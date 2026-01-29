ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

《藥師少女的獨語》快閃店登台！神還原後宮經典場景

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

備受歡迎的人氣輕小說、動漫《藥師少女的獨語》，這回終於來到台灣開快閃店了！地點就在台北華山文創園區，首日開幕就拉起長長的排隊隊伍，著實驚人。除了是喜愛作品的粉絲朝聖之外，還有不少是為了展場限定的周邊商品而來。馬上就來看看詳細介紹，一起走進「藥師少女的獨語快閃店」逛逛吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式
►公車：搭乘205、232、232(副)、262(區間)、276、299、600、忠孝新幹線、台北觀光巴士，到「華山文創園區」站牌下車，再步行220公尺，約3分鐘即可抵達「藥師少女的獨語快閃店 台北場」。
►捷運：搭乘捷運板南線「忠孝新生站」1號出口，步行約3分鐘；或「善導寺站」6號出口，步行約5分鐘。

停車資訊
停車場入口在忠孝東路上，園區提供24小時停車服務。汽車平日每小時40元、假日每小時60元；平日一天上限280元、假日一天上限540元。機車每小時25元。

展期開放時間
►展覽日期：2025年12月26日－2026年04月6日
►展覽時間：11：00－19：00
►展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中5B館 鍋爐室
►門票價格：免費入場參觀。

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

展場亮點
備受歡迎的人氣輕小說、動漫《藥師少女的獨語》，這回終於來到台灣開快閃店了！地點就在台北華山文創園區，桃桃和予先生原本開幕首日就要來朝聖，結果一早就看到超長的排隊人潮，當下決定過幾天再來逛。果然除了開幕首幾天人潮洶湧，後來就比較順暢了，也不會過分的擁擠，逛起來輕鬆愉快。

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲這回《藥師少女的獨語》雖是以快閃店形式登台，不過會場布置上可一點都不馬虎！

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲入場開始就打造了這個封面場景，讓粉絲們彷彿親身走入故事場景，坐下來一同合照。

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲故事的起始篇章是由「後宮篇」為開端，果然任何人都無法抵抗宮廷劇那勾心鬥角又詭譎多變的精彩劇情。

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲在快閃店內也打造了充滿宮廷風的場景，尤其是這一整排的中藥櫃，彷彿能看到貓貓正在研究新的解藥配方！

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

商品區
走進商品區後，馬上就是鋪天蓋地的驚喜映入眼簾。超多的展場限定商品，錯過這次的機會可就買不到了，相信不少粉絲除了是喜愛作品來朝聖外，都是為了展場限定的周邊商品而來吧！

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲除了豐富的周邊商品外，還有不容錯過的主題拍貼機、姓名貼機、卡片機、紀念幣機等，分散在會場的各個角落。

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼藥師少女的獨語快閃店。（圖／部落客桃桃`s旅人手札授權提供）

藥師少女的獨語 快閃店

地址：華山1914文創產業園區中5B館（100台北市中正區八德路一段1號）
營業時間：11：00－19：00（最後入場時間18：30）

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►嘉義親子飯店結合寵物旅館！旋轉木馬免費搭　還規劃迷你賽道
►餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩　極濃焦糖布丁每桌必點
►2500個醬缸整齊排列超壯觀！全台最大曬甕場一窺百年醬油製程

關鍵字： 藥師少女的獨語 快閃店 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 桃桃’s旅人手札

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

推薦閱讀

小木屋咖啡隱身山腰綠林內　旁邊就是大棟山405三角點

小木屋咖啡隱身山腰綠林內　旁邊就是大棟山405三角點

戰備物資重鎮轉型觀光工廠！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限試吃

戰備物資重鎮轉型觀光工廠！羊肉爐紅燒牛變罐頭　免費無限試吃

愛麗絲夢遊仙境神還原！化身巨人鑽進迷你屋　台北必玩沉浸展

愛麗絲夢遊仙境神還原！化身巨人鑽進迷你屋　台北必玩沉浸展

開店半小時蟳粿就秒殺！嘉義晨間限定涼麵　粉腸湯只要30元

開店半小時蟳粿就秒殺！嘉義晨間限定涼麵　粉腸湯只要30元

《藥師少女的獨語》快閃店登台！

《藥師少女的獨語》快閃店登台！

日本控必刷神卡！國內日料現折10％

日本控必刷神卡！國內日料現折10％

台中「199元炭火薑母鴨」小菜一律50

台中「199元炭火薑母鴨」小菜一律50

濟州島冬日限定5大玩法

濟州島冬日限定5大玩法

台北東區平價炒飯2/15熄燈

台北東區平價炒飯2/15熄燈

手搖飲限時優惠　可不可熟成紅茶、日出茶太買1送1

手搖飲限時優惠　可不可熟成紅茶、日出茶太買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

200元爽嗑主餐＋40道韓式小菜吃到飽

「麵魚」、「滿雞軒」1/31台北開賣

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

萬華鑊氣生炒鱔魚只賣130元！

必比登推介燃麵！隱身永和菜市場暗巷

手搖飲限時優惠　可不可熟成紅茶、日出茶太買1送1

暨大櫻花季今登場

信義鄉草坪頭櫻花季今登場

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

熱門行程

最新新聞更多

《藥師少女的獨語》快閃店登台！

日本控必刷神卡！國內日料現折10％

台中「199元炭火薑母鴨」小菜一律50

濟州島冬日限定5大玩法

台北東區平價炒飯2/15熄燈

手搖飲限時優惠　可不可熟成紅茶、日出茶太買1送1

傳承50年手藝！台南衛民街手工揉製刀削麵

SEVENTEEN小分隊CxM高雄巨蛋開唱

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366