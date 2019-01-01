超美彩虹傘大道！高雄後驛商圈七彩繽紛　逛街還能當網美

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：下次帶女朋友一起去

文、圖／滿分的旅遊札記

高雄新亮點，後驛商圈變得更美啦！高雄後驛商圈近期出現超吸睛的彩虹傘大道，七彩雨傘高掛空中，2000支雨傘繽紛朵朵開，遊走在後驛商圈裡，唯美夢幻又壯觀。高雄後驛商圈非常熱鬧，店家非常多，而且都各有特色。愛逛街的女孩們，可以來這美拍兼血拼。

滿分距離上次來高雄已經是年初的事了，一直覺得又好久沒來高雄這塊美麗的土地，滿分二天一夜的高雄之旅就入宿在高雄車站附近，高雄一大早的天氣超級好，完全沒有冬天的感覺，知道高雄近期有個新亮點，就決定一早來走走。

有沒有看到一整排高掛天空的彩虹傘呀，沒錯～這條就是近期高雄超夯的彩虹傘大街。這條彩虹傘，就在高雄火車站旁的後驛商圈，搭火車來訪的朋友，高雄車站出站左手邊即達，開車來訪的朋友，附近也有收費停車場可以臨停，基本上來高雄彩虹傘大道的交通非常容易。

從商圈入口看進去，真的好美好壯觀，數不盡的雨傘高掛天空，七彩繽紛好夢幻，才剛抵達，便讓滿分興奮不已的往裡面衝。

趁著一大早，後驛商圈人潮不多，Kevin特別飛起了空拍機拍攝。天呀！！用不同角度欣賞更壯觀了～彩虹傘與整條商圈街合而為一，感覺好像是市集在舉辦活動一樣～七彩華麗。想必住戶街坊在閣樓欣賞一定也覺得很美吧。

看到這麽繽紛的彩虹傘大道，滿分心情也開花，愛拍照的滿分，立馬走進商圈裡取景合影。

彩虹傘大道真的好美，不小心就令人沉醉啦！滿分一早9點抵達，高雄後驛商圈大多店家未開，剛好讓滿分可以盡情與彩虹傘合影。不過，可能會遇上不少送貨司機的貨車來發貨。

滿分只聽說大約有2000多支雨傘，但實際延伸至後驛商圈多遠，就不是很清楚了，所以我們當天決定跟著雨傘的指標走完它。

高雄後驛商圈幾乎成條都是在賣衣服，當天部份店家已開門，滿分心也癢癢想逛街，朵朵彩虹傘綻放，不僅能美化市容，雨天來逛後驛商圈也不用怕啦。

滿分當天走到雨傘大道的十字街口，也接近了彩虹傘街的盡頭。這一幕，是滿分最喜歡的場景，交接的彩虹傘步道更迷人耶。

趁著無人又無車的好時機，滿分立馬請Kevin來個三連拍。當天的天氣真的超級給力的啦，有藍天、有彩虹傘，再搭配艷陽天，隨便拍都好好看，感覺都能當代言人了。（看得出，滿分完全沉醉了吧！）

Kevin看滿分拍得好美，自己也想入鏡，就這樣，咱們你拍我，我拍你的，滿分特別組圖一下，是不是更有趣啦～

咱們就邂逅在浪漫的彩虹傘下，光是欣賞滿分的圖片，是不是超甜～情侶們免門票的愛情升溫場景，快收錄囉！當地管理員告知滿分，彩虹傘是無限期展出的！美拍還能血拼購物，來高雄玩可別錯過。（PS：商圈門市營業時間為大約上午10-11點左右唷）



高雄後驛商圈-彩虹傘大道

地址：高雄市三民區安寧街

商圈營業時間：10:00 ~ 20:00