基隆八斗子9景點一日遊！朝聖網美打卡點、鐵道自行車

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：超多點可以玩～完全不用煩惱要去哪啊！

文、圖／滿分的旅遊札記

北海岸&東北角一直都是假期休閒玩樂的好去處，近期開放深澳鐵道自行車，讓八斗子景點更是熱鬧啦，其實八斗子車站周邊超多唯美又能美拍的好去處呢!擁有義大利威尼斯彩色島之稱的正濱漁港，搭配廢墟風的阿根納造船廠，一處兩拍是近期大熱門；北海岸秘境的忘憂谷更是不容錯過，天氣好時，整座基隆嶼就在眼前呀！潮境公園是親子玩樂的小天賞，不僅能看海浮潛，還能帶小孩來玩溜滑梯和沙坑唷。

在八斗子車站下車，出站便是一望無際的絕美海景，旁邊可以體驗趣味的深澳鐵道自行車玩樂。大自然的美景深不可測，大海上居然出現大象巨石，壯觀的象鼻岩也是人氣朝聖地。蝙輻洞公園海景唯美放鬆，有不少裝置藝術能合影，是情侶約會的好去處；除了美景遊樂，八斗子也有不少美食，新環港海鮮餐廳可以品嚐到無毒的河豚創意料理，也非常值得一嚐唷！一條路線玩遍八斗子景點，輕鬆遊就能收錄滿滿紀念照啦。



跟著滿分玩八斗子~順遊攻略圖





滿分特製順遊地圖，帶旅人走遊八斗子景點，順遊美景，輕鬆規畫一日遊，就能玩的很精彩，還能收錄滿滿美圖，歡樂度過每一個假期唷！

1. 正濱漁港＋阿根納造船廠





基隆近期最夯的打卡點就是正濱漁港啦，河岸上一座座彩色屋，遠望繽紛唯美，美景彷彿來到義大利的威尼斯彩色島

正濱漁港對面是熱門的廢墟風阿根納造船廠，還可順遊附近忘憂谷、潮境公園和八斗子車站唷！

正濱漁港

地址：基隆市中正區正濱路58號

3. 忘憂谷





北台灣美景、鼻頭角步道、八斗子車站，還有最最迷人的忘憂山谷，能眺望蔚藍大海並與基隆嶼相望，吸收森林大自然的芬多精，還能欣賞谷中如畫般的幽美景緻，的確讓人不禁忘卻憂愁與煩呢！

忘憂谷

地址：基隆市中正區北寧路旁

開放時間：9:00 ~ 17:00

交通：可於基隆火車站前搭103路公車，於八斗子站下車，沿八斗街步行25分鐘

備有付費停車場

4. 潮境公園





基隆潮境公園愈來愈熱鬧啦，北海岸八斗子潮境公園出現魔法陣，掃把陣咒語：去去煩惱走，在潮境公園麻瓜也可以成為魔法師，來潮境公園能欣賞廣闊的大海和基隆嶼，近期還多了豐富的裝置藝術及趣味溜滑梯，非常適合閨蜜、情侶和親子來這裡玩樂唷！還能順遊附近的象鼻岩及忘憂谷！

基隆八斗子-潮境公園

地址：基隆市中正區長潭里北寧路369巷

免門票參觀、停車場需付費、全天開放

5. 八斗子車站





若說多良車站是東台灣最美的車站，那八斗子車站就是北台灣最迷人的車站啦！出站便能欣賞北海岸廣闊的藍藍大海，還能沿途戲水玩沙欣賞海岸的奇山異石，來北海岸&東北角旅行絕對不能錯過這唯美的鐵道風光呀！



八斗子車站

地址：新北市瑞芳區建基路二段

6. 深澳鐵道自行車

夯點!!新北深澳鐵道自行車引頂新風潮，八斗子車站擁有北台灣最美的鐵道風光，搭上古錐的河豚車廂，能欣賞絕佳視野的海岸線，踩著自行車，沿途能看見東北角壯麗的山水景緻，星空滿點的深奧隧道，更是吸引旅人的眼球呀！



來訪還能順遊象鼻岩、潮境公園和望幽谷，規畫北海岸東北角一日遊，暢遊整個海岸線啦！



深澳鐵道自行車

地址：新北市瑞芳區建基路二段121號

服務電話：02 2406 2200

7. 深澳岬角-象鼻岩

什麼!來北海岸居然可以看到大象呀!深澳岬角是北海岸唯美賞景觀海勝地，因地形氣候因素，形成許多奇岩怪石，特殊的地質變化，意外成了熱門的打卡點，來北海岸一日遊，也很適合走訪象鼻岩唷！

深澳岬角-象鼻岩

地址：新北市瑞芳區深澳漁港旁的海岬（Google map可搜尋深澳便利商行）

順著便利商行直行即達象鼻岩停車場



8. 蝙蝠洞公園



北海岸景點超豐富，總是玩不完！沿著海岸線旅行，處處是美景呀，這次臨停位於瑞芳區的蝙蝠洞公園，公園鄰近大海，來這看海戲水超放鬆，公園裡還有許多浪漫的裝置藝術，很適合情侶來這踩點走拍唷！



蝙蝠洞公園

地址：新北市瑞芳區濱海公路台1線75k處(海濱隧道旁)

免門票參觀、全天開放

9. 新環港海鮮餐廳

基隆北海岸超多絕美景點可以玩樂走遊，來走跳賞景少不了要品嚐美食啦！位於碧砂漁港旁有間特色餐廳新環港海鮮

新環港提供新鮮海產，主打無毒河豚料理，色菜豐富多樣化，不少遊客都指名來這用餐，用餐還能順遊八斗子車站、忘憂谷和潮境公園唷！

新環港海鮮餐廳

地址：基隆市北寧路252巷6-12號

營業時間：11:00 ~ 21:00

服務電話：02 2469 6677

以上為滿分近年走遊新北&基隆八斗子景點，滿分特別喜歡北海岸沿途的海景風光，來北海岸玩樂，幾乎每處都是能停留看海，近期因八斗子周邊推出更多趣味體驗遊樂，也讓整個八斗子車站變得更佳熱鬧有趣！來八斗子遊玩，開車或是搭車也都相當便利，滿分的一條路線地圖景點攻略分享給大家啦！

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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