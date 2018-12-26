菲律賓宿霧市怎麼玩？文青最愛古蹟之旅報給你知

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com提供

冬天時，你是不是每天都離不開暖暖的被窩？想逃離冷冷的冬天，不妨直接飛到溫暖的菲律賓度假，體驗菲律賓第二大城─宿霧市的人文魅力喔！



▲聖嬰教堂是宿霧當地重要的信仰中心。(圖／shutterstock.com提供)

想看名勝古蹟，不一定要到偏遠的山區，在宿霧市區就能來個氣質滿分的一日遊。宿霧和航海家麥哲倫有深厚的淵源，1521年，麥哲倫登上宿霧，並積極對當地的居民宣揚天主教。而宿霧市擁有全菲律賓最古老的羅馬天主教教堂─聖嬰教堂，這裡供奉著一尊傳說是麥哲倫過去從西方帶來的年幼耶穌像，俗稱為「聖嬰」，目前依然非常受到當地居民的景仰。這座教堂的歷史可追溯到16世紀，灰白色的外觀古老而充滿韻味，進入教堂內部，又是另一片風景，天花板上精緻的壁畫、細緻的雕刻、以黃金裝飾的大廳…，呈現出莊嚴的氛圍。



▲麥哲倫十字架與天花板上豐富的壁畫。(圖／shutterstock.com提供)

在聖嬰教堂旁，有一間小小的紅瓦尖頂教堂，走進內部，一眼就可以看到許多觀光客來宿霧必看的麥哲倫十字架，抬頭還能見到天花板上色調柔和豐富的彩繪。傳說，過去麥哲倫來到宿霧時，曾立下十字架，當地人相信這個十字架有治療百病、驅邪的功效，後來被有心人士竊取。當這個十字架再度被找到時，已經不再完整。目前我們所看到的麥哲倫十字架是後來另外製作的，它包裹著原來的十字架。



▲聖佩德羅堡。(圖／shutterstock.com提供)

距離這兩個景點不遠的聖佩德羅堡，只需步行就可以抵達。聖佩德羅堡曾經是軍事防禦建築，走進城堡，周遭綠意盎然，美麗的花園讓城堡變得更加繽紛，石造的牆身斑駁灰白，彷彿訴說著4百年的歷史記憶，登上這座堡壘，還能看到從過去保存下來的古老砲台。不論你是喜歡古蹟風、自然風的網美、網帥，都可以在這邊拍個盡興。當夕陽西下，這裡顯得更有情調，天空的彼端燃燒著橘紅色的晚霞。

想親自到宿霧探索在地的古蹟美景嗎？12/1起，台灣首家低成本航空公司─台灣虎航台北-宿霧航線開航，每週有4個航班往返，二、四、六、日從桃園機場起飛，回程航班則為一、三、五、日出發，飛行時間約3小時，去宿霧又多了一個新選擇。

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