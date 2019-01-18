全台最大「香腸拼盤」　 在台北車站玩18豆仔、吃大腸包小腸

▲黑橋牌自1月20日至2月2日止，在台北車站一樓大廳設置春節快閃店。（圖／黑橋牌提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

黑橋牌自1月20日至2月2日止，在台北車站一樓大廳設置春節快閃店，把團圓桌上必出現的「香腸拼盤」變身成全台最大型裝置藝術於快閃店中展示，搭配懷舊布置，以及可以烤香腸和裝有十八豆仔的復古腳踏車，讓民眾彷彿回到50年代，快閃店還有販售熱呼呼的香腸肉包、大腸包小腸等經典美食。展出期間不定時推出「香腸攤十八豆仔」活動，只要擲骰子贏過香腸攤老闆，就有機會得到好康優惠。

▲黑豬肉香腸使用100%台灣在地黑豬。

今年適逢豬年，以香腸聞名的黑橋牌也推出多款應景禮盒。其中「黑豬香腸禮盒」已有不少客人在門市預訂，業績預估將成長20%。黑豬肉香腸使用100%台灣在地黑豬，由於台灣黑豬相較於白豬不易照顧，且飼養期較長，故肉質熟成度佳，油脂分布更為均勻。黑橋牌採二分肥、八分瘦的比例灌製，更能襯托出黑豬肉質的香甜馥郁和Q彈緊實的口感。

▲烏魚子香腸有「子孫滿堂」與「鴻運長久」雙重吉祥寓意。

此外消費者對特殊風味香腸的接受度漸年提高，近三年成長幅度都達20~30%，因應這股趨勢，黑橋牌推出「烏魚子香腸」，因有「子孫滿堂」與「鴻運長久」雙重吉祥寓意，是春節送禮的搶手貨。黑橋牌選用台灣海捕烏魚子及優質豬腿肉，先把磨成粉的烏魚子拌入絞肉中增添香氣，再把切塊烏魚子包入香腸中，使香腸除了保留獨特Q軟多汁的口感外，還多了海洋鮮醇的風味。