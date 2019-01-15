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一條路攻略台中后里9景點！賞超美落羽松、吃幽靈千層蛋糕

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：來台中可以后里一日遊實在方便！
ETtoday餓勢力

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

台中后里真好玩！后里像是台中的小花都，人氣的中社花市花海四季都有不同的花卉綻放，秋冬時期還能欣賞泰安落羽松景緻，不遠處的如光山寺也能賞松呢；全台最美的泰安派出所也位於后里區，春天山櫻花齊放，更是魅力四射；2018世界花博盛大展開，后里馬場園區和后里森林園區更是假期的人潮聚集地，午後還能到附近的倪菓幽靈品嚐網路人氣手作千層蛋糕唷；約客&厚禮園區繽紛好拍，還有互動遊樂設施能玩樂，適合親子同遊，絕美觀景的星月大地，能住宿、能露營，也能單純用餐賞景，免出國，就能有置身異國之感啦!后里景點相當豐富，規畫順遊玩樂，九大景點一次分享給旅人囉！

跟著滿分玩后里～順遊攻略圖

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

滿分特製順遊地圖，帶旅人走遊台中后里景點。順遊美景，輕鬆規畫一日遊，就能玩的很精彩，還能收錄滿滿美圖，歡樂度過每一個假期唷！

星月大地
停車場：有| 大眾運輸：無| 基本消費：門票$100/人

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台中后里也有熟悉的伯郎大道大相框，特色相框出現在台中景觀餐廳星月大地，星月大地園區視野遼闊，景色優美。提供精緻餐點、午茶和豐富的遊樂設施，絕對又是親子及情侶玩拍走遊的好選擇。

星月大地景觀餐廳
地址：台中市后里區月眉北路486號
營業時間：10:00 ～1:00
入園門票：$100/人
服務電話：04 2683 1671

中社觀光花市
停車場：有| 大眾運輸：無| 基本消費：門票$150/人

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

每年除了令人期待的台中國際花海節之外，台中后里中社觀光花市也能讓旅人盡情賞花，佔地300坪，花卉種類繁多艷麗，就連鬱金香也都開得奪目迷人。園區更貼心設計大型裝置造景，浪漫造景，營造更多的情境與氣氛，讓旅人不自覺沉醉在綻放的群花之中。

中社觀光花市
地址：台中市后里區三豐路五段333號
服務電話：04 2557 6926
營業時間：上午 8:00 ~ 下午 21:00
當季花況一覽表

泰安落羽松森林
停車場：無| 大眾運輸：無| 基本消費：無

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台中也有欣賞落羽松的絕美好點耶，滿片迷人的落羽松就在泰安國小旁，學習時便能遠望森林之美，學生們真幸福
低矮落羽松，拍起來更有fu，看來又是一個熱門的IG打卡景點。

后里泰安落羽松森林
地址：台中市后里區泰安里安眉路5號（泰安國小旁）
導航可搜尋：台中市后里泰安國小

如光山寺 落羽松森林
停車場：無| 大眾運輸：無| 基本消費：無

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台中后里超多無料的賞景秘境，像是泰安派出所旁的山櫻花，還有泰安國小旁的落羽松秘境。目前還有位於如光山寺旁的落羽松林，現在正是季節交替，落羽松轉紅之時，整片落羽松林唯美夢幻，景緻迷人，來這裡取景拍照，真的是美翻了！

如光山寺-落羽松秘境
地址：台中市后里區泰安里圳頭路3之1號

泰安櫻花季
停車場：有| 大眾運輸：有| 基本消費：無

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

2018春季旅行賞櫻熱火蔓延中，沒時間出國賞櫻沒關係，台灣就有不少櫻花景點啦！台中泰安派出所旁就有一大片的櫻花步道，玩樂台中泰安區，可趁著花期一起來賞櫻，獨領風騷的八重櫻絕對讓旅人收錄滿滿的美圖呀！

泰安櫻花季
地址：台中市后里區安眉路1號（泰安派出所旁）
花期：每年2-3月

2018台中花博-后里馬場
停車場：有| 大眾運輸：有| 門票：$350/人

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

2018台中世界花卉博覽會終於盛大展開啦！台中花博佔地寬敞，分為外埔、后里和豐原三區，花卉博覽會以綠色、自然、共生、共享為理念，搭配台中的地理位置打造一場熱鬧的花卉樂園，在園區裡可以欣賞各國的創意的花卉藝術，還可以親身感受如何讓建築與大自然共生的奧秘。以台中后里馬場森林園區為主題，帶領旅人走進全台唯一百年的花馬樂園啦
PS：豐原葫蘆墩公園免門票入館唷！

2018台中世界花卉博覽會
展覽期間：2018.11.3~2019.4.24

倪菓幽靈烘焙坊
停車場：無| 大眾運輸：無| 基本消費：無

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

喜歡吃千層蛋糕的朋友們看過來，台中后里倪菓幽靈烘焙坊，倪菓招牌幽靈象徵物超可愛，主推一系列的手作千層蛋糕。口味豐富，以不添加防腐劑為原則，還有各式精緻西點蛋糕及泡芙唷，來倪菓享受午茶蛋糕，美味無負擔唷！

倪菓幽靈烘焙坊
地址：台中市后里區復興街63號
營業時間：12:30~21:00
服務電話：04 2558 5595
（外縣市也可以宅配唷！）出貨前五天預約即可

約客&厚禮 築夢手創館
停車場：有| 大眾運輸：無| 門票$200/人

▲▼台中后里一日遊總整理。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

台中近期聚集人氣的新夯點約克&厚禮，好美的巨型禮物盒呀，看來真是份厚禮呢！搶眼的外觀相當吸引旅人的目光，館內佈置著夢幻場景，既唯美又好拍，還有互動式遊樂區，讓參觀趣味度更加分，門票可以折抵消費，還能玩手作DIY唷！館內大多為室內區域，也是雨天備案的好去處呢！

約客&厚禮 築夢手創館
地址：台中市后里區月湖路61巷26號
營業時間：週三 ~ 週五 10:00 ~17:00
週六 ~ 週日 9:30 ~ 17:30
服務電話：04 2556 8168

以上為滿分近年玩樂台中后里的景點分享，台中后里景點其實還蠻豐富！其中以中社花市讓滿分印象最深刻，季節限定的落羽松祕境和山櫻花綻放，都是年末人潮賞景的聚集地。2018又因台中世界花博盛大舉行，假期也讓台中后里變得更活耀有朝氣。后里真的好好玩，趁著佳節出遊玩后里，一條路線就能帶給旅人滿滿的精彩旅程囉！

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 星月大地 中社觀光花市 泰安落羽松 如光山寺 泰安櫻花季 台中花博 后里馬場 滿分的旅遊札記

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