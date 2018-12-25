情侶必訪夜景！陽明山人氣景觀餐廳　絕美天空步道賞燈海

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：情侶說沒來過這就太不浪漫了 (,,Ծ‸Ծ,, )

文、圖／滿分的旅遊札記

台北陽明山是出了名的旅遊賞景勝境，白天山景壯麗，夜間城市點燈更夢幻，Ｍ草山夜未眠也是陽明山的超人氣夜景餐廳。走進餐廳，便能將北市的城鎮一覽無遺，還有天空步道，讓旅人能近距離欣賞百萬夜景，草山夜未眠菜單豐富，能吃正餐也能品嚐下午茶，除了各式飲品和小點，也有特色鍋物和熱炒，完全就是情侶和閨蜜的約會聖地！

小周末滿分又和好友們相邀出遊，這次咱們走悠閒路線，來去陽明山賞景，滿分找到位於陽明山的草山夜未眠，其實陽明山上超多特色的景觀餐廳，選擇草山夜未眠的原因，是滿分覺得名字好美，又加上餐廳的評價高，就決定來這。

草山夜未眠餐廳備有大型戶外停車場，來訪時，還會有專業服務人員指引。由於陽明山路況蜿蜒，有了服務人員幫忙，對於開車來訪的旅人，也多了層安全，滿分當天還發現，停車場也有滿滿的落羽松，冬天到了落羽松轉色季節，連停車場都美美滴。

跟著餐廳的指引步道，咱們抵達草山夜未眠，接待處有一座大涼亭，入館需等候帶位，餐廳的待位區還貼心備有坐椅讓旅人候位，需準備這麼多椅子，想必夜晚人潮一定是滿滿滿。

哇~才入館滿分就喜歡上這裡啦！草山夜未眠景觀餐廳佔地寬敞，視野遼闊，戶外坐位區也規畫整齊排列，又美又舒服。

年末耶誕節即將到來，餐廳裡也充滿耶誕氣息，這麼棒的地方，想必年節假期，肯定是大客滿！！！

（PS：跨年當夜最低消費為1,200/人，另計10%服務費）

滿分覺得草山夜未眠的戶外用餐區規畫的很棒，有情侶專屬的心型坐位，還有多人的沙發空間。上座時，眼前就是一整片台北的城市景緻，滿分當天下午抵達，本來也想選擇戶外坐位。不過，大多的桌位都已經被預約訂滿了，再加上我們還有帶小朋友，就選擇室內區，滿分趁著預約客人沒到，先入坐過過乾癮。

草山夜未眠的室內用餐空間也超大，除了二人、四人位，也有可容納十人的坐位區，餐廳採用舒服的沙發椅，來這用餐真享受！

草山夜未眠。Menu

草山夜未眠用餐低消$150/人，加收10%服務費，遇客滿時，每組以3小時用餐時間為限。

營業時間：週一～週四 16:00 ~～03:00

週五：16:00 ～05:00 週六：12:00 ～ 05:00

週日：12:00 ～ 05:00

草山夜未眠餐廳，還真的是夜未眠，幾乎每晚都營業到凌晨，看來夜貓族有福了，晚上不知去哪聚，草山夜未眠是個好地方唷！

草山夜未眠的菜單選擇也很豐富，有豐富熱炒、海陸火鍋和炸物小點等…另外也有多人合菜饗宴可以預訂，來草山夜未眠能吃到餐廳推出的特色料理，滿分覺得這點和一般景觀餐廳很不一樣。比較可惜的事，滿分當天是吃飽才來，所以咱們最後就僅點飲料滿足低消啦。

草山夜未眠詳細菜單

等餐時間，滿分怎麼坐得住呀，因為餐廳戶外視野超級好。點好餐，立馬跑到觀景台賞景，草山夜未眠還特別設計一條天空步道，當天好多人都來天空步道美拍呢～

草山夜未眠觀景視野佳，當天的能見度也不錯，站在觀景台上，就能將遼闊的城市盡收眼底。當天白天來草山夜未眠的人潮其實並不多，剛好讓滿分可以在天空步道好好取景，午後的耶穌光灑下，格外迷人。雖說冬季天冷，但也多了一絲溫暖。

當天陽明山的雲層超有戲的啦，耶穌透出雲層，彷彿有奇蹟會發生。滿分自己的個人模特兒照拍完後，硬是要抓著閨蜜和Kevin哥一起玩拍。只能說，草山夜未眠的View真的很讚，用不同角度拍攝，更是美感十足。

貝斯里榛果可可奶茶$220

最愛玫荔花漾花漾鮮果茶$220

曼波熱舞 $220

北海道焦糖煉乳奶茶$200

飲料上桌啦~玻璃杯大份量好滿足，草山夜未眠的飲料甜滋滋還不錯喝。明明就是冬天冷颼颼，朋友居然都點冰的，其中以閨蜜點的曼波熱舞最讓滿分喜歡，冰淇淋濃郁，外帶水蜜桃香氣，相當好喝，熱熱的鮮果茶溫暖順口，暖心暖胃。



草山夜未眠-夜晚景色

冬季的天空好快就黑了，咱們才在餐廳裡聊了一個多小時。再次走出餐廳，已經是絕美的夜景了，沒想到草山夜末眠，夜間點燈景緻更迷人。而且，預約的旅人也都陸續入場，終於知道為何，大家都選擇晚上來訪。

晚上的服務人員也開始忙祿了起來，真羨慕坐在戶外用餐的旅人們，坐在戶外，放眼就能欣賞180度的夜景，望得遠些，還能看到首都地標的台北101，而且在冷天之中，吃火鍋賞夜景整個超浪漫。難怪餐廳跨年時，更是一位難求。

陽明山的夜景有多美，不用滿分說吧，光是欣賞Kevin哥的美圖一定也想來。城市燈海搭配星空之美，相當有美感，雖說周圍的電線桿有點破壞美景，但站在觀景台看夜景，還是蠻驚艷的呢！

PS：下方的愛心步道是另一間咖啡廳唷～

晚上餐廳的天空步道更夯啦！因為大家都想和百萬美景合影，別說美景讓女孩們迷戀嚮往，就連2歲的小朋友也都想一直待在這～～～

草山夜未眠真是陽明山賞夜的好地方，餐廳佔地寬敞，坐位和動線規畫的很棒，在戶外用餐更能近距離的欣賞遼闊美景，草山夜未眠晝夜呈現不同的城市之美。夜晚的燈海景緻更是令人沉醉，滿分覺得傍晚來訪最棒，兩景都能看得到。餐廳的服務不錯，整體消費也不貴，聽說火鍋和熱炒合菜都不錯吃。這次沒有機會吃到，再訪時一定要來嚐嚐看，陽明山浪漫的景觀餐廳和夜景分享給大家。



草山夜未眠景觀餐廳

地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號

營業時間：週一~週四 16:00 ~ 03:00

週五：16:00 ~ 05:00 週六：12:00 ~ 05:00

週日：12:00 ~ 05:00

服務電話：02 2862 3751