口。氮氣美式跟山嵐西西里氮美，喝起來是一樣的，只差在有沒有加檸檬而已。上面的奶泡很絲滑又綿密，喝起來不會有酸苦味，味道很醇厚，整體喝起來很清爽順口。貼心提醒，氮氣系列一定要趕快喝，消泡後多少會影響口感。

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

餐後心得
這次初訪「霖咖啡 lincafe'」完全是一個美麗的意外，這份意外也確實帶給我們大大的驚喜！真的很喜歡店內的用餐氛圍，走進充滿木質香氣的小木屋，坐在窗邊看著大片綠意景色，當陽光灑落進來的瞬間，真的美到不行。在那樣的當下，彷彿徹底遠離了城市的喧囂，內心感到久違的平靜，真的太愜意了，讓人想在這裡安靜發呆一整個下午。

雖然整體價位稍微偏高一些，但以景觀咖啡廳來說，能擁有這樣絕佳的森林秘境感與高品質咖啡，我們覺得非常值得，是會想再次回訪的好地方。如果你也熱愛森林系氛圍，推薦一定要把「霖咖啡」收進口袋名單，來感受這份隱身在大棟山的靜謐時光！

▲▼霖咖啡 lincafe’。（圖／部落客桃桃’s旅人手札授權提供）

霖咖啡 lincafe'

地址：桃園市龜山區大棟山路701－3號
電話：0988－837528
營業時間：周一、五13：00－16：00、周六、日 11：00－18：00（周二至周四公休）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 霖咖啡 lincafe' 桃園美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

隱身山腰綠林內的小木屋咖啡

隱身山腰綠林內的小木屋咖啡

