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蔥控必來！台南超銷魂滿滿蔥花豚骨拉麵　每日限量供應

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：吃完不要跟我講話～～～
ETtoday餓勢力

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

一拉面 是豚骨專賣拉麵店，距離成功大學及台南車站不遠，每天限量供應特製拉麵料理，可以依照喜好選擇麵硬度、湯濃度、鹹淡度，滿足吃貨們的味蕾。虎麗特別喜歡招牌豚骨拉面搭配濃厚湯，每天費時11~12小時熬煮的豚骨湯底加上豬背脂非常濃郁香醇，搭配硬麵完整包覆湯汁，每一口都相當Q彈涮嘴！

如果是蔥空的話推薦加點一份蔥花，滿滿的青蔥增添鮮甜風味吃起來更順口。另外嗜辣者必嚐的赤辛豚骨拉面也很夠味，特調辣醬讓人一口接一口(笑)，午餐小聚也可以試試午間限定的蒜油拌面哦～

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲菜單是每人一張，圈選自己喜歡的麵條和口味後再到櫃檯結帳。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面使用的豚骨湯底每天費時11~12小時熬煮，滋味十分濃醇。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲每一份拉麵都是現點現煮，可以品嚐到最佳美味！

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲招牌豚骨拉面 200元 + 加點蔥 20元

麵硬度：硬／湯濃度：濃／鹹淡度：重

招牌豚骨拉面的湯底是選擇濃口感，會另外加入豬背脂，增添甜度和膠質讓口感更濃厚滑順，虎麗還有加點青蔥，份量給得很有誠意，滿滿的蔥花實在太療癒了！

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲濃厚湯頭每一口都包覆香醇的鹹香滋味，搭配豐富蔥花多了鮮甜感更順口，虎麗很推薦加點一份青蔥享用～

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲硬麵Q彈有嚼勁非常涮嘴！雖然這碗選擇了重鹹口味，但卻不會覺得死鹹膩口，搭配拉麵嚐起來十分溫潤夠味。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲叉燒是用自製滷汁浸泡兩天入味，份量也很有誠意，帶點油脂多了滑嫩感，瘦肉部位飽滿多汁不柴。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲拉麵有附溏心蛋、木耳、時蔬，搭配享用增加咬感更滿足！

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲赤辛豚骨拉面 200元

麵硬度：硬／湯濃度：濃／鹹淡度：正常

愛吃辣的推薦點這個！加了辛辣調味的赤辛豚骨拉面口感也很溫潤，虎麗一樣選擇湯濃，讓麵條能完整包覆湯汁，吃起來特別香醇夠味。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲湯底本來就有辣度，有另外附自調辣醬，可以依照個人喜好拌入增添辣感。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲濃醇的辣味會在嘴裡慢慢散發出來，口感溫潤不會覺得嗆辣～

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲硬麵包覆辛辣湯汁，吃起來充滿嚼勁又涮嘴。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蒜油拌面 120元

麵硬度：硬／鹹淡度：重

這道是平日午間限定的拉面，使用自製蒜油拌入麵條，有著濃郁的蒜香風味和鹹度，加上硬麵的豐富Q勁，會讓人一口接一口，還能搭配叉燒塊品嚐增添肉香滋味～

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蒜油拌面記得將麵條和醬料拌勻再享用哦～

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面有提供白芝麻及調味料可自行取用，還有貼心準備髮圈讓長髮的吃貨們可以安心用餐(笑)。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲有提供冰開水可以自取～

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面用餐空間。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面用餐空間。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲一拉面餐廳外觀。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲菜單MENU。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲午間限定菜單MENU。

▲一拉面 Natural Ramen。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

一拉面 Natural Ramen
地址：台南市北區長榮路五段35號
營業時間：週一至週日11:30-14:00/17:30-21:00(售完為止)、週三公休
電話：06-2082391

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 一拉面Natural Ramen 台南美食 達人美食 美食情報 拉麵 虎麗笑嗨嗨

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