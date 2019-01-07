新竹超霸氣「龍蝦滿炸」海陸拉麵！還有特色草莓龍蝦手捲

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：看了就好想吃啊！

文、圖／滿分的旅遊札記



新竹人氣日式料理餐廳八庵和風食堂，平價家庭式餐廳，用餐時間總是人潮滿座。八庵和風食堂的餐點品項豐富多樣化，有丼飯、生魚片、拉麵、壽司、手捲等…近期還推出超夯的龍蝦海陸拉麵，彭派大份量上桌，湯濃味美鮮味十足，完全是視覺與味覺的雙重享受呀，喜歡拉麵的朋友們，一定要來嚐嚐看囉！

新竹竹北超多美食餐廳，滿分吃都吃不完，近期出遊玩新竹，都和Kevin來竹北挖掘美食，八庵和風食堂也是竹北一帶高人氣的日式餐廳，網上的評價也相當不錯，讓滿分也想來嚐嚐看





八庵和風食堂對面就是付費停車場，開車來用餐的朋友，完全不用擔心停車問題





八庵和風食堂招牌明亮，帶有日系風格的建築，推開大門，一樓用餐空間感覺比較小，僅有靠窗坐位區，而幾組二人坐位。

服務人員親切帶位，原來還有二樓坐位區，二樓的用餐空間，相較一樓更舒適明亮，而且也有多人坐位區，聚會用餐也適合唷！





入坐後，服務人員立即送上熱茶，餐具、紙巾、醬料等…也都已備齊在桌面。

倒茶時，滿分發現八庵的茶杯瓷器也太美了吧，聽說，這些茶壺杯子都是老闆從日本帶回來滴，用這麼美的茶杯喝茶，也挺賞心悅目的呢





八庵和風食堂菜單超級豐富的啦！

除了主食丼飯、生魚片丼飯、炙壽司和拉麵，另外也有刺身、炸物、小菜和燒烤類等…整體價格也平易近人，百元初就能飽餐一頓啦，若想吃得更豐富，也可加價$99元，升級套餐唷，套餐附沙拉、蒸蛋和甜點呢!

