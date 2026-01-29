《藥師少女的獨語》快閃店登台！神還原後宮經典場景

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

備受歡迎的人氣輕小說、動漫《藥師少女的獨語》，這回終於來到台灣開快閃店了！地點就在台北華山文創園區，首日開幕就拉起長長的排隊隊伍，著實驚人。除了是喜愛作品的粉絲朝聖之外，還有不少是為了展場限定的周邊商品而來。馬上就來看看詳細介紹，一起走進「藥師少女的獨語快閃店」逛逛吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式

►公車：搭乘205、232、232(副)、262(區間)、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站牌下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達「藥師少女的獨語快閃店 台北場」。

►捷運：搭乘捷運板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘；或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。

停車資訊

停車場入口在忠孝東路上，園區提供24小時停車服務。汽車平日每小時40元、假日每小時60元；平日一天上限280元、假日一天上限540元。機車每小時25元。

展期開放時間

►展覽日期：2025年12月26日－2026年04月6日

►展覽時間：11：00－19：00

►展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中5B館 鍋爐室

►門票價格：免費入場參觀。

展場亮點

備受歡迎的人氣輕小說、動漫《藥師少女的獨語》，這回終於來到台灣開快閃店了！地點就在台北華山文創園區，桃桃和予先生原本開幕首日就要來朝聖，結果一早就看到超長的排隊人潮，當下決定過幾天再來逛。果然除了開幕首幾天人潮洶湧，後來就比較順暢了，也不會過分的擁擠，逛起來輕鬆愉快。

▲這回《藥師少女的獨語》雖是以快閃店形式登台，不過會場布置上可一點都不馬虎！

▲入場開始就打造了這個封面場景，讓粉絲們彷彿親身走入故事場景，坐下來一同合照。

▲故事的起始篇章是由「後宮篇」為開端，果然任何人都無法抵抗宮廷劇那勾心鬥角又詭譎多變的精彩劇情。

▲在快閃店內也打造了充滿宮廷風的場景，尤其是這一整排的中藥櫃，彷彿能看到貓貓正在研究新的解藥配方！

商品區

走進商品區後，馬上就是鋪天蓋地的驚喜映入眼簾。超多的展場限定商品，錯過這次的機會可就買不到了，相信不少粉絲除了是喜愛作品來朝聖外，都是為了展場限定的周邊商品而來吧！

▲除了豐富的周邊商品外，還有不容錯過的主題拍貼機、姓名貼機、卡片機、紀念幣機等，分散在會場的各個角落。

藥師少女的獨語 快閃店

地址：華山1914文創產業園區中5B館（100台北市中正區八德路一段1號）

營業時間：11：00－19：00（最後入場時間18：30）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►嘉義親子飯店結合寵物旅館！旋轉木馬免費搭 還規劃迷你賽道

►餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩 極濃焦糖布丁每桌必點

►2500個醬缸整齊排列超壯觀！全台最大曬甕場一窺百年醬油製程