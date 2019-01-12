桃園5個超人氣夜景餐廳　浪漫約會地點快筆記！

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：帶我家閃一起去吧

文、圖／滿分的旅遊札記

白天玩的精彩，夜晚也得狂歡下去！桃園不少絕美賞夜的好去處，站在高處頂端，就能遠望都市裡的燈海。天氣好時，抬頭還能欣賞天空閃耀的繁星，特別喜歡景觀餐廳裡製造的浪漫氛圍，桃園人氣五大夜景，佳節一起來賞夜歡慶吧～



1.國道二號空中巴士





停車場：有

大眾運輸：無

低消：需消費點餐

桃園新亮點-國道二號空中巴士頭等艙觀景咖啡，國道二號精品商旅頂樓，也能欣賞百萬夜景呀！車軌景緻超迷人，還能遠望星空和城市燈海。以空中巴士機艙為主題，入館像真的在搭頭等艙，戶外還有LOVE造景，讓情侶約會情調更加分，餐廳提供義大利麵、鬆餅、炸物小點和豐富飲品，找個輕鬆的午後來下午茶賞景也很不錯。

國道二號空中巴士頭等艙觀景咖啡

地址： 桃園市桃園區永安路1216巷6號12F

營業時間：15:00 ~ 24:00 (每週一休)

服務電話：03 216 1908

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2.古山星辰景觀咖啡廳





停車場：有

大眾運輸：無

低消：$100/人

桃園新景點：古山星辰景觀咖啡廳。情侶們又有約會看黃昏賞夜景的好去處，古山星辰視野遼闊，能看城市也能看大海

享用餐點午茶時，不時還能看到飛機起飛，白天和晚上都有不同美感的景緻，假期相邀朋友來這裡喫茶賞景也很享受呢！

古山星辰景觀咖啡廳Coffee House

地址：桃園市蘆竹區小古山路15號

營業時間：週一 ~ 週四 15:00 ~ 2:00

週五 15:00 ~ 3:00

週六 ~ 週日 12:00 ~ 3:00

服務電話：03 324 2589

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3.享夜景觀餐廳

停車場：有

大眾運輸：無

低消：需消費點餐

桃園龍潭也是一處迷人的觀景地，站桃園就能看見台北耀眼的101大廈。座擁至高點，享受180度的超廣角景緻，享夜還有浪漫的LOVE造景，非常適合情侶來這裡約會唷！

享夜景觀餐廳

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段678巷16號

營業時間：PM 12:00 ~ AM 3:00

服務電話：03 409 7991

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4.觀天下庭園景觀餐廳





停車場：有

大眾運輸：無

低消：100/人

桃園夜景愈夜愈美麗！位於龍潭的觀天下庭園景觀餐廳，登高望遠，能將絕美遼闊的景緻盡收眼底，看得到飛機起降，並與101摩天大樓相望，趕快收錄成為賞夜景的約會名單！

觀天下庭園景觀餐廳

地址：桃園市龍潭區楊銅路二段712號

營業時間：AM 11:00 ~ AM 2:00（週一 ~ 週四）

AM 11:00 ~ AM 3:00 （週五 ~週日）

服務電話：03 499 0311

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5.銀河鐵道咖啡





停車場：有

大眾運輸：無

低消：$120/人

桃園賞夜景的好去處-銀河鐵道咖啡館，抬頭可見滿片星空，景色夢幻迷人，還能遠望市區燈火繁華的景色，LOVE造景，更是情侶浪漫的約會小天地，唯美氣氛佳，一起來製造浪！



銀河鐵道咖啡

地址：桃園市蘆竹區仁愛路三段580號

營業時間：下午14:00 ~ 凌晨01:00

服務電話：0927 078 800

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以上是滿分近年收集的桃園夜景餐廳，桃園每個景觀餐廳都有不同的特色。餐廳美拍好取景，有的還有兒童親子空間。當然少不了絕美的觀景視野，和百萬景緻，來訪能品嚐美食，享受輕鬆浪漫的氣氛更棒啦！