近期八庵和風食堂推出海陸龍蝦拉麵，這可是季即限定的人氣美食呀！光是看圖片就讓滿分快流口水囉

等餐時間，滿分就先來盛碗熱湯啦，八庵和風食堂提供免費的海鮮味噌湯，打開鍋蓋，濃郁的香氣撲鼻，相當溫暖

盛裝時，發現味噌湯裡滿滿蝦子和魚片，感覺得出來，老闆給料很是大方唷！看得出老闆不怕客人吃，誠意十足呀

冬天用餐前先喝碗熱湯，更是暖心暖胃





龍蝦拉麵 $980

海陸龍蝦拉麵登場啦！立馬吸引周圍朋友們的目光，整隻龍蝦就在立在滿分的拉麵裡，光是用看的，就覺得美味十足了呢。

龍蝦拉麵上桌，滿分超級興奮的啦，等Kevin拍完，立馬夾起龍蝦肉來品嚐，龍蝦肉師傅已經處理好了，直接吃即可

龍蝦肉質Q嫩彈牙，鮮味十足非常好吃，而且能大品吃龍蝦肉，更是一大享受呢！

為什麼說這道是海陸龍蝦拉麵呢，因為龍蝦麵裡，還有滿滿叉燒肉片唷！叉燒肉片也好好吃，厚度剛剛好

搭配龍蝦一起品嚐，完全是海陸大餐嘛

龍蝦拉麵的湯頭是師傅特調的豚骨湯頭，喝起來溫暖可口，又不會搶走龍蝦的鮮味，豚骨拉麵再搭配龍蝦肉和叉燒肉一起吃，滿分覺得彭派好味道，值得一嚐唷

PS：龍蝦拉麵每日限量唷

大口吃龍蝦，別忘了龍蝦敖裡也有肉唷！

真的太滿足了，滿分就醬把整隻龍蝦給完食了

加價99元升級套餐

海陸龍蝦拉麵一大碗就夠有飽足感了，若想吃得更豐富點，也可以搭配套餐唷！

加購$99元，就附和風沙拉、蒸蛋和甜點呢，雖說沙拉和甜點不是特別驚豔，但也不錯吃！其中以蒸蛋和沙拉讓滿分最愛啦，輕甜的蛋香搭配特調醬汁，滿分也推推唷



南蠻雞丼飯 $218

南蠻雞丼飯是店家推薦的人氣料理，大塊雞肉擺滿整個盤子，看起來也是份量十足呢！

南蠻雞丼飯最大的特色就在於這塊雞肉，是師傅將炸過的雞肉再淋上特調醬汁，雞肉酥脆爽口，多了醬汁的香味

不僅味美好食，也非常下飯唷！喜歡吃飯食的朋友，滿分推薦南蠻雞丼飯唷

綜合海鮮丼飯 $280

Kevin愛吃生魚片，吃日本料理必點刺身丼飯，八庵和風食堂的綜合海鮮丼飯也太豐盛了吧！滿滿豐富生魚片食材，一份$300元有找唷！

綜合海鮮丼飯裡不僅有多樣化的生魚片，還有海膽、鮑魚、鮮蝦、玉子燒和干貝，每一種生魚片的口感，都是新鮮好味道！其中以醬汁鮑魚讓滿分印象最深刻，醃製過的鮑魚，入味甘甜，滿分好愛



綜合炙壽司 $380

八庵和風食堂也有炙壽司可以選擇，經炙燒後，生魚片握壽司多了炙燒香氣更好吃！滿分當天簡單點了幾貫炙壽司來品嚐，魚肉鮮嫩味美，其中以松露比目魚讓滿分最愛，醬汁香氣濃郁，不沾哇沙米也很有味道呢！

中華風川味辣麵 $160

愛吃麵食的朋友，滿分也推這道中華風川味辣麵，剛上桌時，看起來非常普通，就是一碗麵嘛，滿分感覺瓷器都比麵條還要來得亮眼耶。

拌過後，那醬汁香氣撲鼻，讓人胃口大開，中華風川味辣麵這醬料真的非常有特色，吃起來感覺是有多種香氣，麵條香氣在舌尖打轉，咀嚼時，多了香、辣、麻滋味，美味度更加分





炸芋頭香蕉蝦捲 $70

八庵和風食堂的特色小點-炸芋頭香蕉蝦捲，炸芋頭香蕉蝦捲外皮酥脆，麵衣好食，內餡是飽滿的芋頭泥、蝦子和香蕉

吃起來香酥可口，甜而不膩，沒想到芋頭搭配香蕉一起吃也很特別，不過，蝦肉的味道就比較吃不出來啦

草莓龍蝦沙拉手捲 $75

吃過這麼多口味手捲的滿分，還是第一次吃到草莓龍蝦沙拉手捲。

草莓包入手捲，也算是創意料理呀，多了草莓甜香，鹹甜混搭碰出好滋味！

沒吃過的朋友們，不妨挑戰味蕾來嚐嚐。

滿分今天和Kevin在八庵和風食堂吃的超滿足，八庵和風食堂是一間還不錯的家庭式餐廳，用餐空間簡約舒適，菜單品項相當多樣化，整體的用餐感受和餐點品質都還不賴，其中以海陸龍蝦拉麵讓滿分覺得最驚豔啦！



湯頭濃郁，同時吃得到龍蝦和叉燒，真的好享受，當然~八庵食堂的刺身丼飯和川味辣麵也很讚，日式料理份量十足，重點是價格平價，不用花大錢，就能品嚐美味的日式料理啦！難怪用餐時間總是人排滿座啦，滿分的用餐心得，分享給朋友們囉～





八庵和風食堂

地址：新竹縣竹北市自強七街38號

營業時間：11:30 ~ 14:00 17:30 ~ 21:00

服務電話：03 667 3334