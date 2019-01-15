「紅色」的巧克力！Bonnie Sugar新店開幕推經典紅絲絨蛋糕

▲美式經典紅絲絨草莓蛋糕。（圖／Bonnie Sugar提供）

記者陳建竹／台北報導、攝影

Bonnie Sugar從高雄發跡，在台北的師大商圈與善導寺站有2家分店，以繽紛的日式甜點與花草系文青風佈置深受歡迎。現在台北第三家門市已開進微風南山，不讓微風南山來自日本的甜點品牌專美於前。

▲門市做花草系文青風佈置，營造享受甜點的氛圍。

▲Bonnie Sugar在微風南山開台北第三家分店。

據微風南山店店員舒耘表示，不管是塔皮的捏製、卡士達醬的熬煮，Bonnie Sugar皆由手工完成，不用現成品。雞蛋來自牧場直送，奶油使用歐洲進口、由100%新鮮牛奶製成的頂級奶油，水果也是每日採買，確保食材的新鮮度。

▲Bonnie Sugar的草莓類商品一天可以賣300個以上。

▲綜合水果塔280元。

▲櫻桃水果塔240元。

現在是草莓旺季，Bonnie Sugar主打的手作甜點中，草莓類的商品銷售很好，例如幸福草莓塔（280元）與含有草莓的綜合水果塔（280元），整個台北門市一天可以賣300個以上。舖滿櫻桃的櫻桃水果塔（240元）詢問度也很高。

▲美式經典紅絲絨草莓蛋糕，一片220元。（圖／Bonnie Sugar提供）

慶祝微風南山店開幕，Bonnie Sugar特別推出美式經典紅絲絨草莓蛋糕（220元／片）。紅絲絨蛋糕是1920年代美國紐約名流最愛吃的華麗蛋糕 ，它是偽裝成「紅色」的巧克力蛋糕。「紅色」是使用了甜菜根跟天然食用色素，「絲絨」指的是蛋糕體細緻的結構，味道上多了來自牛奶的香氣。

蛋糕上層用的是法國鐵塔牌鮮奶油霜，鐵塔牌曾在2005、2009、2010年榮獲法國農業部舉辦的年度法國品牌乳製品大賽冠軍，也是許多知名的餐飲學院指定使用奶油，由它來搭配台灣苗栗的新鮮大湖草莓，讓整個紅絲絨蛋糕和一般巧克力蛋糕有很大不同。

Bonnie Sugar微風南山站

地址：台北市信義區松智路17號B1

